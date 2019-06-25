胡，怎麼說》為什麼愛說謊？權力中毒症！

「為什麼愛說謊」這本書一夕爆紅，那位高中生藉這本書書名，向韓國瑜提出一個很基本的大哉問！這個大哉問正是很多人想問的。

「為什麼愛說謊」這本書一夕爆紅，那位高中生藉這本書書名，向韓國瑜提出一個很基本的大哉問！（資料照）

如果韓國瑜願意老實、誠實、真實回答，那把他日前說別人患了「權力中毒症」，用在他自己，只不過剛剛好而已！

「一指指別人、四指指自己」，韓國瑜應該就是權力中毒症的典型病例。不過，前面提的「老實、誠實、真實」，跟韓國瑜可沾不上半點邊，否則他也不會被「為什麼愛說謊」這本書打到，即使被打到，也不會如受重擊。

「為什麼愛說謊」？就以韓國瑜、張善政所說的政院給200億元補助台南震災（2016年2月美濃地震）在哪？來檢驗。韓國瑜22日在台中造勢時講出200億元補助款，還說地震死了217人，這兩個數字都完全錯誤。台南震災不幸罹難者是112人，韓國瑜竟平空多了105個冤魂。

至於200億元補助款，台南市長黃偉哲、行政院都說沒有那200億元，但是，被韓國瑜列為重要顧問智囊的前行政院長張善政，則出來為韓國瑜背書，說是他批准的，還貼出當年他主持行政院會的影片。

不過，只要查對當年是否編列預算，就可檢驗有人「為什麼愛說謊」，張善政的行政院長任期是2016年2月1日-5月19日，是任職3個多月就下台的短命閣揆。他代表的國民黨馬政府，在2016年並沒有編列他所講的安家固園專案預算，一毛錢都沒有，他在任上也未提出追加200億元預算、沒提出專案特別預算、也沒動用預備金。

沒編預算也沒用預備金，錢，不會從天上掉下來，張善政的安家固園，根本就如同空中樓閣、畫餅充飢。政府施政須編列預算，提出工程計劃預算科目，才能送審及執行，不是嘴巴說說、提出構想、閣揆批個同意就可以的。

若說匡列地方統籌分配款200億，那也先要核減各縣市原先已分配好的錢，再集中做安固專案，卻完全沒看到當年政院按程序這麼做過。

沒編預算也沒用預備金，錢，不會從天上掉下來，張善政的安家固園，根本就如同空中樓閣、畫餅充飢。（資料照）

經查，張善政貼出的影片，是2016年5月5日院會，再兩週張善政內閣就總辭下台。安固專案根本就是沒詳細規劃、沒可行性評估、沒找財源...就草草急就章丟出來的產物，根本無法落實；所謂200億元既沒來源，當然也就沒撥下給台南市或其他縣市，張、韓說法根本就是烏龍。

若要說構想，蔣介石的反攻大陸就是個構想，但沒有充足財源、沒強大軍力、內外局勢都沒成熟...，構想就胎死腹中，不是老蔣想怎樣就怎樣。

提拔張善政的馬英九也有個好構想，就是他自己都講「今天不做、明天後悔」的軍公教退休年金改革，但是，馬英九怯懦反彈不敢推動，構想只是空想，張善政在閣揆任內，有過一絲絲念頭實踐馬英九的年改構想嗎？答案是空空如也！直到政黨輪替，蔡英文總統及閣揆林全才為國家永續、退撫制度可長可久計，不畏阻力去推動。

提拔張善政（左）的馬英九（右）也有個好構想，就是他自己都講「今天不做、明天後悔」的軍公教退休年金改革，但是，馬英九怯懦反彈不敢推動，構想只是空想，張善政在閣揆任內，有過一絲絲念頭實踐馬英九的年改構想嗎？答案是空空如也！（資料照）

這下曝光了！原來張善政就是韓國瑜的「隱形國政顧問團」領隊之一，難怪唯韓是從、韓說就附和，上回韓提出中央山脈打洞、貫穿南投與花蓮的構想，工程、環境、地質等跨領域專家都說No！但韓一提出、張馬上說Yes！

看來「為什麼愛說謊」併發的「權力中毒症」，兩者的交叉傳染力還蠻強的...。

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