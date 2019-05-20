自由限時批》急什麼？！

董森霖

所謂急事緩辦，事緩則圓，或吃緊弄破碗，欲速則不達云云。都是古人累積的經驗、智慧和教訓。特別是遇到像總統大選的大事，更是急不得！此與時勢的轉移變化無常攸關，自須有階段性的不同謀略作為因應，及通權達變的認知，才能發揮天時地利人和的功效，只會著急無助於大勢及大局，反淪為成事不足敗事有餘，故當局者的冷靜自制、慎謀能斷和樂觀奮鬥太重要了！

故有人說「英雄比氣長」，學德川家康的「忍功」，不是沒有道理的！

光看最近半年的國民黨和民進黨的消長，及參與2020大選者的變化，就已讓人目眩神迷！諸此種切的內外的因素變化，實難以預測，民調頂多只是參考，未必能當真！否則，按照今年初韓國瑜的民調，無人能敵，只要投開票幾乎篤定當選，但現在卻面臨極可能「出局」的命運！真是千金難買「早知道」！

蔡、賴陣營何不細細體悟諸葛亮詩中道理，寧靜致遠耶？！（資料照）

從民進黨去年「1124」的地方大選慘敗，全黨士氣低迷；直到今年的「318」立委補選未輸，方才稍喘口氣。當時突然表態角逐黨內初選的賴清德民調，高過蔡英文總統很多，然而到今年經過小英短短幾個月的種切努力，居然差距縮小；期間的變化，又是一番新的面貌。

例如任用蘇貞昌當閣揆，擔當有為，施政績效卓著（新的民調滿意度，高達5成3），又如對中共脅台不假辭色，贏得「辣台妹」封號，充滿現實感的與「網紅」訪談，獲致各方肯定！肇致民調逐漸攀升。

再者，台灣無法避免受國際和中共等外在因素影響，由於小英的國防外交表現突出，促使美國朝野力挺台灣保證法、售新武器保台、航母亦頻巡台海，以及川普對中共的態度強硬，美中台與往昔的關係驟變，美方更立「台灣旅行法」，建立美台實質性外交關係，而在美中貿易戰中，對中共採懲罰性「關稅」措施，復下達緊急「禁售、禁買」中共軍企華為命令等等，在在加速大小氣候的變化。

例如中共更加緊對台統戰，直接介入2020大選，企圖利用「民主」選舉推翻民進黨政府，建立「一國兩制」的偽政權（比「香港特區」高一級）。更全方位滲透台灣各個角落，並指揮「同路」媒體集團和同路人（統派黨派），全面製造「假新聞」訊息和騷亂「顛覆」台灣的民主社會。令人觸目驚心！

同時，國民黨的初選，亦有宮鬥的戲劇化演出，像原先是的「太陽們」麻將式惡鬥，迫使吳敦義退出，扮演KINGMAKER 的角色。結果他把初選辦法變成「魔術」玩，搞得雞飛狗跳，成了「黨內惡打」局面，而半路又殺出程咬金的郭台銘，益形複雜。像高人氣的韓國瑜，民調就不斷下滑，使初選內鬥劇烈，王金平、朱立倫等則成了「邊緣人」，郭則後勢看好。類此的種種變化，又有誰能掌握？！

台灣的大選，比較錯綜複雜，而選民的自主性高，不是哪個候選人「強」，就能當選，此與地方首長或議員、立委選舉大大不同，區域、環境、派系、族群等的影響不大，亦愈來愈朝「選人不選黨」的方向走！

簡言之，政黨初選出線的人，未必受到多數選民青睞。況且民、國兩黨的支持者，亦未必屬意黨推派的人選，而兩黨支持的選民數加起來不過逾半，無法決定民調高的政黨候選人，或經提名就能當選，此乃吊詭的現象，值得省思和探討。

換言之，目前的選情雖呈現國、民兩黨的「兩強」型態，但一旁覬覦的白派柯P，（今天就有民調顯示，柯未必輸兩黨的兩強）則欲效「織田信長」打敗今川義元的戰略，就是好整以暇，保元氣伺機而動（他並沒有德川家康的功力），主要在設法吸食「綠營」的反對蔡、賴任何一方的票，但對藍營未必有用（主要是國民黨鷹派鴿派對其行事風格不滿，視為「白眼狼政客」；即便納入藍營多人參加北市兩岸小組，如胡志強者，徒增負面形象）。因而綠營越分裂越好，加上他有25％左右的「基本盤」，只要呈現「三腳堵」，對柯P 的「勝出」機率大增！恐是藍綠戒慎恐懼的地方，稍有「激越、急躁」舉措，柯P的勝利恐是「在望」了！

如今民進黨仍在「執政」，但內部卻因初選的「爭」（君子之爭，亦是一種政鬥），一定分裂，不必用民主程序正義那一套理由偽辯，因為所呈現的事實，就是赤裸裸的「奪權」！自然讓「討厭」的國民黨乘虛而入，樂觀其「廝殺」敗亡，簡直也是中共的「天賜良機」（自然亦是柯P的機會）！一旦丟失，功虧一簣！已不似過去的政黨輪政，有機會再起，而是「一國兩制」矣！（看看習大大的宣示決心，怎可小覷！）唯今之計，不妨順應台派基層焦慮的輿情，朝「蔡賴配」合作努力（他們高興與否不重要，乃為台灣大局）。所以，初選就急不得，寧可程序走到8月底（9月12日才開始登記，屆時誰出線衝擊不大，除非蔡、賴順應大局改變私衷，否則只有「拖」，至少讓國民黨（7月間）和柯P（一直說6月，看兩黨結果人選）搞不懂，摸不清底，才是正辦！

也就是說，蔡、賴政策政見大同小異，可藉「一朝一野」進行「分進合擊」，積極爭取民心，亦讓政敵摸不清，才是高招！在《三國演義》、《水滸》、《說唐》等古代演義小說裏，經常出現拖刀計、回馬槍、撒手鐧這些神奇的招數，關雲長、羅成等高手都很擅長：先詐敗，再突然回身一刀或一槍制敵獲勝，在在值得領悟箇中玄妙之處，活學活用。

諸葛亮有首名詩：「大夢誰先覺？平生我自知，草堂春睡足，窗外日遲遲。」心懷天下，超然物外。故而在動亂的時代，許多機會是稍縱即逝，能有相遇、相識、相知、合作的機會實在是太難得了，蔡、賴陣營何不細細體悟箇中道理，寧靜致遠耶？！

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