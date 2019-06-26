自由開講》看不懂高雄人怎麼選了一個草包？

◎鄧鴻源

國民黨總統初選首場國政願景電視發表會25日登場，主題聚焦在憲 政、外交、兩岸及國安議題，周錫瑋第一棒，隨後由韓國瑜發言。 不同於其他4名候選人，韓國瑜身穿熟悉的藍色襯衫上台， 一開頭便感謝高雄市民給他機會，持續3分鐘至少5度道謝， 並保證當選總統一定會待在高雄，讓網友意外直呼「 是在選總統還是高雄市長？」「感謝高雄就花了3分鐘」。



國民黨25日晚間在高雄舉辦總統初選的首場「國政願景電視發表會」，5位參選人右起周錫瑋（左一）、張亞中（左二）、韓國瑜（中）、郭台銘（右二）、朱立倫（右一）首度公開同場較勁。（資料照／報社合成）



很奇怪，怎麼五個都是外省人？雖然都擁有高學歷，卻都是愛專制獨 裁遠大於自由民主、愛中共遠大於台灣的統派人士，只敢罵極力維護 中華民國圖騰的民選總統小英，卻不敢罵極力想消滅中華民國圖騰的中共 專制獨裁者，莫非頭殼壞掉？這五個外省人可說都是有錢人， 非富即貴，心中有台灣嗎？能帶給台灣甚麼前景？ 我想不要出賣台灣就要謝天謝地了！



尤其是草包韓某人，單穿襯衫偽裝庶民，還感謝高雄市民給他機會， 持續3分鐘，至少5度道謝，以為這樣高雄人就會肯定他嗎？應該是 胸中無點墨，詞窮了吧？又老生常談保證當選總統一定會待在高雄， 也是在捧高雄人的LP，因為當市長就不常在高雄了，何況當總統？！ 自己半年就已經負債四百億，還有臉抨擊之前高雄的三千億負債嗎？ 我看他四年做完，可能又會給高雄增加三千億負債！看不懂高雄人怎 麼選了一個草包？

尤其是草包韓某人，單穿襯衫偽裝庶民，還感謝高雄市民給他機會，持續3分鐘，至少5度道謝，以為這樣高雄人就會肯定他嗎？應該是詞窮了吧？（資料照）



相較之下，學歷不高，談吐粗俗，卻很有台灣國家意識與社會正義感 的網紅館長陳之漢，可是將以上國民黨五人完全比下去， 因為館長不懼中共的威脅恐嚇，經常對中共嗆聲， 日前還發起十萬人的反統媒大遊行，轟動海內外。反觀國民黨這五人 ，從未聽過他們曾經對中共的威脅恐嚇有任何譴責，反而責備小英「 挑釁」人家，實在很孬種，有如人家罵你祖宗十八代，不反嗆也罷， 居然還嬉皮笑臉巴結人家，要與人家「你儂我儂」，不知其人格何在 ？這種人到底有何資格選總統？



比較館長與國民黨的五位總統候選人，格局實在差很大，印證了一句 名言：「仗義每從屠狗輩，負心多是讀書人」。

（大學教授）



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