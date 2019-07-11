自由限時批》老共砰！砰！兩聲槍響 老K就掛了？！

杭東

中華民國108年7月15日拂曉，只要聽到兩聲槍響，「藍色」的中國國民黨便掛了！因為由中國共產黨背後扶植的XXX，已順應初選民調勝出，成為代表「紅色」老K的台灣總統候選人；另一XXX雖也不爽開了一槍，但並未完全告別台灣政壇，將另有任務（美中台經貿業務）尚須配合。值得拭目以待！

當天，縱或有意外的大動作（或如八德夜市等等），但一切得聽命北京大大的指揮，不能彼此相砍，頂多在百年老藍店翻桌，甚至打、砸、搶，當作「操練場」，反正藍老K，早已能「逆來順受」，苟延殘喘矣。悲乎？！

國民黨差不多是失語狀態，他們沒有口號、沒有綱領、沒有說法、沒有旗幟，更沒有自己的歌曲，他們只有腐敗、自私。（資料照）

須注意的是，老共大致上是由兩個系統扶植老K的「雙槍」，在台參與2020總統的角逐（北京的說法是台灣地區領導人的選舉，莫怪常犯錯的XXX，沒事會溜嘴說成中華民國地區），一條是北京的中南海，一條是國台辦，部署都十分綿密細致（包括金流、資源、組織、網路等等），幾是「不著痕跡」，並採「複合」式的機動運用。如今只要老共的黨政軍高幹，常會不經意流露傲慢的神情恐脅：「只要時機一到，就像咱們當年北平的『裡應外合』歷史重演了」？！就是敵人已在境內，居然會不認識，誠令人不寒而慄！

何以台灣2020大選會如此驚動華府？！因為老共實在太積極了，不僅對美搞軍武鬥爭、「大外宣」及網攻，破壞川普連任計畫等等；而對台灣更是文攻（網軍）武嚇，且排山倒海地進行！而這種「統併台灣」，勢在必行的強烈作為，自使攸關美國家核心利益的台海第一島鏈，危在旦夕，亦自不容掉以輕心！加以美方75年來投資台灣軍事經濟科技深耕等層面，根深蒂固（箇中「絕對機密」居多。光是一個台積電的某個生產供應鏈，就會卡住「華為」喉嚨，不難了然），若一旦政權易手，影響太大了，更是一種難以彌補的重大災禍，如果通通被老共看光光，勢必影響美國的國力和地位，豈能不小心翼翼！

此從最近美國政府同意大量軍售台灣防衛性武器，乃至眾議院情報特別委員會主席謝安達（Adam Schiff）的提案，要求國家情報首長（Director of National Intelligence）寇茲（Dan Coats），在台灣明年總統大選後45天內提交報告，說明「中國干預或破壞選舉的行動」與「美國如何阻止這些破壞」等等。均不難看出，美國朝野關切的程度。

再者，台灣的總統是雙首長制，為「贏者全拿」，自是北京看中的「眉角」，只要「一槍」拿下，就能翻轉台灣到紅色大陸（地獄）之路！如果國會的執政黨為多數，便不易制衡，形同「完全執政」。例如小英政績不夠好，肇致民進黨去年慘敗，就是一個嚴厲的教訓！但小英絕不會賣台，則是事實。特別是近月以來的香港的反送中抗議活動，如火如荼，然小英總統堅持反對「一國兩制」的自由民主立場，且全面聲援力挺FREE HONGKONG，並守護民主台灣的種種表現，贏得國內外的肯定和讚譽！相對而言，國民黨中央卻畏首畏尾怕得罪北京，不敢明確表態，而北京支持的「雙槍」，自然亦「避重就輕」，即使批一國兩制失敗，亦是說「特首」林鄭無能而已，據近日時代力量黨臉書專頁近解密台商領取的中國補助款內容，質疑旺旺、頂新、鴻海等3個集團「拿中國的錢回來台灣做媒體甚至選舉」，並警告台灣大眾「中國正在買下我們的生活」云云！與日前媒體的報導對照「前鴻海集團董事長郭台銘與高雄市韓國瑜，兩人背後有來自中共不同系統的支持」！

據貼文指出，旺旺、鴻海、頂新為「領最多中國補助款」前3名的台灣企業，卻一步步掌握了台灣人民的媒體、飲食、體育、3C等領域；另據《READr》專題報導指出，近十年來旺旺集團共計收取中國158億元的補助，鴻海集團則收取126億元，頂新收受119億元，為前三名。媒體曾於今年4月披露「中國旺旺」自2007年以來一共收取中共總計152億元的補助款，後者並發4點聲明駁斥，稱此為「中國政府招攬台商手段，並非獨厚該公司」云云。（4/24）日「旺旺中時」旗下《工商時報》刊出〈大陸補貼台商 鴻海是大戶〉一文，將矛頭指向鴻海集團，旗下子公司，年收43億中國補助款，對此鴻海集團並未有所回應，經濟部投審會接受立委質詢時表示，將會同陸委會、NCC進行調查了解。陸委會主委陳明通則表示：「（郭台銘）必須接受全民檢視」。

綜上簡要，可以看出郭台銘和韓國瑜背後的北京實力，賽不容小覷！無怪韓國瑜敢一再高呼「人出去，貨進來，高雄發大財」，乃是有所依憑的，現在只是把「高雄」換成「台灣」罷了！

簡言之，郭、韓參選最大的特色在：口口聲聲喊中華民國，對老共惡行或維護中華民國國家「主權」者，卻裝「傻痴」，但只敢罵民進黨，或經常脅持、批評國民黨中央，視老K如禁臠，顯然心中已無老K存在。外界稱為國瑜黨、鴻海幫云云，乃謂之大於國民黨是也，確也合乎現狀。例如在此次簽國民黨初選公約之事，韓粉們便已常觸犯初選公約，被形容是：「罄竹難書」！特別是合約的第四條，提到不以聚眾示威、抗議、暴力或其他非理性方式，影響提名作業，而合約的第二條，提及候選人及其團隊絕不惡意攻訐其他參選同志，並將約束支持者不得有挑釁攻訐行為，而「韓天台」依復涉入甚深！老K亦無可奈何。

曾參加台北市長選舉的吳蕚洋昨發起組新政黨「白色聯盟」，他點名高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲「做到底、不要當政治跳蚤」。並建議帶職參選者應辭去現職、按比例退還選舉補助款。但韓國瑜能辦得到嗎？！

最諷刺的是，「老三」正藍的朱立倫卻被邊緣化，他在記者會現場也放上調查紙板，題目為「誰最不適合當總統」，其中，韓國瑜最高，為36.5％，朱立倫最低，為2.7％，在網路聲量上，負評比例亦是最低。朱立倫指出，韓粉、郭粉有互相對立的情勢，若初選由韓國瑜或郭台銘出線，國民黨都可能失去4％至10％的支持度，這將是影響2020年大選的關鍵。

曾任中共文化部長的王蒙，在2013年十月出版的《不革命行嗎？》一書中，就提到：「我認為蔣介石沒有一批真正的志同道合的『同志』，在他的國民黨裡堆積著太多的庸人、寄生蟲、鼠目寸光與無用無能之輩。早在他們狼狽逃竄之前，他們在政治上、精神上、信心上已經垮定了。在共產黨強大的輿論攻勢面前，國民黨差不多是失語狀態，他們沒有口號、沒有綱領、沒有說法、沒有旗幟，更沒有自己的歌曲，他們只有腐敗、自私、講情面、互相糊弄、混日子與低水準的暴力手段。」如果把這段話，改為目前的國民黨情景，不也相當類似？！現更已淪落到乖乖被「紅色」偽國民黨人糟蹋，可以休矣！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法