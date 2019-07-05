自由開講》一定跳票的0-6歲郭家養支票？！

◎柯嘉斯

國民黨總統初選候選人郭台銘，提出0-6歲國家養的政策，引發民眾討論，在7月3日的國民黨初選辯論會上，郭董甚至喊出「我任內，國家養零到六歲的孩子，就算散盡家財，也是在所不惜、「錢不夠我先墊」，雖然看似霸氣，但是做為一個國家的領導人，這樣的思維及說法恐怕大有問題。

國民黨總統初選候選人郭台銘。（資料照）

首先是國家取得財源的問題，目前國家的歲入絕大多數是依照稅收及規費，少部分是私人捐助。筆者想請問郭董，你所說的就算「散盡家財，也是在所不惜」、「錢不夠我先墊」是指將私人財產捐助給國庫，還是僅是「先出錢，國家之後再還你」，因為如果是後者，根本沒有目前根本法源依據可以這麼做。

後來，郭董事長又將念頭動到了政府基金上，他批評現在的政府基金很多報酬率都太低，他若能當選總統，希望成立國家主權基金並找一流國際團隊操盤把餅做大。似乎在暗示，這是一個籌措財源的方法之一，問題是政府的六大基金是專款專用，按現行的法規，郭董的說法完全不可行，況且退一歩而言，「高投資必然伴隨著高風險」，政府基金不是鴻海公司，郭董要拿政府的主權基金去投資，虧錢的時候可是要全民共同承擔。

畢竟郭董的經營能力實在是差強人意，甚至比台灣大部分的中大型企業都來的差，因為根據中研院所統計的數據統計，鴻海最近十年的經營績效，落後於全國平均，換而言之，郭董的經營能力、投資能力，其實沒有他自吹自擂的這麼強。更不用說，這間企業的崛起，根本就不是靠什麼精準投資，而是靠著倚靠中國農村的大量勞動力，更因為不人道的管理，爆發多起的員工自殺事件。

富士康自2010年起發生了多起跳樓事件。（路透）

當數據證明了郭董其實根本不是什麼經營之神後，有人還敢把國家命脈的主權基金交給郭董投資嗎？

再來，郭董若當選總統，除一樣要申報、公開財產，還需將不動產（自住用除外）、上市櫃股票等財產，在當選後三個月內信託。而郭董之前曾說過，財產信託後增加的部分，不管增加原因，將全部會捐出來做為公益之用，表示郭董也明知自己的財產在當選後要信託，移轉至他人名下，筆者想請教郭董，「既然財產屆時都已不在你名下，你要怎麼先墊這筆錢呢？」。

最後，郭董如果這麼有心，並熱心公益，想要讓0-6歲的新生兒都「生有所養」，不如郭董現在就可以將自己的財產全數捐出，保證郭董將自己的財產全數捐出之後，不僅可以展現「散盡家財，也是在所不惜」的決心，更可以讓郭董成為「名符其實」的「庶民總統」，符合郭董這次的選戰主軸，再也不會被酸是擁有「21億灣流機」的庶民了。

不過照國民黨候選人朱立倫的說法，恐怕就算郭董將全部身家捐出，0-6歲的郭家也只能養的起一年，所以說，郭董的競選支票，恐怕跟他的「鴻海股價沒到200元絕不退休」一樣，只是口號。

這突顯了郭董根本不只是政治門外漢，還連國家基本權力結構與運作方式、法治規範一竅不通，建議郭董先去上公民課，再來說要選總統。否則，到時候政見跳票像是股東會承諾跳票一樣，要不是怪大環境，要不然就叫老伯伯「活到100歲就看得到」，如此是非常不負責任的。

（智庫研究員）

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