自由開講》請韓市長不要再來消費「大林蒲」了！

◎大鼻在地青年

4/23高市府於大林蒲鳳林國中舉辦市民座談會，但多數在地居民並不曉得該座談會有名額限制，到場後被拒於門外，忿忿不平。

請問韓市長：



1.遷村的問題，前市府已經開了無數次的公聽會座談會，很多事務官都是前市府留下來的人員，要聽地方的聲音，看之前的紀錄就夠了不是嗎？這次開說明會的目的是什麼？而且還不公開及限制受邀！遷村茲事體大可是攸關每位居民生命財產。



2.韓市長到底對遷村的態度是什麼？不要再說什麼聽地方的聲音的屁話，前市府全面普查也做過了，電話民調也做過了，你有沒有更好的做法？要遷村，不要遷村，趕快跟我們說，我們才不會在這邊等來等去。紅毛港等了40年，連屋子都不敢修，是要我們等多久？



3. 在這之前，空氣汙染、交通，大卡車來來去去的問題，什麼時候要解決？誰執政，誰負責，請韓市長不要把責任推給前朝。

韓國瑜與大林蒲居民座談，環團場外舉牌抗議。（記者洪臣宏攝）

我家在大林蒲開幼兒園已超過三十年，近十年來受人口外流、少子化沖擊，母親都在做白工，我不忍她辛勞，打趣的說她是在做功德，虧錢也要做，她反倒問我那老師們怎麼辦？孩子們怎麼辦？有很多家長都是她的學生，我們園所裡有許多高關懷的幼童，大林蒲是她的故鄉，她也在這裡成家立業，是這片土地哺育她，讓她有能力可以付出，可以為自己的故鄉做一點事，她是這樣教育我的，要愛護我們大鼻我們台灣。



過去國民政府錯誤的產業政策埋下我們大林蒲地方現今困境的惡果，恣意妄為破壞她的人就是政府官員，而你們一次又一次，來了多少噁心的大人，每次都允諾會改善環境會照顧我們當地居民，結果呢？工廠越蓋越靠近住宅，肺有問題的、得癌症的人越來越多，我自己就是。最後，想請問韓市長，遷村計劃書在哪裡？不要再來消費我們了，請拿出具體的事物來！

（金融服務）



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