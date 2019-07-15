自由限時批》香港反送中！台灣正送中？！國民黨已成「紅媒」禁臠！中共併台馬前卒！

◎董森霖

中國國民黨的所謂總統初選民調今天出爐了，果不其然由郭台銘認證的「紅媒」造神者韓國瑜出線！亦也將是國民黨分裂的開始！因為郭與朱立倫的支持者認綠營有灌票之嫌（郭、朱不出席黨中央記者會）。如果未來黨代表們不爭氣，或亦不避嫌地認同自己是中共的同路人，那麼必將為國民黨留下可悲、可恥的史頁！因為堂堂的國民黨竟成了「紅媒」的禁臠（傳聞其老闆當黨主席）！更把民主台灣推向對立鬥爭內亂不已的深淵！甚且呼應北京反美引領解放軍統併台灣！這樣的悲劇正在上演中！

中國國民黨的所謂總統初選民調今天出爐了，果不其然由郭台銘認證的「紅媒」造神者韓國瑜出線！亦也將是國民黨分裂的開始！因為郭與朱立倫的支持者認綠營有灌票之嫌（郭、朱不出席黨中央記者會）。圖為郭台銘。（資料照）

看看香港！只不過是一個反送中、爭「一國兩制」下的「鳥籠」自由，近月以來兩百萬人前仆後繼的慘烈犧牲，幾亦是「無力回天」！令人慘不忍睹！儘管有國際社會的聲援，對「獨裁」2.0的「中華人民共和國」，也根本無動於衷？！試問，台灣「紅媒」對香港有發聲嗎？！仍是順從獨裁者意志，連「64」天安門的史料及紀錄，通通刪光！就連被「紅媒」造神騙取高雄者，都被香港在台唸書的大學生和居民列為「不歡迎的政客」，如今竟然欲躍「龍門」，怎不令人悚然而驚嗎？！

或許國民黨人可以怪馬英九，當初怎麼瞎了眼把「三中」（中國時報、中天、中視）賤賣給紅頂台商？！如今不但造孽，還吃上官司？！害人非淺！現在這家媒體集團老闆不但羅致媚共媒體人、政客，高舉「一國兩制」大纛，集體赴京「效忠」，親聆政協主席汪洋訓話，有YOUTUBE及新聞報導資料，鐵證如山！今天出線的韓國瑜，猶曾在造勢場合高唱「反對一國兩制，除非OVER MY DEAD BODY！」難道他和「紅媒」分道揚鑣了嗎？！根本是「滿嘴謊言」（連高雄中學模範生都送他「為什麼愛說謊」的書，有的更嘲諷他是「溜之大吉」云云），直至今天的紅媒「輔選」最給力，不時向國台辦表功，猶代辯駁社會非議的「豪華農宅」違建事宜，依然故我，無視「國安5法」，恣意妄為到家庭 而靠「話術、騙術」起家的「庶民、墅民」，則更是「厚黑奇才」，能「一路說謊，一路騙到底」，如今更進而欲騙取大位？！

或許國民黨人可以怪馬英九，當初怎麼瞎了眼把「三中」（中國時報、中天、中視）賤賣給紅頂台商？！如今不但造孽，還吃上官司？！害人非減！（資料照）

然則，類此的政治詐術，被輿論一再說破，也被許多人看破手腳，卻仍受部分民眾近乎宗教式的「偏愛」？！此無它，乃在善用毛澤東蠱惑普羅伎倆罷了，就是不斷煽惑、權貴、庶民，省籍、族群對立，不斷製造階級、仇恨鬥爭，並大膽以「愛與包容」包裝，形塑「順韓者昌，逆韓者亡」的氛圍，幾成了「威權再世」！

今天韓國瑜既已出線，空言無益！首先他須在市長與大位擇一，若不辭，只有罷免（亦把總統府設在高雄的狂言收回）！再者，他的兩岸路線是反美親中？亦或模稜兩可？甚或「降順中共」，必須說清楚，講明白！並先立即與紅媒「劃清界限」，否則難脫「賣台」嫌疑（台灣的總統是「贏者全拿」）？！口口聲聲改革國民黨，則必先宣誓奉行兩蔣「反共、民主、保台」遺訓！否則便不配當國民黨總統候選人？！而前大半年所說的大話，根本就是屁話！所謂施政藍圖，連高雄都治不了，亦根本是「畫餅充饑」的「空中樓閣」！等於台灣多了一個政治大騙子！真正落實了「亡黨、亡國」的魔咒！這才真正是民主台灣的悲哀！

今天韓國瑜既已出線，空言無益！首先他須在市長與大位擇一，若不辭，只有罷免（亦把總統府設在高雄的狂言收回）！（中央社）

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