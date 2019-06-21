台灣回憶探險團》1991.6.21 中華民國政權萬年國會終結

「萬年國會」現象即為「沈重包袱」案例的冰山一角，原來中華民國這個外來政權逃來臺時，他們的「中央民意代表」也跟著來到臺灣，等著要「反攻大陸」實際上卻永遠無法改選。

台灣回憶探險團

原為二戰後盟軍委託蔣介石暫時軍事代管地的臺灣，在中華民國政權於國共內戰中兵敗如山倒的狀況下，竟未經盟軍同意直接率殘兵逃過來賴著不走。臺灣人立即被徵召至前線為其抵擋追兵，在1950韓戰爆發後美國對ROC轉而支持的情形下，中華民國政權也得以在臺展開了長期的威權統治、白色恐怖。臺灣人無端捲入他們的恩怨，付出慘痛代價，即使犧牲無數人走向民主化，依然得揹負沈重的包袱至今。

「萬年國會」現象即為「沈重包袱」案例的冰山一角，原來中華民國這個外來政權逃來臺時，他們的「中央民意代表」也跟著來到臺灣，等著要「反攻大陸」實際上卻永遠無法改選。

中華民國第一屆國民大會會場。（維基共享）

這些「中央民意代表」一待就是幾十年，逐漸老去，提著點滴、尿袋開會的「萬年國會」一如中華民國據臺的荒謬。

1990年4月3日，立委陳水扁等人提出了釋憲聲請，主張大法官先前的解釋已經和現狀不符，應該再行考慮，大法官做出釋字第 261 號解釋：「為適應當前情勢，第一屆未定期改選之中央民意代表除事實上已不能行使職權或經常不行使職權者，應即查明解職外，其餘應於中華民國八十年十二月三十一日以前終止行使職權，並由中央政府依憲法之精神、本解釋之意旨及有關法規，適時辦理全國性之次屆中央民意代表選舉，以確保憲政體制之運作。」

1991年6月21日，565位國大代表終於全數退休，自中華民國政權逃竄來臺已整整41年餘。這背後各種形式的支出，臺灣人只能毫無選擇的乖乖繳稅全數買單。

圖為第14任總統副總統就職慶祝大會20日在總統府前廣場舉行，節目民主進行曲將台灣民主的歷程呈現給觀眾。（中央社）

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1991.6.21 中華民國政權萬年國會終結

這些「中央民意代表」流落他鄉的人生固然有其值得同情之處，但我們卻很難聽到，有人願意對提供土地安身、長期納稅付錢豢養的臺灣人說一聲感謝。

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