自由開講》國民黨與高雄市政府公然為違法小三通站台？

◎柯嘉斯

高雄市政府觀光局長潘恒旭與立委黃昭順等人，今日出席「上和海運」、「中國夢促進會」所舉辦的高雄旗津到浙江溫州洞頭的小三通首航，並說要以此實現韓市長「貨出得去、高雄發大財」的口號，但是問題是這整個「首航」活動根本充滿各種法律問題。

高雄市觀光局長潘恒旭（前排右六）昨天出席上和海運主辦的「高雄旗津—溫州洞頭小三通首航典禮」，陸委會譴責是「政治操作的大騙局」。 （取自黃昭順臉書）

其中最大的問題就是高雄和溫州洞頭根本沒有「小三通」的法源依據，因為高雄旗津港是國內漁港，根本不是台灣開放之兩岸客貨運直航港口，台灣開放小三通的港口，依據「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」僅有金門、澎湖、馬祖等離島是我國合法開放小三通的港口，況且中國的「溫州洞頭」亦非中國開放之兩岸小三通港口。

如果「上和海運」自行和中國溫州「小三通」的事實為真，會直接違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」的相關規定，可以對船舶駕駛人處以三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以上一千五百萬元以下罰金，營運的負責人也可以處以和駕駛人相同的罰金。

而其實不止這個「小三通首航」活動內容有問題，就連辦活動的主辦單位也問題叢生。

除了「上海和運」這間公司宣稱要出航的「永順二號」與「延鴻輪」根本沒有送出通往溫州的航線申請，甚至「上海和運公司」目前在經濟部的營業狀態都顯示「解散」，而其中更離譜的是「永順二號」在去年更被抓到走私來自中國1000多箱的香菸與船員名單申報不實，更可能渉及偷渡等問題。

行政院長蘇貞昌昨日也提出3點說明闢謠：一、「上和海運航權今年1/23已註銷」；二、上和海運今年6/12已解散；三、政府沒許可，不可能直航」！（擷取自蘇貞昌臉書）

而活動的另一個主辦方「中國夢促進會」更是不折不扣的統戰單位，除了主打習近平所說的同心共築中國夢，其會長駱宏賓更是和中國關係密切，在2004年的發起拒領「入聯公投」公投票，最近更發起「兩岸民間簽署和平條款」儼然就是中國在台的代理人，為中國政府服務。

面對這一連串的爭議，潘恒旭竟然辯稱說這整起事件僅是「純粹是載貨船是金門的一家船公司叫上和海運，租了兩艘船，叫延鴻輪及永順2號，從高雄到馬祖在從馬祖到溫州兩段航程職」。

先不說縱使是二段式的從高雄到馬祖再從馬祖到溫州這兩艘船仍然是沒有向南部航務中心繳交航線申請，潘局長本人在早上的發言竟然稱「希望藉由小三通讓高雄發大財、溫州發大財」，表示潘局長要不是為違法活動站台，不然就是在欺騙選民，想要藉此營造一種高雄市府有在拼經濟的假象。

但無論是潘局長刻意在欺騙選民，或是潘局長真的為違法活動站台，潘局長都應該負起責任，出來在鏡頭前向大家說清楚講明白。而韓市長也應該為任用這樣的局處首長負起連帶的政治責任，除了應該道歉外，更應該撤換潘局長以示負責。

反正這也不是潘局長第一次的脫序行為，從在臉書上嗆市民到答詢到各種搞不清楚狀況的失言，到亂推卸責任，試圖將所有施政不利全都推給中央，其實潘局長早就該下台一鞠躬。如果這次真因為「小三通」案而下台，其實並不冤枉也只是剛好而已。

（兩岸智庫研究人員）



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