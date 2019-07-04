自由限時批》王金平舞劍？！

董森霖

當國民黨內總統初選打得火熱、瀕臨分裂之時，已退出初選的王金平，突然大動作的舉行記者會，要求黨中央及早停辦初選的民調！並提出初選民調有重大疑慮，恐讓綠營輕易操弄結果，重演去年「唯一支持洪秀柱」的隱憂。

王金平指出，目前一些網路群組內，近日被發現有大量「挺韓」口號，包括「有瑜吃瑜、沒瑜吃蔡」、「唯一支持韓國瑜」等，被視為策劃讓高雄市長韓國瑜通過國民黨初選。據王了解，藍營內部亦復出現是否「暫停初選」的聲音。

那麼王金平的舞劍，意在誰？！當也不言而喻了。但吳敦義見招拆招，還邀他擔任民調「總督導」，自是揶揄到家了。王金平的「震撼」，自也戛然而止，已不復往昔的力道，徒增老大的感傷也。（按：目前王約有一成的民調實力，在退出初選，已呈「散沙」效應，除非未來與郭董搭配，或具凝聚作用。若表態挺郭，仍不容小覷，至少比李來希挺韓加分大）

王約有一成的民調實力，在退出初選，已呈「散沙」效應，除非未來與郭董搭配，或具凝聚作用。（資料照）

其實，類此「全民調」的做法，是不分藍綠或中間，任何一方都有操弄對手（政黨或黨內不同派系）的空間；民進黨的總統初選民調也一樣，只是蔡英文「時來運轉」，適時發揮「堅定守護民主台灣」的角色機會，得以「逆轉勝」。現在不過是輪到國民黨「3雄」競逐局面，類此同樣的問題，也只能盡力防弊，而順其自然罷了！因為究竟韓能否得到綠營的支持過關，根本難窺其究竟！

所謂「天意從來高難問」，亦有「千算萬算不如老天一算」、「大位不以智取，半由天意半由人」的古訓等等，不一而足。試想，韓國瑜在去年不也「意氣風發」，喊水會結凍的超人氣！幫國民黨一口氣拿下15個縣市，成了「一人抵（或超越）全黨」，走路都有風！但曾幾何時，才不過半年多，也一下子「消風」大半，現連高雄市長都坐不穩，尚有「被罷免」之虞，淪為「屋漏偏逢連夜雨」慘景，餘皆不論。如今連在黨內的總統初選都倍感吃力，加以郭台銘的「旱地拔蔥」直追，後勢看好。諸此，難道是當初始料「可」及的嗎？！

是以，「7分靠打拼，3分天註定」，天意原就是難測，世事更是無常！連大儒方孝孺都在〈深慮論〉中說：「智可謀人，不可謀天！」也就是說，若以人為方式，或「機關算盡」，來對抗天意，不僅會徒勞無功，更可能會使自己玩火自焚！而「德不配位」者，若靠算計巧取倖獲更高的位子，禍亦必相隨，此是「禍福無門」的玄妙！西方有句諺語說得好：強摘的果子，不會是香甜的！更何況國家元首的大位，都得靠若干未知的時也、命也、運也的機遇，更是無法強求，只有平常心待之，才是正道！

由於國民黨7月8日正式開始民調，而各陣營卻充斥「被做掉」的焦慮，確寶可笑！因為台灣選民仍有其「自由意志」和「定見」，亦已不易被「威脅利誘」的！若各陣營只會教授支持者「接電話」的招數，不能拿出真正吸引選民的「牛肉」。或只會「比爛」，只會「譁眾取寵」，雖「接電話」部分有效，但仍無法能有「預期」期待效果；特別是，國民黨係採取「取足各項樣本」、「戶內選樣」等，例如接到電話者，不一定是受訪者，再加上7天冗長的作業期，自易加深疑慮；然「甘願做，甘願受」，只有接受「願睹服輸」的結果。儘管韓郭「雙雄緊繃，決定勝負3到5 % 的關鍵「變數」，綠營支持者就算是一面倒，輸者也只能反躬自省，不能怪誰？！因為那也是「天意」？！

慧能禪師說得好：「菩提本無樹，明鏡亦非台。本來無一物，何處惹塵埃？」，國民黨的「3雄」，是自願「惹塵埃」的，成敗得失原是自然不過的事，無須患得患失，時運未到，誰也莫法度。此不禁令人想起蘇軾的〈定風波〉：「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生。料峭春風吹酒醒，微冷，山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。」良有以省悟也。

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