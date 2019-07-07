自由開講》首富的庶民標準與總統初選就是跟大家不一樣

◎柯嘉斯

國民黨總統初選在下週就要正式進入民調階段，這也代表，若按照目前國民黨的規則，就將產生代表國民黨的總統候選人，但綜觀本次的總統初選，國民黨目前最有希望出線的候選人郭台銘及韓國瑜，都主打「庶民總統」，但是這樣的主張恐怕很有問題。

因為韓國瑜跟郭台銘，一個是失業17年卻可以辦校、存款爆增4000多萬的假庶民，一個則是貨真價實的真首富，兩人根本都跟「庶民」兩字八竿子打不著。

韓國瑜（右）跟郭台銘（左），一個是失業17年卻可以辦校、存款爆增4000多萬的假庶民，一個則是貨真價實的真首富。（資料照）

尤其是郭董最為離譜，參選前、參選後根本就是兩個人。面對勞動問題，郭董說應該要「多讓勞方一點」。問題是，郭董在參選前可不是這樣說，在2011年，郭董用來評斷勞工努力與否的標準是尿夠不夠黃，他說「尿沒變黃，表示工作不夠努力」。在當時，郭董的鴻海因為員工頻頻跳樓，勞動待遇不彰，被稱為血汗工廠，面對批評，郭董卻說「血汗工廠有什麼不好？」，甚至還說「管理員工就是管理動物」。想請問郭董：「這就是你所謂的多讓勞方一點？」。

郭董論證自己是庶民的方式在7月4日又出現新解，郭董說自己「自己一週花不到2萬」先不論一個月一個人花8萬元究竟算不算庶民。郭董一週真的只花2萬元嗎？

翻開過去的歷史，郭董的生活品質可說是驚人，郭董可是可以豪擲千金買下21億灣流機、一晚消費百萬元治裝、甚至花2.6億花錢買房送老婆當禮物，在婚前可以和女星傳緋聞，這些應該都不是一個禮拜花2萬元就可以做到的事情。

圖為停放在松山機場、郭台銘的私人飛機。（資料照）

而郭董在這次選戰也是大手筆，花錢不手軟，六月二十五日由TVBS轉播的國民黨首場發表會上，多數廣告時段被郭台銘包下。除此之外，高雄市有近十分之一的公車被郭董包下，台北、台中、台南也砸重金狂掃約300輛公車。電視廣告的部分，根據媒體報導，不分藍綠，都接到郭董1500到2000萬元的廣告訂單，根據媒體的統計，光是這一波就花掉郭董上億元選舉經費，而這些還不包括網路行銷及電話語音拜票的部分。

郭董的路邊看板上寫著「郭『懂』關心您」，似乎在暗示著郭董真的懂得庶民，可以「苦民所苦」，但問題是，各種資料及事實都顯示，郭董根本不是庶民，怎麼可能會「懂」小市民、勞方的辛苦呢？郭董前些日子曾說過，「把年輕人的票騙到手再說」，郭董從參選以來種種「假勞方」、「假庶民」的行徑，是不是只為了「先把庶民的選票騙到手」呢？

郭董前些日子曾說過，「把年輕人的票騙到手再說」，郭董從參選以來種種「假勞方」、「假庶民」的行徑，是不是只為了「先把庶民的選票騙到手」呢？（資料照）

「任何人只要靠自己努力、合法的賺錢，有錢並不代表恥辱，怕的是你沒有志氣。」這是郭董用來攻擊韓國瑜市長有4000萬存款爭議的主張，筆者想請問郭董：難道郭董覺得有錢是恥辱嗎？不然為什麼要不承認自己就是首富、硬是要假裝自己是需要為了三餐奮鬥、為了生計奔波的一般老百姓呢？

（智庫研究人員）

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