自由開講》「境外勢力代理人登記法」是守護民主法治台灣的必要法案

◎柯嘉斯

在民進黨占多數的國會，本會期通過了國安五法的修正案，分別修正了刑法、國家機密保護法、國家安全法，並修正了兩岸人民關係條例。

兩岸人民關係條例除了增加5-3條，明定兩岸簽署政治協議時，必須在協商前及簽署後交由國會「雙審議」，而且最後必須經全國性公民投票通過，才可生效，更修正其中關於退將赴中的規定，規範少將以上的退將，還有涉密的政務副首長以上人員，終身不得參加中共相關政治活動，若違反或情節重大者，最重可剝奪全部的月退俸，或罰款1000萬元。

而在下個會期，民進黨黨團預計要完成「境外勢力代理人登記法」的立法，以確實防堵「境外勢力」對台灣的滲透，不用多說，現在境外勢力對台灣滲透最嚴重的源頭，就是中國。

如果境外勢力代理人法順利通過，未來執法單位若「合理懷疑」某團體或人民是為了「境外勢力」服務，執法機關得要求該團體或個人登記為外國代理人。

在下個會期，民進黨黨團預計要完成「境外勢力代理人登記法」的立法，以確實防堵「境外勢力」對台灣的滲透，不用多說，現在境外勢力對台灣滲透最嚴重的源頭，就是中國。（資料照）

在登記為外國代理人後，「受境外勢力委託者」仍然可以行使他們的言論自由權，但是當「外國代理人」要公開行使他們的言論自由，就外國利益對本國人民為遊說時，應該要在開始活動前30日登記。如果要從事政治遊說等相關活動，更在遊說前揭露與境外勢力的關係，如果是要從事傳播通訊活動，藉由媒體宣傳「境外勢力的觀點」時，就要公開透明，表明這個節目與境外勢力之間的關係。

會這麼規定，而非全面禁止，筆者認為是為了要符合憲法上對於言論自由的保證，在學理上，除了會造成立即性危害及帶有真實惡意的言論者外，國家應該盡可能的保障所有的言論。

若「境外勢力」的遊說行為尚未造成國家的立即性危害，則依憲法規定，應該保障該言論在言論自由市場上的流通，揭露境外勢力與該言論的關係，僅是一種對於言論自由行使的「限制」，自然符合憲法規定。

換而言之，筆者認為，這樣的修法不僅不會過度侵害言論自由，更可以起警示人民的效果，讓大家知道：媒體、公關公司、政治人物背後所代表的立場與價值究竟是什麼。

中國政府近來刻意使用金錢攻勢，實行大外宣計畫，從2009年開始，計畫要花費450億元人民幣，買下媒體，讓他們為中國政府代言，非洲、香港媒體被紅色滲透的嚴重程度，在世界上是數一數二的嚴重，而台灣紅色滲透的情況也十分嚴重，旗下擁有中時、中天、中視、工商時日報、時報週刊的旺中集團而，從2007 年開始，一共獲得來自中國 152 億（新臺幣）補助款，所以說，台灣能夠不擔心紅色滲透嗎？

中國政府近來刻意使用金錢攻勢，實行大外宣計畫，從2009年開始，計畫要花費450億元人民幣，買下媒體，讓他們為中國政府代言。（資料照）

台灣是一個民主、法治的國家，言論自由受到憲法層級高度的保障，但是卻有不民主的專制中國想要刻意利用台灣引以為傲的民主、法治，去傷害台灣做為一個「民主國家」的「核心理念」。雖然如此，為了堅守民主價值，政府仍不能直接禁止受境外勢力影響的言論。或許，為這些言論的源頭加上警語，是一個法治國家在防堵外國勢力時最好的方法。

希望這樣的示警能夠打破「假新聞巨魔工廠」，避免特定媒體不止成為中共控制的傳聲筒，還假中立，試圖欺騙人民。也只有讓大家看清楚這些言論背後的目的，台灣人才能夠真正的選擇自己要的未來。

（智庫研究員）

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