自由開講》看不懂高雄人怎麼選了一個草包？

◎鄧鴻源
國民黨總統初選首場國政願景電視發表會25日登場，主題聚焦在憲政、外交、兩岸及國安議題，周錫瑋第一棒，隨後由韓國瑜發言。不同於其他4名候選人，韓國瑜身穿熟悉的藍色襯衫上台，一開頭便感謝高雄市民給他機會，持續3分鐘至少5度道謝，並保證當選總統一定會待在高雄，讓網友意外直呼「是在選總統還是高雄市長？」「感謝高雄就花了3分鐘」。
國民黨25日晚間在高雄舉辦總統初選的首場「國政願景電視發表會」，5位參選人右起周錫瑋（左一）、張亞中（左二）、韓國瑜（中）、郭台銘（右二）、朱立倫（右一）首度公開同場較勁。（資料照／報社合成）
很奇怪，怎麼五個都是外省人？雖然都擁有高學歷，卻都是愛專制獨裁遠大於自由民主、愛中共遠大於台灣的統派人士，只敢罵極力維護中華民國圖騰的民選總統小英，卻不敢罵極力想消滅中華民國圖騰的中共專制獨裁者，莫非頭殼壞掉？這五個外省人可說都是有錢人，非富即貴，心中有台灣嗎？能帶給台灣甚麼前景？我想不要出賣台灣就要謝天謝地了！
尤其是草包韓某人，單穿襯衫偽裝庶民，還感謝高雄市民給他機會，持續3分鐘，至少5度道謝，以為這樣高雄人就會肯定他嗎？應該是胸中無點墨，詞窮了吧？又老生常談保證當選總統一定會待在高雄，也是在捧高雄人的LP，因為當市長就不常在高雄了，何況當總統？！自己半年就已經負債四百億，還有臉抨擊之前高雄的三千億負債嗎？我看他四年做完，可能又會給高雄增加三千億負債！看不懂高雄人怎麼選了一個草包？
尤其是草包韓某人，單穿襯衫偽裝庶民，還感謝高雄市民給他機會，持續3分鐘，至少5度道謝，以為這樣高雄人就會肯定他嗎？應該是詞窮了吧？（資料照）
相較之下，學歷不高，談吐粗俗，卻很有台灣國家意識與社會正義感的網紅館長陳之漢，可是將以上國民黨五人完全比下去，因為館長不懼中共的威脅恐嚇，經常對中共嗆聲，日前還發起十萬人的反統媒大遊行，轟動海內外。反觀國民黨這五人，從未聽過他們曾經對中共的威脅恐嚇有任何譴責，反而責備小英「挑釁」人家，實在很孬種，有如人家罵你祖宗十八代，不反嗆也罷，居然還嬉皮笑臉巴結人家，要與人家「你儂我儂」，不知其人格何在？這種人到底有何資格選總統？
比較館長與國民黨的五位總統候選人，格局實在差很大，印證了一句名言：「仗義每從屠狗輩，負心多是讀書人」。
（大學教授）
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