自由限時批》國民黨總統初選會大翻轉嗎？！

杭東

國民黨今天開始舉辦黨內總統初選民調，備受各方矚目。而也以韓國瑜、郭台銘出線機會大，朱立倫能否後來居上？則在未定之天！一旦「全民調」的綠營、中間或青年選民，都討厭「兩強」，或更討厭國民黨，此時此刻的選情大翻轉，亦不無可能！畢竟台灣過去創造的政經奇蹟，不在少數，像去年韓國瑜奪下綠色高雄亦是其一；若朱在如此紛亂困頓局面中勝出，也算是奇蹟，而此亦實難逆料。

說來荒謬，卻亦是事實。就是民進黨和國民黨的黨內總統初選，都採「全民調」方式進行（民進黨則在今年創新市話和手機各半計算的做法，國民黨目前則仍以市話為主），因為總統大選是由全體選民選擇決定，不是單一政黨能夠左右的。也就是說，不同政黨或其他選民亦能參與某一政黨的民調，直接決定支持該黨的某總統候選人；而儘管參與A黨全民調的B黨黨員或選民，等到總統大選正式投票時，卻未必一定會支持，原先自己選擇的A黨的候選人，這便是吊詭的地方。但不論各個政黨或民團、媒體欲如何操弄箇中民調空間，皆不能算數，最後正式的大選，鹿死誰手，才是真正由全體選民和天意決定！

2020國民黨到底會推誰出來選？（資料照）

近來，台灣社會對國民黨的總統參選人多存有質疑及不放心，特別是熱門人選的韓國瑜和郭台銘。前者當市長半年多就「落跑」，現在的連署「罷免」聲浪又高，已引發當地的民怨；而其本人的人格特質，就連高雄中學模範生都會拿書諷刺「為什麼愛說謊」，不言而喻矣。同時，又愛以「庶民」自居，結果口袋「錢滾錢」，近日更露了餡，拆了隱瞞外界數年的豪華「農宅」，肇致誠信破滅；縱使整天喊「莫忘世上苦人多」，而總是錢事說不清，為人詬病；一旦被人爆料，還以「隨時捐公益」作口頭禪搪塞，惡行不勝枚舉。

而更啟人疑竇的是，背後的KINGMAKER，竟是「紅色媒體」老闆，全天候用「韓天台」和報紙包裝形象，如果要綠營支持者、中間或青年選民，認為「好打」，就讓他民調高出線，恐怕連在電話中講「唯一支持XXX」，都會天人交戰、難上加難！

而如郭台銘也者，幾十年的事業版圖在中國，每個事業或工廠均設有共產黨支部，不知凡幾，人脈之廣深，無台商能比。但他參選以來，都談與美國和川普關係如之何，而白宮不是否認支持他選總統，便是表明與他是純「商業合作」關係，何故？用膝蓋想也知，目前美國的朝野政黨或政府團隊，「反共」旗幟鮮明！此無法只用經貿、科技層面衡量。所以，郭開的選舉「支票」越多，越令人提心吊膽！光是一個「0到6歲」免費政策，連擅於「財經」的朱立倫都公開質疑。至於他批評韓國瑜的「背後靈」則是一針見血！然此，也並未能使他免於「紅色」的批評。

由於韓、郭的問題太多，已不是「好打與否」的問題，而是國民黨根本被他們打敗了；他們個別都變成大於國民黨，所以黨中央只是「小心侍候」的「BOY服務生」！處處俯仰由人（量身打造）！連帶使國民黨人都「討厭國民黨」起來，因為黨不黨，所以才產生兩個「怪獸」獨大！而台灣又是一個自由民主多元的社會，更討厭參選者背後的中國共產黨影子！偏偏國民黨連香港的「反送中」都不敢吭聲，或直接強烈北京的「一國兩制」，當然亦讓人更討厭國民黨了！

如此一來，討厭的國民黨，推出討厭的韓、郭全民調，又如何能讓綠營支持者和中間、青年選民，會喊出「唯一支持XXX」乎？！這不是一個感情或理智的問題，而是攸關民主台灣存亡的大事！一旦當上總統，帽子反戴，中華民國一樣是去了了！台灣就自然而然淪為中華人民共和國的香港、新疆第三矣。

是以，國民黨的黨內總統初選民調，大家何妨各憑理性和感性接電話，若能作第三選擇如朱立倫者，亦是無礙，因為反正事後都是可以修補的。總之，一切要等到正式開打，才能見真章！天佑民主台灣！

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