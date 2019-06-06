小葉日本台》《愛在九月來臨前》、《福爾圖娜之瞳》＆那些預知生死的穿越劇

玩穿越劇有其遊戲規則，回到從前的切記「歷史不能被改變」，就算是仁醫南方仁也不能隨性的讓坂本龍馬死裡逃生；相對的，預見或闖進未來的彈性空間就大很多，即便是死神的精準度也會視主角的善惡與劇情高潮所需而有所調整。日系的穿越劇不管是想補償過去或拯救未來，調性多半是催淚又療癒，而且愛最大。

小葉日本台

前陣子看了兩部日影：《愛在九月來臨前》和《福爾圖娜之瞳》，前者的高橋一生必須克服因時空旅行產生的時間悖論才能拯救摯愛；後者的神木隆之介當他得以預知女友死期將至後同樣的也必須抉擇取捨才能避免悲劇。再往前推，還有這部《在咖啡冷掉之前》，某咖啡店的特定座位上客人可以回到過去最重要的當下，只是要記得在咖啡冷掉之前回神喝完。

其實，穿越時空的戲碼不算少，玩穿越劇有其遊戲規則，回到從前的切記「歷史不能被改變」，就算是仁醫南方仁也不能隨性的讓坂本龍馬死裡逃生；相對的，預見或闖進未來的彈性空間就大很多，即便是死神的精準度也會視主角的善惡與劇情高潮所需而有所調整。日系的穿越劇不管是想補償過去或拯救未來，調性多半是催淚又療癒，而且愛最大，不過還是有那種衝太快，現代人跑到古時候當織田信長或末代武士撞見未來當補習班老師的。好了，本次主題就來聊聊那些預知生死紀事的穿越劇。

《愛在九月來臨前》～即使妳命中注定的人不是我，也想守護妳到最後

《愛在九月來臨前》，用時空旅人包裝的戀愛小說，作者是松尾由美，改編電影由高橋一生、川口春奈主演。設定是這樣的，一年後的「某人」透過時空旅行，用聲音傳達希望志織（川口春奈）在九月的這幾天務必跟蹤鄰居房客平野（高橋一生），這個不可思議的聲音和指令讓志織逃過死劫，然後為了解開疑問，志織與平野相識進而愛意萌生，但矛盾來了，這位 「某」時空旅人是在一年後拯救現在式的志織，因此就會產生所謂的「時間悖論」，換言之，既然志織的不幸被改變，那「某」時空旅人又是如何得知志織的不幸會發生呢？這就是幸與不幸兩種結果不可能相遇的悖論…… 再說下去就變科普了，人家可是淚與感動的戀物語喔，所以，嗯，SF的事交給編劇處理，而更重要的，即使妳命中注定的人不是我，高橋一生都會守護妳到最後，在這一年內，在今年的9月27日平安度過，創造奇跡，觀眾想看這個啦，至於高橋一生的表現，為愛付出大暖男，當然好好好，本來就是為了看高橋一生才看本片的，對了，原著是日本書店店員票選想再讀一次的戀愛小說第一名，一樣超越時空，感人肺腑。

《愛在九月來臨前》～即使妳命中注定的人不是我，高橋一生也會守護妳到最後。（圖：網路）

《福爾圖娜之瞳》～預見摯愛的人死期將至，你會怎麼做？

《福爾圖娜之瞳》，百田尚樹的小說，電影由神木隆之介、有村架純共演。有特異功能的是男主角，他能看到透明人，身體透明部分愈多，死期愈快，發現自己有這種天眼通絕不會是開心的事，既說不出口也影響心情，如果要試圖出手挽救還會內力耗損，然後問題大了，這回男主角看見的透明人竟是自己深愛的她，他該怎麼辦？

百田尚樹的小說，他的作品基本上就故事哏不錯，敘述方式淺顯直接，雖易讀易消化但刻畫的縱深似乎平了點，之前大家比較熟的作品有《永遠的0》、《名叫海盜的男人》；本作《福爾圖娜之瞳》，改編電影由戀愛大師三木孝浩導演，純愛成份增添不少。故事的命題設定是「人從早晨起床到晚上睡覺之間會做出九千次的選擇。」「每個人都在有限的生命中，在每天累積小小的選擇中度過自己的人生。」另，福爾圖娜是羅馬神話中的幸運女神，這回化身在男主角的雙瞳成了可以預知死亡紀事，命運的轉念之間在於他做與不做的抉擇，而所謂的蝴蝶效應也會因此發酵展開。神木隆之介，算從小看到大，童星時好可愛很會演，長大後的轉型也還算順利，演技很OK的。

福爾圖娜是羅馬神話中的幸運女神，這回化身在男主角的雙瞳成了可以預知死亡紀事，命運的轉念之間在於他做與不做的抉擇，而所謂的蝴蝶效應也會因此發酵展開。（圖：網路）

《明天，我要和昨天的妳約會》～自己的第一次都是她的最後一次

再來這一部《明天，我要和昨天的妳約會》，七月隆文暢銷百萬冊的小說，電影由福士蒼汰、小松菜奈共演，同樣是三木孝浩執導，更典型的純愛，而且超催淚。女主角對著男朋友這樣說：「如果我說我知道你的未來，你會怎麼樣？」嗯，這倒不是女主可以預知未來，本作玩的是兩條平行時空交錯的愛情故事，而且男女主角所處的時空還是相對相反的，簡言之，就是男方的昨天是女方的明天，他們在20歲的現在相戀，但這並非他們的初邂逅，搞懂了嗎？年紀以此推，5年後的男生25歲，女生則是15歲，所以雙方相愛的那一個月，男主自己的第一次都是她的最後一次。

故事的前半段是福士蒼汰的視角，20歲的他對同年紀的小松菜奈一見鍾情，開始相戀，雖然女方的神準預測常讓他不可思議，明明是開心甜蜜的事她都會淚流，但在一起的過程是美好的，直到男方看到女友的記事本，直到女方向他告白另一個事實真相……。接著故事的後半段換成小松菜奈的視角，這時候觀眾和讀者將會更清楚：因為男朋友和她在一起的第30天，對女方來說是第1天；相反的，她和他在一起的第30天，對男方而言也是第1天，然後這對戀人就囿於兩條平行時空的限制格外讓人揪心，簡直就是純愛的再升級。

《明天，我要和昨天的妳約會》，七月隆文暢銷百萬冊的小說，電影由福士蒼汰、小松菜奈共演，同樣是三木孝浩執導，更典型的純愛，而且超催淚。（圖：網路）

《在咖啡冷掉之前》～回溯過往的自我救贖與重生

川口俊和的小說《在咖啡冷掉之前》不僅日本大賣，在台灣的書店也是難得的暢銷，原著很紅，連帶的改編電影知名度也很高。幾段故事的組合，回到從前的規則是無論如何努力也不能改變現實，而且要記得在咖啡冷掉之前回神喝完。玻瑠想確認的是與男友之間的心意告白，即便往者已矣，但未來卻是可以改變追尋；松重豊想知道的是妻子記憶喪失前寫的那封信，這段夫婦之愛超感人；吉田羊對意外身亡的妹妹那段告解，是自我的救贖與重生；此外，還有咖啡店店員有村架純和始終坐在特定座位的石田百合子的人生故事……，一部用愛與牽絆串連起來的療癒作品。

《在咖啡冷掉之前》是一部用愛與牽絆串連起來的療癒作品。（圖：網路）

為什麼想重回與最重要的人在一起當下？因為想說的話還沒說，因為當時的糾結造成現在的懊悔，因為以後再也沒機會了，這些感受非僅劇中人，想必你我都曾經有過，而這也正是本作能引起廣泛共鳴的理由。

回到幕末當《仁醫》，南方仁變成日本現代醫學之父了

地球上的黑洞不少，一不小心掉進去可是會跌入時光隧道。比如這位外科醫「南方仁」就這麼從樓梯摔了下去，醒來時人已經倒回一百多年前的幕末江戶。不過也幸好是來到這個日本開始有「西醫」概念和交流的時間點，所以南方仁尚不至於被當成妖怪邪術，然後古代人不會有那麼多文明病，霍亂、梅毒、燒燙傷……這些才是重點，古人的土法煉鋼也正是先人智慧的結晶，南方仁簡直變成日本現代醫學之父了。

南方仁應該也是電影看多了吧，所以當掉入古代後，他會思索用什麼方式才能回到現在？他會擔心歷史一不小心被他所改變？這個想法不斷重覆，貫穿全劇，古與今的承先啟後，或許就是這樣展開的。南方仁感嘆他醫治過的病患或許只是延命，並不能改變任何人的歷史，但所有的醫療不都是為了延命而進行的嗎？南方仁救過坂本龍馬，惟獨1867年11月15日坂本龍馬被暗殺的這天不行，畢竟「歷史不能被改變」這是鐵律，如果扭轉成功，那日本史就得重寫了。

回到幕末當《仁醫》，當南方仁遇上坂本龍馬。（圖：網路）

這部《仁醫》超人氣，村上紀香獲手塚治虫文化賞漫畫大賞的漫畫改編，演了兩季，兩次的【日劇學院賞】最優作品全拿；飾演南方仁的大澤隆夫因本劇再次爆紅；劇中扮坂本龍馬的內野聖陽非常接地氣，堪稱龍馬最佳詮釋者；綾瀨遙的「橘咲」和中谷美紀的「野風」，她們對南方仁的付出都是大愛。

一失足變大將軍的《信長協奏曲》，信長與光秀角色超奧妙

另外這一位叫三郎的高中生更猛，他的一失足直接跌落到戰國時代，而且還正巧撞見正牌的織田信長，因為兩人長相一模一樣，於是三郎就被委託做信長的替身，當起大將軍了。三郎的功課普普，不過還滿機伶上道，且幸好的是書包裡的歷史教科書有跟著過來，織田信長大事紀必要時可偷翻書找答案。

雖然是虛構的創作，但歷史的變與不能變還是得有所拿捏，像是「桶狹間之戰」，這是信長擊潰今川義元，一舉成名的重要戰役，這個腳本可不能改；像是「火燒比叡山延曆寺」，男女老幼三千人全部殺光，手段殘酷過激，信長變大魔王了，但這同樣是史記的大件事，雖遺憾但沒得閃喔；還有最後那個大家都熟的「本能寺之變」，這個信長替身的高校生三郎怎麼辦？就掰啊，因為劇中那位始終蒙面的明智光秀就是正牌的信長本尊，哈哈，這叫戲劇性，這才叫信長協奏曲。

《信長協奏曲》的小栗旬算一人飾兩角，另一位演技可觀的是演秀吉的山田孝之。（圖：網路）

《信長協奏曲》的小栗旬算一人飾兩角，另一位演技可觀的是演秀吉的山田孝之，石井步的漫畫改編，說是瞎扯也扯得很精彩，還得過小學館漫畫賞，算優良漫畫。搬上螢幕除了一季的連續劇外還外加一個電影版，整體成績不錯。

總之，日系的穿越劇作品不少，以上介紹的幾部都是有劇可看，有原著可讀，而且中譯本都有出，有興趣的讀者不妨找來瞧瞧。

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