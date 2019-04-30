自由開講》郭台銘，國防要靠實力！

◎顧貯拳

郭台銘自從在大鬧AIT的場子，向中國人表忠之後，說出了中國政府最夢寐以求的一句話：「國防靠和平不要靠美國」。此話一出震驚各界。中國一直都願意宣稱只要台灣承認中共，和平一定到來，不需要一兵一卒啊！如果這麼不費勁，台灣自卸盔甲，那統一水到渠成，自然和平，因為也沒有「國防」了！

郭台銘想參選總統，這個事情已經傳聞許久。只是大家真想不到，他起手方式竟然如此。郭台銘董事長的立論基礎，事實上是建立在八一七公報和韓戰與越戰的基礎之上，然而一些歷史和國防知識，恐怕郭台銘董事長還需要再溫故知新一下。

一旦台灣喪失國防實力，最樂者莫過於中國。屆時中共解放軍大舉出現在台灣海峽，甚至登陸，屆時再來追悔恐怕都無濟於事！（資料照）

先說，韓戰和越戰。兩場戰役的結果，越戰是南越全部潰敗慘遭滅國，韓戰事實上是回到二戰後的三十八度線現狀。然而這二場仗結束的真正原因，恐怕和郭台銘董事長理解的恰好相反。

南越和南韓兩國，事實上都因為國防實力太弱，導致敵國有機可乘而大幅入侵。南韓因為美國國務卿宣稱美國勢力範圍不包含南韓，因此北韓立刻進攻南韓。北韓在蘇聯國防全力支持下勢如破竹。直到美國為首的聯合國軍投入，才把北韓趕回三十八度線至今。

而南越亦是在美國保護下，讓北越只能維持在北方。凡是美國在的一日，北越就不敢大舉入侵。甚至最後北越虛情假意的簽了《巴黎和平協議》，讓美國誤以為北越自此和平共處而撤軍。結果是，南越國防一失去美國保護加上南越士氣低落下，北越一舉南侵迅速統一越南。

如果說，南北韓或南北越，都沒有美國介入，恐怕這二個地方都早被共產勢力入侵完成。台灣因為有郭台銘董事長去參加的那場《台灣關係法》慶祝活動，有這部法律，中共才至今不敢真的侵入台灣。

若我們真的不再跟美國購買武器，只像是郭台銘董事長說的買高科技就行，那台灣豈不是與香港無異。香港沒有國防只有經濟，結果就是中國解放軍輕鬆控制，香港經濟法治每下愈況，郭台銘董事長做生意的，不會視而不見吧？

再說郭台銘董事長指的武器越來越差，恐怕是受八一七公報的文字所誤導。雖然該公報寫賣給台灣的武器「質與量」都必須低於台灣斷交前。

但是，據卡特總統自己表示，他的繼任者早就讓這條公報形同虛設。美國協助台灣自製IDF、F16，到阿帕契攻擊直升機，這些都是美國數一數二的戰鬥力，怎麼會說東西都是不好的武器呢？台灣甚至長年保有空優的優勢，這都是中共不敢來犯的具體例證！

郭台銘董事長在黨內初選有高人氣，甚至有可能問鼎總統。但是對於國防知識甚至台美關係，應該要有更深入的了解。如果台灣不再向美國購買武器，美國甚至可能必須被迫修改《台灣關係法》，不再對台灣履行安全承諾。

一旦台灣喪失國防實力，最樂者莫過於中國。屆時中共解放軍大舉出現在台灣海峽，甚至登陸，屆時再來追悔恐怕都無濟於事！

（碩士生）

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