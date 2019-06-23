自由開講》韓國瑜自己才是得了「權力中毒症」吧？

◎展昭

高雄市登革熱疫情日前引發政院與高市府隔空交戰，市長韓國瑜昨在台中造勢大會上表示，二○一五年高雄爆發登革熱、一六年美濃大地震，中央都傾全力協助地方，現在執政黨卻因政黨不同，「幸災樂禍」，「看你鬧笑話、出洋相，太可怕了」，質疑民進黨得了「權力中毒症」。

有沒有搞錯？到底是誰了得了「權力中毒症」？為何高雄市長（新婚）的蜜月期都還沒有過，就要選總統（找小三）了？因為選上總統（找了小三），我就可以照顧高雄（元配）得更好？高雄氣爆時，馬英九、江宜樺如何對待高雄人？

高雄市長韓國瑜昨在台中造勢大會痛罵民進黨得了權力中毒症，且對登革熱疫情幸災樂禍，對此，民進黨民代嘲諷「韓國瑜是在說自己嗎」？（只是堵藍臉書）

2014、2015高雄登鶻熱都有上萬病例，國民黨中央政府不幫忙，2015有幫忙，是因為要選舉的關係是嗎？三個月前，高雄市民就叫韓國瑜要注意登革熱，韓國瑜自己掉以輕心，到處作秀，能怪別人嗎？韓國瑜自己執政不行，白賊最行。

而對於韓背後的神主牌––顏清標、張榮味、傅崑萁、蕭景田、妙天，有興趣的朋友，可以去Google一下，這些人物的「豐功偉績」！韓國瑜附和陳庚金，呼籲所有現職軍公教人員「能撈就撈、能混就混」，拖垮這個政府」的「名言」大家都忘了嗎？為何還有人相信齊發大財的鬼話？先發大財的是他自己吧？

韓國瑜，你自己才是貪婪中毒了吧？否則才當幾個月市長，就以為自己可以當總統了嗎？施政有成績嗎？選舉補助款有捐出來嗎？有自己照鏡子嗎？

（講師）

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