自由限時批》2020大選：民心思危？！

東方亮

台灣2020總統大選，將是一場「民心思危」的天人交戰！更是攸關中華民國台灣民主存亡的關鍵！

事實上，所謂的「民怨」和「民心思變」云云，已在2018年9合1地方大選體現了！「討厭民進黨」取得成果，民進黨慘敗，連綠營大票倉高雄市也丟了，台北市復落在親中政客之手，國民黨又贏得15縣市，讓民進黨政府更是深刻反省檢討改進，全方位推動「接地氣」、讓人民有感的政策措施；像蘇揆接任半年多就已使施政滿意度大幅提升，而小英總統的對抗強權不懼，更贏得美國朝野一致力挺，連訪友邦過境美國，亦備受40年來所未有的高規格「準邦交國」禮遇，成績斐然。

或許2018的「民心思變」，是執政者的警鐘！但2020則將是「民心思危」的民主台灣存亡關鍵！（資料照）

長期關注世界民主自由與人權的「自由之家」（FREEDOM HOUSE）主席邁克·阿布拉莫維茨（Michael J. Abramowitz），日前與總統蔡英文過境美國時合照，就十分肯定蔡總統抵禦中共威脅的努力不懈，」並表示，習近平拚命地想將台灣的自由理念送入歷史的記憶深淵之中。一次又一次，台灣人民用響亮的『不！』來回應。同時，提醒美國領導人，在東亞，台灣的民主價值和抵抗暴政的榜樣，應得到美國的關注和支持。台灣在今年各國民主自由程度的年度評估報告，排名第26名、在亞洲僅次於日本。

就在此時此刻，香港「反送中」運動持續逾1個月，全球高度關注，國際社會聲援行動不絕如縷，2百萬人從假日遊行、包圍等街頭血淚抗爭，包括輕生、絕食、傷亡人數不斷增加，已經逐漸融入港人的生活日常。「連儂牆」（Lennon wall）已在香港遍地開花，更有30年歷史名餅店推出「反送中」系列月餅等等，這種為自由奮戰，是何其悲壯！台灣人民豈能無感？！此亦更為英昌政府檢到「拿法隆巨炮」（二戰有名大炮），不斷聲援及行動支持，贏得各方好評。而在對應北京強壓的「一國兩制」，更是力捍中華民國台灣的「主權」，毫不退縮，獲得大多數國人支持，並讓人感到2018的教訓，已使民進黨政府更加貼近民心，一改觀感，值得倍加努力精進，重拾民心！

相對而言，台灣紅媒的氣燄囂張，現更是明火執仗執行中共交付「一國兩制」統戰任務（中國政協主席汪洋會晤為證）！而力捧的韓國瑜又以市話民調（守接市話民調，並不等於民意，也不等於選票；因民調是民調，初選是初選，民調亦非選票），取得國民黨總統候選人門票，益發使港台民主派和歐美民主社會高度關切，認為中共積極操控的「裡應外合」伎倆，一旦成功將陷台灣於萬劫不復危境！不但失去自由，也失去民主！自使台灣「民心思危」！

國際媒體在韓國瑜於國民黨市話民調勝出後，幾不約而同以「民粹主義者」（populist）、「親中」（China-friendly／pro-China）等詞描述。歐美媒體分析，認韓的親中立場將是他的「最大弱點」，其出線恐造成國民黨分裂，難獲黨內菁英支持。日本放送協會（NHK）則指出，香港「反送中」運動強化台灣年輕世代對中國的戒心，對國民黨不利！（就像具有相當代表性的網紅陳之漢館長，在6月下旬「反紅媒」大遊行講：「台灣不能沒有自由民主（主權），錢再賺就有！」表露年輕世代普遍的心聲）

例如日前美聯社就報導，國民黨選擇「親中民粹主義者」韓國瑜為總統候選人，台灣現任總統蔡英文則拒絕在北京提出的「一個中國」條件下談判。英國金融時報則指出，韓崛起為政治明星，背後有中國支持的媒體大規模造勢推動，包括中天電視台對他的諂媚報導，該台老闆在中國有大量投資；彭博亦提到，韓、蔡兩人的對決，將是台灣自1996年首度民選總統以來的最激烈選戰之一。日本媒體普遍認為「親中」是韓最大弱點云云！

又如16日《紐約時報》的報導，韓國瑜出線與總統蔡英文競爭，台灣選民將面臨親中或是親美政府的選擇，在6月1日的造勢活動中，韓國瑜讚揚的3名政治人物，分別是前國民黨獨裁者蔣經國、威權統治的李光耀，以及任內發生天安門事件的鄧小平。報導也提到韓國瑜曾說兩岸同屬同一個國家，並傾向與中國建立緊密連結以提振台灣經濟。（至於香港反送中的抗爭，韓現竟以中國家務事視之，因其曾訪問港澳「中聯辦」，備受香港民主派人士質疑）

由於韓國瑜沒有民主自由和國家主權的理念及核心價值，致外界形容為「草包」，亦因只知發大財，吹大牛，使得選市長、總統則是一種對金權的追求，故而擅精選舉，師法毛澤東，操弄民心得逞，甚而得意忘形，目無餘子！現在終於露出「騙子」的本色（例如自己家族發財，猶有農地豪宅、高雄市民沒財發等）和「紅」腳（紅媒老闆是KINGMAKER，已獲郭台銘公開認證）！不但對高雄失去「誠信」（連模範生都指「為什麼愛說謊」），還半途「落跑」去競逐大位，惡行劣跡昭彰（像寬縱韓粉「霸凌」成風，用「愛與包容」搪塞，淪為「順韓者昌，逆韓者亡」惡質的政治邪風），致使罷免聲浪如火如荼地進行，即為明證。

再者，台灣社會皆知的「紅媒」，亦被媒體確認聽命北京推動台灣的「一國兩制」者。無怪郭台銘會公開說它是：「受國台辦管制的媒體」 甚至飆罵為：「國台辦的狗腿」！諸此種種，在在引發台灣「民心思危」矣！

所謂大位是天命，不以智取。是有其極深的寓意在。所以，人算不如天算！國民黨總統初選民調15日出爐，韓國瑜勝出的當天，中央黨部大樓B1後方的風水池，竟有一條「紅尾金龍魚」躍出死亡！就命理風水而言，或為不祥徵兆？！引發外界聯想，網友瘋傳。而此亦豈是「怪力亂神」的「無稽之談耶？！

或許2018的「民心思變」，是執政者的警鐘！但2020則將是「民心思危」的民主台灣存亡關鍵！

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