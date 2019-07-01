小葉日本台》時代的眼淚？記那些日劇筆記裡曾經很紅的偶像藝人

本篇提到的藝人名字肯定會讓很多讀者很有感，雖然有不少年輕朋友可能不知他們是誰，即便有人會形容他們是時代的眼淚，但事實是他們都曾經紅過。現在就一起來回味這些曾經很厲害的偶像，她們的點點滴滴。

小葉日本台

最近逛日網看到一些讓人懷念的明星消息，有山口百惠準備出書拼復出，有葉月里緒菜上傳instagram自拍照引來網友驚呼，有石田光相隔26年演月9還當上野樹里的媽，有1992年中森明菜和安田成美共演的《難得有情人》要出藍光碟，有當年《處女之路》的反町隆史與和久井映見螢幕再扮夫妻，此外，還有像江角真紀子、酒井法子、榎本加奈子……，看到這些藝人的名字很有感，雖然有不少年輕朋友可能不知他們是誰？即便有人會形容他們是時代的眼淚，但事實是他們都曾經紅過，至少在小葉的日劇筆記裡他們都佔有一席之地，所以本次主題帶點懷舊，聊聊個人與那些曾經很厲害偶像的點點滴滴。

傳說中的山口百惠，看《阿久悠物語》懂更多

首先談的這位是傳說中的山口百惠。之所以稱「傳說」，畢竟人家早在1980年就宣布引退，如日中天的21歲就決定嫁人了，完全來不及追星參與，反而是她老公三浦友和還比較常看到。不過，雖然世代不同，但要說陌生倒也不會，電視台幾乎只要製作昭和時代特輯，或者是巨星懷念名場面等相關節目，山口百惠的珍貴影像總是會不定期和觀眾打招呼，個人是覺得她的聲線很有獨特性，相較一般玉女偶像多點成熟，唱的歌好聽且耐聽。

傳說中的山口百惠，引退都快40年從未在螢光幕現身。（圖：網路）

當然也是有在日劇中認識山口百惠啦，像是2008年和2017年都拍過單元篇的《阿久悠物語》，前者是田邊誠一，後者由龜梨和也飾演。阿久悠，昭和時期日本流行歌曲最重量級作詞家，他所寫的歌詞不但改變且樹立戰後日本歌壇曲風，一生創作的歌詞多達5,000多首，幾乎所有大咖都唱過他寫的歌詞，唯獨山口百惠例外，一首也沒有，除此，阿久悠作的詞曾在唱片大賞三連霸，但山口百惠唱的歌在唱片大賞卻一次也沒中；山口百惠和阿久悠為何存在芥蒂？劇中很重要的一段，原來，當年13歲的山口百惠參加歌唱比賽時被當評審的阿久悠毒舌過，意思指百惠不是當歌星的料……，後來有一幕是唱片大賞頒獎典禮，應該是阿久悠作詞三連霸那次，名單揭曉獲獎的是Pink Lady唱的〈UFO〉，難掩落寞的山口百惠遂即以要趕赴NHK紅白而提前離場，看來，累積的怨念好深喔，而阿久悠大概也沒料到山口百惠會紅遍全亞洲吧！

山口百惠的引退相當徹底，都快40年了從未在螢光幕現身；她的老公三浦友和也非常覺悟，娶了全亞洲的偶像後數十年來還真沒傳過緋聞；夫婦倆的兩枚兒子，三浦祐太郎和三浦貴大，前者是歌手，後者是演員，兄弟打拼有助力但也是壓力；前陣子有日媒拍到在住家附近出現的山口百惠，很平凡樸素的大媽樣，是說都60歲了，自然最美；山口百惠拼復出？不是重返歌壇，而是要出書，新書名是《時間的花束》，以照片形式記錄家人還有拼布作品，屆時應該有機會時隔近40年的公開露面吧。

「魔性之女」葉月里緒菜，八卦緋聞總是比演的日劇精彩

再來這一位葉月里緒菜，江湖人稱魔性之女，有她出現的消息多半和緋聞相關，最轟動的是多年前和真田廣之搞不倫，然後關鍵字有結婚、離婚、富豪等，最近她上傳instagram自拍照引來網友驚呼，因為美貌依舊，完全看不出已是43歲的年紀。

葉月里緒菜也算紅過，出演的日劇不算少，不過多半是在2000年以前，個人比較有印象的有兩部：男主角是唐澤壽明的《東京聖誕夜》，以及與菅野美穗共演的《戀愛奇跡》。1997年《東京聖誕夜》中葉月里緒菜演的是一心求死的富家女，然後與一位內心滿是內疚的心理醫生唐澤壽明相遇相識的點點滴滴，這部戲另一個賣點是PUFFY的大貫亞美和吉村由美都有角色。對了，本劇的配樂好強，大衛．佛斯特製作，片尾曲還特地選用席琳狄翁唱的〈Be The Man〉，營造的氛圍就是浪漫，這一招在’90年代的日劇超管用，還有葉月里緒菜在該季的日劇學院賞有獲獎，不是演技類，而是服裝獎。

葉月里緒菜43歲的自拍照網友驚呼連連。（截自葉月里緒菜ＩＧ）

另外這部1999年《戀愛奇跡》，打出的是葉月里緒菜與菅野美穗雙主演，兩位用最簡單的二分法就是善與惡，好人和壞人，葉月里緒菜演的是心地善良那位，前半段還是愛吃的胖女孩，到了後半段則來個瘦身大變臉，算是比較有演技的表現，只是對上了菅野美穗扮的惡女，鋒芒還是弱了點。同樣的，葉月里緒菜在該季的日劇學院賞有獲獎，同樣的不是演技類，而是讓自己變胖造型的特別賞。

2000年以後的葉月里緒菜就較少在螢幕出現，戲劇的露臉也多半是客串演出，不過她的八卦倒是從來不缺，一張自拍照還是可以引來不少議論。

石田百合子的妹妹叫石田光，當年《惡女》的田中麻理鈴

石田光是誰？她是石田百合子的妹妹，姐妹倆都是藝人，石田百合子現在很紅，涷齡容貌，氣質出眾；石田光也不差，1990年代她是國民偶像，漫改的《惡女》是她第一部當主角的連續劇，飾演的田中麻理鈴，追求夢中情人的那股痴情傻勁和天然呆很受好評，之後的《愛情白皮書》裡則是那位鍾情掛居的原田成美，到了與江口洋介合作的《我們結婚吧》，人氣聲勢一度達到顛峰，這些都是她的代表作。此外，石田光和姐姐小時候因父親工作的關係，在台灣待過幾年，也會中文，所以1999年有部港片《愛情夢幻號》就特地請來石田光和劉德華搭檔，只是票房不怎麼樣就是了。

螢光幕消失好一陣子的石田光最新動態是參演富士電視台夏季檔的《監察醫 朝顏》，這是她相隔26年再次演月9，上一次就是《愛情白皮書》囉，她演上野樹里的媽，因為遇上東北大地震而行蹤不明，依角色看，戲份或許不多，不過石田光和山口智子都是多年後重返富士月9，噱頭上很可以。石田光47歲了，演上野樹里的母親，劇照中兩人走在一起，怎麼看都比較像姐妹。

新戲《監察醫 朝顏》中的石田光和上野樹里，雖是演母女但更像姐妹。（圖：網路）

反町隆史與和久井映見，《處女之路》的22年後再續夫妻緣份

反町隆史與和久井映見，從出道迄今一直都在演藝崗位上競競業業，他們未曾淡出，只是隨著年紀增長和時潮星運，主角變配角，沉寂了點。反町隆史打從那部《海灘男孩》一炮而紅，接著《GTO》更是人氣爆棚，很酷很帥還有深邃眼神著實迷倒一票女粉，然後很快的就和松嶋菜菜子結婚了，美事一樁，不過，通常偶像明星結了婚，戲的角色必定會有所調整，至少戀愛劇較不適合，而且總不能一直耍酷，所以，嗯，之後反町的作品一人扛收視就顯得有點吃力，有人說他過氣了，到了2015年當起第四代《相棒》，與水谷豐的默契相當不錯，演4季了喔，演藝之路的轉捩點，大家發現反町的帥度依舊，還多了些成熟，人氣翻身之作。

和久井映見的型基本上就是傳統定義下的賢妻良母好女人，形象很正面，與唐澤壽明共演的《東京仙履奇緣》讓她躍身一線主役，演《夏子的酒》與萩原聖人相識進而交往，後來結了婚，生了小孩，但也離了婚；另一部則是與堤真一的《天使之愛》， 典型的純愛劇，這幾部都屬1990年代的日劇重要作品。結婚生子的和久井映見，同樣的角色得有所轉變，擅長的純愛得掰了，被定位的角色，孩子的媽則愈來愈多，但戲份就未必吃重。剛下檔的這部《X光室的奇蹟》，和久井映見飾演醫院院長的角色相當討喜，戲份有限但存在感很夠。

《處女之路》22年後，反町隆史與和久井映見再續夫妻緣。（圖：網路）

當然，談到反町隆史與和久井映見就一定得提1997年那部《處女之路》，加上有安室奈美惠唱的主題曲〈CAN YOU CELEBRATE？〉加持，有情人終成眷屬，當年很熱的口碑之作，兩人再次相聚隔了22年，夏季檔《LEGAL HEART》將再扮夫妻，不錯喔，這對資深日劇粉來說想必感觸不少。

記得當年《庶務二課》的江角真紀子＆《一個屋簷下》的酒井法子

最後談一下江角真紀子、酒井法子這兩位。江角真紀子是在2017年1月宣告引退，理由是為了專心照顧小孩，但更早之前她就因為自己小孩被欺負槓上長嶋一茂，以及傳出外遇不倫而形象大損，可惜啊！其實以前還滿欣賞她的，打從《光輝隣太郎》開始關注，雖然很大隻，但很有自己風格，《庶務二課》是她的招牌作，共演了4季，坪井千夏，爽朗直率大姐頭，好強；另，她和反町隆史主演大編劇北川悅吏子的《三十拉警報》則是江角較難得出演的戀愛劇，本劇當年在台灣可是相當受歡迎。

還記得《庶務二課》的江角真紀子和《一個屋簷下》的酒井法子嗎？（圖：網路）

日本藝能界只要染上毒品大概就很難翻身了，酒井法子就是其中之一，2009年大好前途因此斷送，多年來雖努力尋求復出，但要回到螢光幕看來仍遙遙無期，倒是她在華語圈依舊有一票粉絲力挺，這要歸功她早期的海外發展計畫，像是在台灣開演會的第一位日本藝人就是她，時間是1992年，那個年代的機車擋泥板女神，她也是一號人物。從日劇中認識的酒井法子，《一個屋簷下》的柏木雪乃和《白色之戀》的倉本彩這兩部作品極為重要，收視好且都演了兩季，知名度大開，曾經是台港中最受歡迎的女藝人。

以上是小葉日本台記事簿裡曾經出現過的藝人，長年哈日劇的過程就是跟著他們滿滿樂趣，滿是記憶。

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