小葉日本台》 2019春季新番展開中＆平成最後的日劇逸品私推薦

這波春季檔日劇的播出期間都將從平成跨到令和，所以，追劇也要順便當時代的見證者，那麼有哪些受到矚目的作品？而平成30年間涵蓋了1990年代以降迄今的日劇史，厲害的作品劇粉鐵定很熟，那麼又有哪幾部比較少被提到但很值得推薦的呢？

小葉日本台

2019四月期的春季新番熱烈展開中，窪田正孝主演的《X光室的奇蹟》，少見的以放射科技師為題材，比預期的好看多多；《In hand／破案神手》，套公式的角色配置設定加上又有菜菜緒，娛樂性頗高；天海祐希的《女王偵訊室》都來到第三季了，口碑系列果然輕輕鬆鬆就有她的基本盤；《東京單身男子》節奏明快，重中之重當然是高橋一生；還有又是銀行員力挽狂瀾下剋上的《集團左遷》，看福山雅治誇張的肢體語言還真有點不習慣……，對了，這波春季檔日劇另一個值得記住的意義是他們的播出期間都將從平成跨到令和，追劇也順便當時代的見證者。本文算是平成年的最後一篇，本想順帶回顧日劇的一些紀錄，不過想想平成30年間完全涵蓋1990年代以降迄今的日劇史，那些厲害的作品劇粉鐵定很熟，所以，改介紹幾部比較少被提到但個人很喜歡的私推薦好了，以上，本次專欄同樣歡迎捧場指教。

另類醫療劇～放射科的日常和各式病毒傳染的控制

富士電視台的月9時段自從不再堅持戀愛劇，連續幾檔下來的作品不但可看度增加，收視率也大有起色，春季新番這部《X光室的奇蹟》，另一種視角的醫療戲，醫生看診，如果沒有放射科技師拍出一張張專業清楚的影像，患者體內的異常病變很難被發現確認，看膩了外科名醫的開刀戲碼，這回的選題算有創意也長知識。窪田正孝演的天才放射科技師，執著的貼心會比常見的孤傲泠酷討好，而設定上還給了他擁有醫師資格，這對後續劇情的高潮舖成應有加分效果；演放射科醫師的本田翼，台緣超好，存在感強，滿欣賞她的，期待演技更上層樓邁向一線女優；有遠藤憲一在就一定有好戲，第二話就來了，父子之間，放射科部長的擔當，演的好好。

窪田正孝和本田翼主演的《X光室的奇蹟》是另一種視角的醫療戲，看膩了外科名醫的開刀戲碼，這回的選題算有創意也長知識。（圖：網路）

以解決各式病毒感染為題材的《In hand／破案神手》，雖然有漫畫原著當底，但比較像是為拍而拍，套公式的作品，所幸天才科學家（山下智久）+熱血助手（濱田岳）+美女官僚（菜菜緒）的組合在戲份上是典型的分工互補，總是一號表情的山下智久演研究寄生蟲專家剛好，反正身旁有位適合跑腿熱血的助理濱田岳，菜菜緒這回演的是幹練的美女公務員，不當惡女的她還滿有搞笑天份的，看菜菜緒和濱田岳的互動好有「au三太郎」CM中乙姬與金太郎的fu喔，基本上本作是喜劇調性，不燒腦，故事也還算有趣。

朝日刑事劇無敵手，天海祐希壓陣的女王偵訊室開紅盤

朝日電視台的刑事推理劇真的是無敵手，本季推的三部《女王偵訊室3》、《特捜9 season2》和《科捜研之女19》，收視率通通在兩位數，而且厲害的是全都原創腳本，不需要什麼原著改編。大家比較關注的是《女王偵訊室3》，朝日台企圖打造天海祐希成為米倉涼子之外另一塊台內日劇看板的用心明顯。第三季的第一集沒忘記大杉漣，有情有義；前兩話，初回請來許久不見的淺野溫子對決天海祐希有賣點，第二話女流棋士的對戰與審訊哏也舖得到位，總之到目前為止，第三季的水準沒掉，守住基本盤沒問題。

天海祐希壓陣的女王偵訊室。朝日台企圖打造天海祐希成為米倉涼子之外另一塊台內日劇看板的用心明顯。（圖：網路）

談到刑事劇，春番還有這一部算重拍的《草莓之夜SAGA》，二階堂富美與龜梨和也，一定會被拿來和竹內結子與西島秀俊做比較，然後勢必會被比下去，畢竟人家是元祖經典版，竹內結子的「姫川玲子」形象深植人心還被原著作者認證過。不過，如果撇開這些被比較的因素，當全新劇集看其實也還不錯，本來就是譽田哲也的原著，故事張力強，加上對二階堂富美不熟，看她怎麼詮釋「姫川玲子」滿新鮮的。

獨身男高橋一生很值錢，福山雅治演日九誇張再誇張

還有這部《東京單身男子》，劇情雖沒特別厲害，但節奏明快，三位40歲左右不想結婚男子的戀愛喜劇，重中之重當然是高橋一生，這回角色難得的高富帥且還唱主題歌，人氣魅力又要大爆發了，另兩位黃金單身漢分別是齋藤工和瀧藤賢一，打的是團體戰，各自有戲，大叔熱正夯，熟男很值錢，愉快追劇的首選。此外，《昨日的美食》這部，省錢實吃看了會肚子餓的家庭料理外，西島秀俊和內野聖陽演BL，機會難得，請把握。

高橋一生、齋藤工和瀧藤賢一的《東京單身男子》，劇情雖沒特別厲害，但節奏明快，三位40歲左右不想結婚男子的戀愛喜劇，重中之重當然是高橋一生。（圖：網路）

TBS日九檔很常演小蝦米對抗大鯨魚的職場劇，這些劇的特色之一就是不管好人還是小人，每個角色的發言和肢體動作誇張再誇張，最新這部《集團左遷》一樣喔，即便不是池井戶潤的小說，即便不是福澤克雄導演，但依舊是熟悉的銀行設定，玩的還是銀行員下剋上的戲碼，所以觀眾就難得的看到表情超誇張的福山雅治，看第一集時還真不怎麼習慣。本劇的卡司不錯，香川照之算固本的老字號，神木隆之介和中村杏的加入可看性會增加，當然最關鍵的還是福山雅治，戲裡戲外都須自助人助，初回收視率13.8%，好的開始。

平成最後的日劇逸品私推薦，大家看過沙粧妙子嗎？

平成年即將謝幕，本文後半部就來介紹幾部比較少被提到，但個人很喜歡的私推薦，下回我們令和年再見囉！

1.《沙粧妙子--最後的事件》／淺野溫子、柳葉敏郎／腳本：飯田讓治／1995

《女王偵訊室3》第一話找來淺野溫子客串，演的還是警視廳的高階長官，再見淺野溫子當下想到的不是《101次求婚》，而是好久不見的「沙粧妙子」。《沙粧妙子－最後的事件》是1995年的作品，那個階段日劇主流走的是浪漫戀愛，所以冒出這麼一部描述異常犯罪心理的燒腦神劇是容易被忽略，1999年堤幸彥不是拍了一部大家比較熟的《繼續》嗎？不用懷疑，簡直就是拿《沙粧妙子》當原型改編的。淺野溫子低沈的嗓音，瞪人的眼神，外加一頭飄逸長髮，年輕時的她演這種孤冷型的女刑事不做第二人想。本劇不是走一話完結模式，超強的編劇功力，解謎團之外也解沙粧妙子的心魔。

看過沙粧妙子嗎？淺野溫子低沈的嗓音，瞪人的眼神，外加一頭飄逸長髮，年輕時的她演這種孤冷型的女刑事不做第二人想。（圖：網路）

2.《夏日幽會》／桃井薰、田中美佐子／腳本：岡田惠和／1998

岡田惠和1997年那部《海灘男孩》因為有竹野內豐和反町隆史，劇紅人更紅，隔了一年，同樣是大編劇的作品《夏日幽會》，或許是卡司名氣，受矚目程度降了很多，其實本劇可以算是熟女版的《海灘男孩》，且內容深度更勝《海灘男孩》，論演技，桃井薰和田中美佐子完全不用擔心，特別是劇中的桃井薰，好強好有品味好迷人。

3.《戀愛詐欺師》／椎名桔平、石田百合子／腳本：田邊滿／1999

即便到現在，個人依舊認為本劇絕對是椎名桔平演藝生涯的重要代表作。這位專業級的《戀愛詐欺師》，騙妳錢財卻給妳希望，獵物上勾事前做調查，事後留尊嚴，想想，告他還是不告？故事採一話完結，椎名桔平行騙的對象包括天海祐希、戶田菜穗、鈴木杏樹、夏川結衣、西田光、南果步……，而石田百合子則是一心想把他法辦的女刑事。看實力派女優的豪華共演很過癮，故事更是發人深省，一堆智者之言。

4.《白之春》／阿部寬、大橋望美／腳本：尾崎將也／2009

本劇讓我對阿部寬的演技更加認識，更加佩服不已；本劇不算冷門，即便看過還是值得回味再三。故事滿老哏的，但好看之處就在於很大隻的阿部寬。劇中那位混過道上，一臉凶相，出獄後一無所有，默默關心小女孩，很ㄍ一ㄥ卻也真情流露的佐倉春男，阿部寬詮釋得太棒了，是那種別人無法模仿，獨具特色的優，眼眶紅了好幾次說。

5.《即便如此也要活下去》／瑛太、滿島光／腳本：坂元裕二／2011

台劇《我們與惡的距離》震撼人心，網路一片好評，多年前日劇這部《即便如此也要活下去》，描述受害者和加害者兩個家庭各自背負的沉重人生，即便難以釋懷，一輩子的痛，但日子總是要勇敢的活下去。當初看本劇被那位不很熟的滿島光給閃到，好強大的演技，日後證明果然不是蓋的。本劇要用「細膩」來形容，非常欣賞那種加害和被害兩造對上時的互動，不管是隨時可能的失控暴走，還是尷尬不知如何的應對，編劇坂元裕二的處理都別出心裁，讓人讚嘆。

我們與惡的距離日劇版～《即便如此也要活下去》描述受害者和加害者兩個家庭各自背負的沉重人生，即便難以釋懷，一輩子的痛，但日子總是要勇敢的活下去。（圖：網路）

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