自由開講》明明很想選，怎麼還不選的韓市長

◎柯嘉斯
韓市長在23日凌晨發佈通知說他早上會發表一篇「字字推敲」的聲明，說明自己到底要不要參選2020的總統大選。結果早上11點在高雄市長韓國瑜遲到了11分鐘，到場後念了比他遲到時間還短的聲明稿後旋即離場，也不給媒體提問。
聲明稿的內容除了說只有救台灣才能救高雄外，更暗示馬英九前總統是權貴無法體恤民意、國民黨已離庶民語言越來越遠外，其他部分都是在吹捧自己民意很高，願意承擔責任，但是又說目前國民黨的初選制度是在為難他。
這場記者會從遲到、極簡風到推卸責任的內容都很有韓市長的風格。
韓市長，想參選就快去吧！何必又扭扭捏捏，故作姿態呢？（中央社）
韓市長說，台灣不好，高雄就不會好，言下之意是「高雄現在的不好都不干我的事」，一切都是別人的錯，問題是在面對高雄的市政問題，如果全部錯都怪中央，那到底當初韓國瑜市長究竟憑什麼口口聲聲在選舉時，先把高雄嫌棄的一文不值，再說自己有能力改變高雄市？
況且，中央明明沒有不給高雄市資源，因為高雄在前瞻計畫中獲得補助總計畫大約新台幣2000億元，而這2000億中，中央會補助約1400多億元，可說是在所有獲得補助的縣市中，獲得最多補助的縣市。
和現在相比，過去的陳菊市長才是沒有中央支持，除了在縣市合併後承擔了舊高雄縣264億元的債務外，更因為馬政府在縣市合併後減少了800多億的中央補助預算，而導致施政困難。
問題是，縱使面對這麼多困境，陳菊市長任內仍然擁有重大建設，特別是捷運紅橘線、鐵路地下化地這兩樣政績。
而這些重大建設，馬政府都沒有予以全額補助，而是要求地方以自籌款形式來進行興建，後來捷運紅橘線蓋起來了、鐵路也地下化了，證明在中央不給錢的情況下，陳菊市長也能夠解決問題，想請問韓市長，為什麼陳菊市長有能力解決問題，韓市長卻只會怪中央不幫忙？
再來是，韓市長批評權貴，說國民黨權貴當政，離人民越來越遠，似乎是在暗指運作郭台銘出來參選的前總統馬英九，問題是韓市長接下來說的話似乎是自打嘴巴。
再來是，韓市長批評權貴，說國民黨權貴當政，離人民越來越遠，似乎是在暗指運作郭台銘出來參選的前總統馬英九。（資料照）
因為韓市長說他願意承擔2020的總統大選，但是不願意參加初選，言下之意就是「我要選，但是不想遵守遊戲規則」，但筆者想請問韓市長，你才剛批評完權貴階級，怎麼一轉身就想和權貴階級一樣不遵守遊戲規則呢？
一個是從失聯黨員變資深黨員，一個是不參加初選想直接黃袍加身，兩人根本半斤八兩。最該抗議的應該是朱立倫及王金平兩位「已表態參選初選」、「確實是資深國民黨員」的兩位候選人吧！
現在國民黨中央打算以徵召初選方式，為韓市長參選2020年的國民黨內初選解套，因為這樣韓市長就並非主動表態，而是被動參選。不過筆者實在很好奇，韓市長其實已經把話講的十分清楚，除了無心市政外，也無力改變他口中又老又窮的高雄市，既然如此那何必在乎什麼「主動參選」、「被動參選」呢？
韓市長，想參選就快去吧！何必又扭扭捏捏，故作姿態呢？
反正為了讓韓國瑜能參選總統，都有名嘴說出「韓國瑜已把市長能做的事情都做完了，必須去當總統，才能做更多事」這種荒謬、違反政治責任、政治倫理的話了。韓市長何需擔心輿論壓力，韓粉不管如何，都會自動幫韓市長解套，不是嗎？
（台北大學法律研究所）
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