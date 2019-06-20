小葉日本台》窪田正孝天才萌的《X光室的奇蹟》＆經典重拍《白色巨塔》

《X光室的奇蹟》，難得的以放射科技師為題材，走的是群像劇模式，口碑發燒；經典重拍的2019《白色巨塔》，岡田淮一的演技大爆發，詮釋財前五郎精準到位，朝日電視台60週年鉅獻，原著小說出版50週年紀念，用大戲的規格安排向山崎豐子致敬。

小葉日本台

來談兩部醫療劇。首先《X光室的奇蹟》，難得的以放射科技師為題材，走的是群像劇模式，窪田正孝飾演的「五十嵐唯織」，帶點萌的體貼好過常見天才醫的孤傲，至少比較有新鮮感，另片頭一看就很《Hero》，果然導演同一人是鈴木雅之，有加分作用；此外，最終話唯織另一個身份終於曝光，後續的善了收尾弄得不錯，溫馨中調性始終一致，有愛的約束最大，而且最終回一播完下週立刻加碼特別篇，口碑發燒喔，總之富士電視台春季月9檔再度安全過關，本季個人最準時追的就這部。另一部要聊的是經典重拍的2019《白色巨塔》，質感優，可以給高評價，岡田淮一的演技大爆發，詮釋財前五郎精準到位，朝日電視台60週年鉅獻，原著小說出版50週年紀念，用大戲的規格安排向山崎豐子致敬，5集下來平均收視13.04%，最終回更達15.2%，相當夠水準。好了，以下開始本次主題。

天才不孤傲，醫療基本功，綠葉很有戲的《X光室的奇蹟》

醫療劇常見的公式，為求戲劇效果外科醫是首選，主角多半是一人可全搞定的天才，性格通常很酷很孤傲，還有開刀手術外總會面臨壞壞的醫院高層不當干涉等，「大門未知子」是典型代表，當爽片看就可以一直玩下去，最新第六季快來了。不過這類設定的作品看多了會無感，反正複製貼上每集看個最後十分鐘就夠了。

《X光室的奇蹟》比預期好看多多在於本劇的調性，特別是窪田正孝飾演的「五十嵐唯織」這個角色。窪田正孝演技不差，也有知名度，缺的只是一部能他更上層樓的代表作。本劇機會大好，故事主人翁唯織是位擁有醫生和放射線技師雙重身份的天才，但因為暗戀青梅竹馬甘春杏，他來到杏父親開的醫院並選擇當放射線技師，時時守護心愛的人。專業上唯織的神之眼總能察覺每張或有盲點的X光片，適時給予當醫生的杏提供最正確的判斷處置；但另一方面他的性格完全不酷，杏是他的女神，每當與杏四目交會或撞見杏和帥帥的外科醫駿太郎在一起時，小鹿亂撞一整個呆萌超可愛，這樣的角色很立體有層次，窪田正孝這回把握住了，觀眾好評不斷。

窪田正孝飾演的「五十嵐唯織」是位擁有醫生和放射線技師雙重身份的天才，一心守護本田翼。（圖：網路）

其次，本劇的主舞台是醫院裡那群沒有白色醫師袍的放射科技師，這個發想滿有創意，至少以前少看到，也從來不是重點。大家都有的經驗，身體檢查照X光片，有時候技師會要求再拍一次，這未必只是沒拍好的關係，須要的是顯影的正確解讀，畢竟醫生看診不會只是把把脈這麼簡單。放射科是醫療的基本功，是原點，放在醫院體系裡，技師們沒機會出風頭，但卻是每位病患就診過程的無名英雄。有一集是技師吾郎要與女網友約會，同樣是在醫院工作，穿上白袍的確比較虛榮，但身為放射科技師，那件藍色制服代表的是專業的尊嚴與驕傲，技師吾郎想通了，私下收的那件讓他很羡慕的醫師袍就豁然開朗的包一包扔了吧。

再者，本劇玩的是職場團體戰，以角色分配來說，就是眾綠葉人人有戲，有個性，遠藤憲一、山口紗彌加這兩枚曝光率很高的戲精外，演醫院院長的和久井映見，她的出場就是請人喝各式奇奇怪怪頗難入口的茶飲，她的悠閒喝茶是智者的一種呈現。還有淺野和之扮的診療部長，平時對放射科的多餘作為諸多不爽，但必要的關鍵時刻仍是超熱血的；至於本田翼，演技不用太突出，反正她是女神，美美的，是要讓窪田正孝守護的人，劇中的定位是只要不讓觀眾心生不滿就OK了。

《X光室的奇蹟》的主舞台是醫院裡那群沒有白色醫師袍的放射科技師，玩的是職場團體戰，很上班族但默契佳。（圖：網路）

本劇玩的是職場團體戰，以分工而言就是平常很上班族，抱怨厭世的心情每天都有，但該認真時卻毫不含糊且默契極佳，這和《醫龍》團隊ㄍ一ㄥ的要死的調性不同啦，看這群技師的有趣互動，一起上班，一起下班，一起在電梯裡八卦，亮點之一。對了，以前群像劇常見的手法就是大家取得一致默契後，鏡頭就會掃過每個人，一個一個的特寫，本劇一樣有，好懷念喔。

每集都有OS的療癒系＆富士月九戀愛王道當真回不去了？

《X光室的奇蹟》另一個特色是每集開頭和收尾都有一段很人生哲理，很療癒的OS，貫穿的是該集的故事精神，這位幕後旁白是八嶋智人，最終回終於友情客串出面了；此外，網友說的片頭有《Hero》的fu，《Hero》的服部隆之配樂，以及MAN WITH A MISSION好聽的主題歌〈Remember Me〉，這些巧思都讓本劇加了不少分。

《X光室的奇蹟》每集開頭和收尾都有一段很人生哲理，很療癒的OS，貫穿的是該集的故事精神，這位幕後旁白是八嶋智人。（圖：網路）

《X光室的奇蹟》是富士電視台2019春番月9檔，再次不走戀愛王道卻也再次在收視表現獲得成功，下一季的月9公佈了，劇名叫《監察醫 朝顏》，不僅有上野樹里，更是山口智子繼《長假》後再度回歸月9，只是題材很明顯的是讓屍體說話，看來想要在富士的月9再見浪漫愛情劇，短時間內是不容易了。

富士台的月9時段曾經風光，曾經是戀愛王道，卻也曾經慘到想廢掉，打從2018年春季起就再也不玩愛來愛去那款了，《行騙天下JP》、《絕對零度》、《無照律師》、《科搜研之男》，一直到《X光室的奇蹟》，重點是收視都不差，現階段除非男女配很有把握，除非現在玩的一話完結+專業職場劇觀眾膩了，不然月9演純粹的戀愛劇大概是回不去了，不過像《X光室的奇蹟》這般加點穿插，效果也滿好的。

2019《白色巨塔》質感優，岡田淮一的演技大爆發

認真看完朝日電視台經典重拍的《白色巨塔》，水準很夠，岡田淮一詮釋財前五郎的演技完全合格，另電視台用連續5夜，每集2小時的方式播出，換成一般連續劇等於是10集的長度，而且放送期間還主動讓《特搜9》和《女王偵訊室3》這兩部高收視的日劇休息一次，絕對是用大戲的規格安排向山崎豐子致敬，5集下來平均收視13.04%，最終回更達15.2%，相當亮眼。

山崎豐子的《白色巨塔》，50年前的創作，故事內容所描述醫療體制的扭曲與腐敗，醫界權勢爭奪的黑幕，病患家屬對醫療疏失賠償的艱辛過程等，深度廣度兼備，放諸現狀依舊適用，當然是經典。50年間《白色巨塔》曾數次搬上螢幕，不過大家最熟的非2003年富士電視台由唐澤壽明和江口洋介主演的版本莫屬，這個跨季版本如史詩般的可歌可泣，即便15年後劇迷仍印象深刻，正因如此，這回重拍的2019《白色巨塔》被拿來比較免不了。

朝日電視台經典重拍的《白色巨塔》財前與里見兩位醫生分別由岡田淮一和松山研一飾演。（圖：網路）

劇本都還滿忠於原著，新舊版本落差不大，會直接做比較的就是演員的對比表現。最大焦點是演財前五郎的岡田淮一，嗯，岡田淮一的演技在整個J系向來就是屬一屬二的強，特別是數年前那部NHK大河劇《軍師官兵衛》，岡田淮一從年輕演到老，成熟穩重，大獲好評，之後每回看到V6的勁歌熱舞，看到岡田淮一賣力扭屁股竟會有違和感，哈，這回扮「財前五郎」，老實說除了身高問題，還有年齡降到40未滿準備升教授這兩點外，與當年的唐澤壽明相較，至少那個眼神霸氣有撐得起來，這個亦正亦邪的角色他應該下過功夫，對往後的戲路助益不少。

而另一位演里見醫生的松山研一，上半部看似發揮較少，但到了下半部則是火力全開。故事中的里見和財前這兩位醫生是友亦敵，價值觀對立，松山研一的詮釋法，話不用多，是非對錯一樣有自己的堅持，即便對財前的諸多做法不認同，但對他還是很有愛，相較之前的江口洋介，反倒有另一番全新的感受。

演大人物的很給力，個個老謀深算有一套

《白色巨塔》描寫的是以大醫院內部權力鬥爭為主軸，所以也造就了資深演員更多的發揮空間，新舊版來比較一下，「東教授」：寺尾聰VS.石坂浩二；「鵜飼教授」：松重豐VS.伊武雅刀；「財前的岳父」：小林薰VS.西田敏行；「大河内教授」：岸部一德VS. 品川徹，這些演大人物的果然很給力，不但架勢十足，個個全都老謀深算，2019和2003新舊版本比一比，簡直不分軒輊啊，尤其是小林薰VS.西田敏行，這個對比太強大了。

《白色巨塔》演大人物的很給力，個個老謀深算有一套。（圖：網路）

此外，幾位女性角色，「財前的情婦」：澤尻英龍華VS.黑木瞳；「財前之妻」：夏帆VS.若村麻由美；「東教授之妻」：高島禮子VS.高畑淳子；「東教授的女兒」：飯豐萬理江VS. 矢田亞希子，這部分2003年版明顯勝出，特別是財前的妻子與情婦，當年若村麻由美對決黑木瞳，艷光四射，都是厲害的女人。

財前五郎的名器之爭錯了嗎？白色巨塔持續進行式

文末來談一下財前醫生的心態，他的名器之爭錯了嗎？這樣說好了，財前的醫術高明，對各種狀況的掌握也夠水準，他是東教授身旁的首席副教授兼助手，這樣的一位優秀人才在東教授退休後升等接班，照說合情合理，東教授後來不爽他有著個人好惡。有人說財前的野心強，心機重，鋒芒太露的結果才讓他得罪東教授，但反過來說，人往高處爬，如果今天財前沒這個本事，想爭取也未必有用啦。空有醫術和學問的財前，在感受到東教授對他的敵意後，進而演變成後來的花錢買通，這筆動輒上億的銀兩則是來自財前岳父的積極運作。為何用錢買收能通？證明的或許就是整個醫院的崩壞結構，財前醫生只是在關鍵時刻踏進這個腐爛共生體。人性的善與惡並非一刀切，而這也正是不少觀眾明知財前的作法失當，卻仍希望他升等教授的奇妙心態。

崩壞的白色巨塔結構依舊存在，半世紀前山崎豐子的原著絕對是經典。（圖：網路）

到了後半部，看似一切如願風光的財前醫生先是得面臨醫療疏失的指控，後來更是不幸罹癌，在這段雙重打擊的過程中，另一位里見醫生扮演的對比角色就格外重要。在事涉財前的醫療糾紛事件中，里見不願對財前的同窗之誼做出妥協，也無懼被趕出醫院的關說威脅，出庭作證只為堅守做為醫生的良知和專業。而在財前察覺自己可能罹癌的複雜心情下，他主動要找的是被迫離開醫院的里見，他希望的是東教授為他的病情執刀；財前和里見兩位醫生，他們彼此間立場雖然有異，但卻是惺惺相惜的競爭對手，在本劇中我們雖看到大醫院黑暗的一面，最後卻也同時見到屬於人性光明的一面。

《派遣女醫》開宗明義不就是說因為21世紀的今天，崩壞的白色巨塔結構依舊存在，所以才誕生那位不受約束的大門未知子嗎？可見半世紀前山崎豐子創作的《白色巨塔》是多麼的經典。大醫院裡的權力爭鬥，病患各種疑難雜症與天才名醫的神乎其技，醫病關係衍生的問題糾紛，以及對醫者和生命價值的再定義，以上這是《白色巨塔》的故事內容，同樣的，現今的醫療劇題材也不出這些範疇。

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