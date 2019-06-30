自由開講》國民黨的國政願景會還走的下去嗎？

◎墨藍客

國民黨剛辦完一場國政願景說明的政見發表會，沒想到這場政見會的丰采，全部被韓國瑜莫名其妙的旗津溫州小三通所遮蓋，幾乎沒有人能夠再去注意幾位候選人到底講了什麼。一個惺惺作態的政見會，國民黨未來還有好幾場，真的還走的下去嗎？

一個惺惺作態的政見會，國民黨未來還有好幾場，真的還走的下去嗎？國民黨5位參選人右起周錫瑋（左一）、張亞中（左二）、韓國瑜（中）、郭台銘（右二）、朱立倫（右一）。（資料照）

首先還是必須肯定，國民黨至少睽違多年，繼總統直選以來，第一次不再是用同額競選的方式，意圖矇混過關。至少公開的辦理了一場總統初選，並且幾位候選人並沒有以退選威脅對方離開初選，讓這場初選至少有一點值得執政黨和其他政黨學習。

然而，除此之外，國民黨的總統初選政見發表會，意義就大幅萎縮了。怎麼說呢？明明這場政見會，幾位候選人應該要講出讓人耳目一新的內容，但就實際看來，除了有統派學者傳教，宣揚自己反台獨理念，感覺是為了洪秀柱報仇而來以外，就只剩下韓國瑜的塞子說引人注目。

而韓國瑜塞子說讓人驚艷，絕不是因為內容多麼叫人佩服，而是剛好相反的沒有人知道他在講什麼。堂堂一個專攻中國研究的碩士，卻只能舉一個粗鄙不堪的泡澡塞子說，我們都替韓國瑜的指導教授蘇起博士感到汗顏。或許我們只知道，韓國瑜市長真的很想泡澡，因為最近太累了，跑總統大選忙翻了，高雄市政更是讓他因為罷免聲浪四起而心力交瘁。

而韓國瑜塞子說讓人驚艷，絕不是因為內容多麼叫人佩服，而是剛好相反的沒有人知道他在講什麼。（資料照）

至於郭台銘，顯然除了是政治素人之外，對於自己的國政方針顯得非常不熟，幾乎是照稿唸。但稿子唸的最好的人應該是曾經當過訓導主任的洪秀柱，可惜卻無緣成為總統候選人。而郭台銘連稿子都念成這樣子，要不要乾脆考慮學一學韓國瑜舉一下塞子泡澡之類的說詞，或許讓人更知道郭台銘想幹什麼。

其他人例如朱立倫、統派學者，前台北縣長等人，其實是最正常的，但也是最不受關注的。既然沒有人關注三位講什麼，國民黨這場政見會也就是郭韓對決罷了！可惜二位也講不出像樣的國政內容，不如改為文字檔，用書面說服算了，因為筆者必須肯定郭台銘的稿子寫的不錯，可惜明顯與他本人沒什麼關係。或許馬英九自己來唸，反而不用看稿。

國民黨初選政見會本意是好的，可惜選手無心準備，不是與事實落差太遠，就是根本不知所云。我們也肯定國民黨的用心，光在初選就讓台灣人民看到他們糟糕的樣貌，但是國民黨支持者想必看了都虐心。

其他人例如朱立倫、統派學者，前台北縣長等人，其實是最正常的，但也是最不受關注的。（資料照）

我們還是希望至少郭韓朱三人，至少好好談一下自己過去受人詬病之處，例如韓國瑜小三通的幽靈事件到底如何？自己跟紅媒關係是什麼？郭台銘到底怎麼面對人民質疑的紅頂商人之說？會不會把台灣成為慣老闆天堂？朱立倫到底八年新北市長做了什麼？為什麼2016年會做出換柱？如果三位候選人始終無法在政見會回應這些事，我們真的想替接下去的政見會默哀，搞不好，國民黨選情會一路下跌。

（政治觀察者）

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