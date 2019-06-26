自由開講》郭台銘的最強外掛是在開什麼玩笑？

◎吳子懿

外掛是玩遊戲的術語，簡單來說是用正常遊戲軟體以外的程式來輔助，增強玩家的角色，可以說是一種遊戲的作弊輔助工具。透過外掛可以創造出強力的玩家，甚至還有一個專門幫別人練功的次級市場在交易這些作弊練好的角色，所以一般正常玩家非常討厭這種外掛的人，因為不守規則破壞遊戲的公平性。

鴻海前董事長郭台銘日前在國民黨的政見發表會上說，他當總統會是台灣最強的外掛，因為他認識人有資源有人脈。當一個總統，能過有國家人脈當然是好事，但郭董顯然沒有很瞭解外掛的意思，如果知道是作弊，我想郭董大概不會這麼說，也可能是幕僚幫忙準備稿子，想要幫郭董形塑一個跟人民接近的形象，所以用了這個術語。無論如何，這已經變成網路酸民調侃的對象。

看來郭董對外掛的意思不太清楚，離年輕人還有一段距離，想要騙年輕人的票還要再加油喔～（資料照）

既然提到外掛，郭董如果是經驗之談，那問題就來了。根據5月10日的媒體報導，引述香港媒體說鴻海在中國近五年拿了868億的稅務優惠，而2015年到2018年間則拿了107億元的補貼。從公司財務的角度來看，稅務優惠等價於補貼公司，這樣算起來鴻海近五年等於從中國拿到975億元的實質利益。當然以鴻海集團的營收來看，比例上不能說相當大，但能拿到這麼多多實質利益，這是不是在中國經商有「外掛」的能力，既然郭董自己說人脈豐富，這可能要郭董更詳細的說一下經商之道了，否則，光是駁斥媒體斷章取義又說其他國家外商也有優惠，這其實很難說服選民。

近來美中貿易戰議題火熱，除了美國之外，歐盟與日本也對中國的經濟是否開放，滿足自由經濟與資本主義經濟的條件提出挑戰，甚至在美國主張WTO應該取消中國列為「開發中國家」地位。這是為什麼？因為中國以GDP計算已經是全世界第二大的單一國家經濟體，但仍然受到開發中國家地位的保護，可以用貿易障礙阻礙外國廠商進入市場，然而中國廠商卻可以憑藉國內的補貼，到國外去進行不公平的競爭，這是赤裸裸違反公平精神。換句話說，靠著中國的補貼就是一種「外掛」，用這種不對等的優勢來跟國際競爭，這已經變成先進國家的眼中釘。這樣，郭董當總統還要用這種方式來帶領國家嗎？是要讓台灣變成被經濟制裁的對象嗎？

郭董口口聲聲說懂經濟，是一個完整的經濟人，但政見發表會這一番言論，聽起來其實非常恐怖。如果外掛是幕僚寫的親民語言，那郭董作為決策者這個失察也相當嚴重，如若不是失察或這是自己神來一筆的脫稿演出，那顯然郭董對國際經貿還有很多要學習的地方。

（經濟學博士）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法