小葉日本台》關鍵字是「書」，我想說的是……

本篇專欄文章的關鍵字是「書」，在日劇與日本電影中，有哪些以書店主人、編輯校對、甚至是作者為主角的好作品？又有哪些以書籍內容做為故事情境抒寫的佳作？當然，說到書，也要介紹一本特別的書。

小葉日本台

本次文章的關鍵字是「書」。最近在誠品買了一本「編輯覆面書」，簡言之就是整本書被封了起來，沒有書名，沒有作者，只有編輯用文字寫出對該書滿滿的愛，讀者買或不買就像抽福袋一般，有運氣成份，個人之所以會買是因為這一招來自日本地方書店《文庫Ｘ》的發想，滿有哏的。談書，就一定得提《古書堂事件手帖》，前陣子看了電影版，這回謎團是與夏目漱石的《從此以後》及太宰治的《晚年》有關；還有這部漫畫改編的日影《響～成為小說家的方法》，主人翁15歲的文學少女挑明著說「書只有兩種：好看的書和垃圾。」好猛。另，校對這項工作，不是只有《校閱女孩》河野悅子喜歡到處趴趴走，本季《特搜9》第二集的案件，出版社的校對則是優秀到遭來殺身之禍，為何？此外，非僅日本新年號「令和」取自《萬葉集》，新海誠的作品《言葉之庭》同樣也是以【萬葉集卷11-2513】做為故事情境抒寫。以上，本次主題就來談談關於書的種種角色。

向《文庫X》致敬的「編輯覆面書」，新鮮感就是先玩先贏

先來談一下最近在書店買的「編輯覆面書」。這是悅知文化和誠品書店合作的案型，因為很少見，所以網路討論的關注度高，連媒體都報導過，聽說還排進暢銷榜，這年頭書難賣，行銷手法真的得創造話題。該出版社的總編輯說此發想算是向日本地方書店的《文庫X》致敬，的確是，人家那是讀過3000多本書，擔任書店店員超過10年，身為職人的自信與自豪，精彩詳情可參閱林翠儀小姐這篇〈地方書店員締造的《文庫X》暢銷傳奇〉。

所謂的「編輯覆面書」，不是剛出版的新書，而是早出過好一陣子，明明是主編花費心血的滿意之作，但卻可能囿於諸多環節因素沒賣起來。直接打成滯銷庫存書？鐵定心有不甘，無論如何都想再次讓讀者知道該書的好，於是乾脆把整本書包了起來，讓讀者在看不到原書封、書名、作者的情形下免去既定印象的先入為主，然後再重新寫上編輯對本書很有溫度的感想文，文末的署名代表的是主編專業的負責態度，而讀者願意買單則是因為有被打動，賭的是就信你這一次。這樣的行銷法要能成功還有一個關鍵－即看過的讀者不會上網暴雷，貨出得去又很有默契的不破哏。

編輯覆面書把整本書包了起來，讓讀者在看不到原書封、書名、作者的情形下免去既定印象的先入為主，然後再重新寫上編輯對本書很有溫度的感想文，文末的署名代表的是主編專業的負責態度。（圖：作者提供）

這款覆面書行銷法在業界引起不少討論，正反意見都有，不過若想跟進複製大概也沒那麼容易成功吧，新鮮感只能偶而為之，先玩先贏。我買的這本編輯覆面書會後悔嗎？並不會，而且是一聲「啊」的有緣之書總會來敲門的運氣。這樣說好了，我知道這本書，之前也看過介紹，屬個人偏好的小說類，當初曾想著改天有空再買來看，只是這個改天一直沒下聞就是了。不過個人好奇的是這本「覆面書」當初是沒賣起來？還是賣的量不夠多？

夏目漱石、太宰治＆黑木華當店長的《古書堂事件手帖》

三上延的《古書堂事件手帖》系列一直都很喜歡，輕小說，微推理，書與人，有牽絆，有傳承，不僅向大師名家致敬，也賦予文學經典新的生命。多年前的日劇版找來剛力彩芽飾演那位知性典雅，美麗端莊，有著深厚古書知識和推理能力的書店主人篠川栞子，嗯，只是人家書封上栞子的「長髮飄逸」突然變成「俏麗短髮」，不搭喔。

改編的電影版換成黑木華，這才對嘛，整個氣質都出來了，加上在書店幫忙的五浦大輔是野村周平演的，帥度夠。 這次電影版與書的連結：大輔拿了一本外婆書櫃放很久，有夏目漱石簽名並標示給「田中嘉雄」的《從此以後》請栞子鑑定，栞子一眼就看穿書上署名的真偽，並還推理出他外婆在50年前曾談過一場「不可告人的戀愛」；另一方面，有人多次要求高價收購，後來甚至不惜動手傷害栞子，企圖搶走書店珍藏的太宰治作品《晚年》；大輔與栞子在調查該神祕客是誰和動機時，意外發現《從以此後》裡的祕密竟和《晚年》之謎互有相關……。

夏目漱石、太宰治當哏，黑木華當店長的電影《古書堂事件手帖》也可以視為另一種經典文學的導讀。（圖：網路）

彼布利亞古書堂這個系列所延伸的事件謎團倒也非只有日本文學，像是日劇版的第八話：「前天，我看見一隻兔子。昨天，我看見一隻鹿。而今天，我看見你」，看到這一句，沒錯，這是羅伯．楊的《蒲公英女孩》，傳說中的SF文學名著，浪漫之書，思念之書，適合男朋友送給未婚妻、丈夫送給太太的愛情之書，在《古書堂事件手帖》中呈現的又是怎樣的動人故事呢？

用不到警察，也不會死一堆人的事件簿，很日常的謎團和推理，質感優，文藝氣息濃，其實《古書堂事件手帖》也可以視為另一種經典文學的導讀！

書只有兩種：好看的書和垃圾－《響～成為小說家的方法》

前陣子還看了一部日影《響～成為小說家的方法》，柳本光晴獲漫畫大賞的原著改編，欅坂46的平手友梨奈飾演那位特立獨行的主角「響」，有新鮮感，演的很不錯！片中這位堪稱戰後50年來難得一遇的孤僻文學少女－鮎（ㄋㄧㄢˊ）喰（ㄘㄢ）響（ㄒㄧㄤˇ），不但名字很怪很難唸，言行舉止更是率直得可以，不對不公平的事完全不囉唆，給她扁下去就是了，像是看不慣一直跟的八卦記者，直接痛毆一頓再說，而對於書的評價就更猛了，「書只有兩種：好看的書和垃圾」。

本片也算加減點出文壇弊端與出版業的血淚心酸，像當前的現況和想像：書難賣，不管是老牌作家還是有文學賞加持，全都差強人意，這年頭還有人在看書嗎？但相對的，不就因市場慘淡，反倒正適合孕育劃時代新星的時機，滿喜歡這番絕地逢生的正面思考。

《響～成為小說家的方法》是柳本光晴獲漫畫大賞的原著改編，欅坂46的平手友梨奈飾演那位特立獨行的主角「響」。（圖：網路）

總之，劇中的文學少女「響」和她初投稿的作品《御伽之庭》很耀眼很厲害，芥川賞和直木賞都給她全包了，而扮慧眼的編輯伯樂是北川景子，小栗旬則是演一直與大獎差身而過的落魄作家……，本片基本上娛樂性高，言之有物，漫改後依舊維持一定水準，給出版人打打氣吧！

宛如偵探的校閱女孩不是只有河野悅子會趴趴走

或許編字典除外，台灣的出版社基本上應該早就不存在「校對」這個專業角色了，不是沒需求，而是想省成本，必要的話如學術用語一堆的科普書，頂多再找個專家審訂就算不錯了。一本書至少都數萬字起跳，沒了專業校對的結果就是市面上的出版品錯別字有夠多，每本書要集好集滿很容易，再來就是語意前後不一、矛盾、不知所云者比比皆是，其實這些文字上的勘誤只是校對的基本功，而為求內容的精確度，神人級的「校閱」甚至會進一步的起而行，針對作者書中所描述的場景現象再做比對確認。

宛如偵探的校閱女孩不是只有河野悅子會趴趴走。（圖：網路）

比如說，一本號稱真人實事，現場直擊的犯罪小說，作者對人事物，甚至主角在哪一天的幾點幾分做了什麼事都極盡詳細的描寫，但卻在故事的幾個關鍵時刻給模糊化了，神人級的「校閱」為了做確認，實際現場走一遭，甚至還詢問附近的相關人，竟得知其中原來有詭，真相可能是作者本人……，宛如偵探般的校閱這時候該如何處理？當面質問作者並予揭發？本季《特搜9》第二話的案件就和校閱有關，雖是推理劇，但再一次受教了，還有，原來日劇《校閱女孩》河野悅子到處趴趴走，不是過動兒，而是積極負責的職人態度。

非僅「令和」取自《萬葉集》，新海誠的《言葉之庭》也是喔

文末談一下《萬葉集》。日本新年號「令和」引用自日本最古老的詩歌總集《萬葉集》中的「梅花之詩」第32首序文：「於時，初春令月、氣淑風和」。首相安倍晉三說，「令和」包含「文化在人們相互倚近的美麗心靈中誕生滋長」的意涵。春天在寒冷的嚴冬結束後降臨，希望每個日本人對未來的希望都能像一朵朵的梅花一樣，各自盛開綻放，基於這樣的願望，最後決定「令和」年號。這是日本首次引用非中國古籍的年號，《萬葉集》瞬間也成為google的熱搜辭彙。

《萬葉集》是1200年前編集的日本最古老詩歌集，收錄了不僅是天皇、王公貴族，還有士農工商各階層百姓吟詠的詩歌，共計二十卷，按內容分為雜歌、相聞、輓歌等，象徵的是日本豐富的國民文化和悠久傳統的國書。

當然不是只有年號引用《萬葉集》啦，還記得多年前新海誠的作品《言葉之庭》嗎？讓人悸動的一幕：飄雨氛圍，女老師雪野對著孝雄喃喃唸出的「隱約雷鳴，驟然陰沈，但盼雨來，留你在此。隱約雷鳴，即使無雨，吾願在此，如妳留我。」這正是新海誠以【萬葉集卷11-2513】為情境破題的純愛物語，如詩似幻，新海誠慣用的孤獨、分隔、單戀等基本元素一下子全包了進去。

《言葉之庭》是新海誠以【萬葉集卷11-2513】為情境破題的純愛物語。（圖：網路）

是說大學專攻日本文學的新海誠當真對《萬葉集》情有獨鍾，在另一部超人氣大作《你的名字》，高中少女「宮水三葉」上國文課的老師竟然就是《言葉之庭》的女主角雪野百香里，黑板上文情並茂所寫的「誰そ彼とわれをな問ひそ、九月の露に濡れつつ、君待つわれそ」，語出【萬葉集卷10-2240】，嗯，意涵暗示著男女主角三葉和瀧將會超越時空見面。

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