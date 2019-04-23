自由開講》明明很想選，怎麼還不選的韓市長

◎柯嘉斯



韓市長在23日凌晨發佈通知說他早上會發表一篇「字字推敲」的聲 明，說明自己到底要不要參選2020的總統大選。結果早上11點 在高雄市長韓國瑜遲到了11分鐘，到場後念了比他遲到時間還短的 聲明稿後旋即離場，也不給媒體提問。



聲明稿的內容除了說只有救台灣才能救高雄外，更暗示馬英九前總統 是權貴無法體恤民意、國民黨已離庶民語言越來越遠外，其他部分都 是在吹捧自己民意很高，願意承擔責任，但是又說目前國民黨的初選 制度是在為難他。



這場記者會從遲到、極簡風到推卸責任的內容都很有韓市長的風格。

韓市長，想參選就快去吧！何必又扭扭捏捏，故作姿態呢？（中央社）



韓市長說，台灣不好，高雄就不會好，言下之意是「高雄現在的不好 都不干我的事」，一切都是別人的錯，問題是在面對高雄的市政問題 ，如果全部錯都怪中央，那到底當初韓國瑜市長究竟憑什麼口口聲聲 在選舉時，先把高雄嫌棄的一文不值，再說自己有能力改變高雄市？



況且，中央明明沒有不給高雄市資源，因為高雄在前瞻計畫中獲得補 助總計畫大約新台幣2000億元，而這2000億中， 中央會補助約1400多億元，可說是在所有獲得補助的縣市中， 獲得最多補助的縣市。



和現在相比，過去的陳菊市長才是沒有中央支持，除了在縣市合併後 承擔了舊高雄縣264億元的債務外，更因為馬政府在縣市合併後減 少了800多億的中央補助預算，而導致施政困難。



問題是，縱使面對這麼多困境，陳菊市長任內仍然擁有重大建設，特 別是捷運紅橘線、鐵路地下化地這兩樣政績。



而這些重大建設，馬政府都沒有予以全額補助，而是要求地方以自籌 款形式來進行興建，後來捷運紅橘線蓋起來了、鐵路也地下化了， 證明在中央不給錢的情況下，陳菊市長也能夠解決問題， 想請問韓市長，為什麼陳菊市長有能力解決問題， 韓市長卻只會怪中央不幫忙？



再來是，韓市長批評權貴，說國民黨權貴當政，離人民越來越遠，似 乎是在暗指運作郭台銘出來參選的前總統馬英九，問題是韓市長接下 來說的話似乎是自打嘴巴。

再來是，韓市長批評權貴，說國民黨權貴當政，離人民越來越遠，似乎是在暗指運作郭台銘出來參選的前總統馬英九。（資料照）



因為韓市長說他願意承擔2020的總統大選，但是不願意參加初選 ，言下之意就是「我要選，但是不想遵守遊戲規則」， 但筆者想請問韓市長，你才剛批評完權貴階級，怎麼一轉身就想和權 貴階級一樣不遵守遊戲規則呢？



一個是從失聯黨員變資深黨員，一個是不參加初選想直接黃袍加身， 兩人根本半斤八兩。最該抗議的應該是朱立倫及王金平兩位「已表態 參選初選」、「確實是資深國民黨員」的兩位候選人吧！



現在國民黨中央打算以徵召初選方式，為韓市長參選2020年的國 民黨內初選解套，因為這樣韓市長就並非主動表態，而是被動參選。 不過筆者實在很好奇，韓市長其實已經把話講的十分清楚，除了無心 市政外，也無力改變他口中又老又窮的高雄市，既然如此那何必在乎 什麼「主動參選」、「被動參選」呢？



韓市長，想參選就快去吧！何必又扭扭捏捏，故作姿態呢？



反正為了讓韓國瑜能參選總統，都有名嘴說出「韓國瑜已把市長能做 的事情都做完了，必須去當總統，才能做更多事」這種荒謬、 違反政治責任、政治倫理的話了。韓市長何需擔心輿論壓力， 韓粉不管如何，都會自動幫韓市長解套，不是嗎？





（台北大學法律研究所）



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