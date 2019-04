台灣回憶探險團》1946.4.15 外媒報導臺灣在中華民國治下的慘狀？！

10/25光復節,是為了紀念1945年二戰結束日本國戰敗,於10/25在臺北公會堂舉行受降典禮,由中華民國國民政府代表盟軍接管臺灣。但一直以來很少被提及的,恐怕是接下來「光復」後的台灣發展。

一如歌詞「張燈結彩喜洋洋」描述的,當時臺灣經歷了二戰洗禮,臺灣人欣喜若狂迎接新來的行政長官陳儀,對未來充滿了美好的期待與幻想,這也是我們所熟知的歷史。但一直以來很少被提及的,恐怕是接下來事情的發展。

整個「臺灣光復」的來龍去脈,曾任美駐臺大使館副領事George Kerr(台譯葛超智、柯喬治)所著之《被出賣的台灣》有很詳細的描述,有興趣的讀者推薦可以購買此書深入閱讀,在此不再贅述。

今天以The Pittsburgh Press(匹茲堡新聞)在1946年4月的幾則報導來回顧當時臺灣的狀況:

The Pittsburgh Press在1946年4月15起的數日連續報導了臺灣被接管後的狀況,時為「光復」後約半年。

4/15



大標: The Tragedy of Taiwan(台灣的悲劇)



副標: Autocratic Chinese Replace Formosa’s Jap Gorverment(獨裁的中國替換了台灣日本政府)



次標: Formosa – OUT OF THE FRYING PAN (每況愈下的台灣)



其他標: 綁架增加、物價如飛天火箭、….

4/17



大標: The Tragedy of Taiwan (台灣的悲劇)



副標: Chinese Rule Over Formosa Described as Big ‘Squeeze’ (被中國統治的台灣可被形容為一場大’壓榨’)



內容觸目驚心, 裡面提到美國人把台灣交給中國後, 在這六個月(指到該文截稿時)的治理中, 是如何的貪汙腐敗纏身 + 掠奪 + 洗劫 + 掏空….

4/18

大標: The Tragedy of Taiwan (台灣的悲劇)

(以下是報導內容翻譯)

畫面正中央的煤炭礦工,兩名僅8歲的孩子。他們為了台灣人除非透過黑市否則永遠碰不到的煤炭辛苦的在地下挖掘。

台灣的工業重鎮高雄停擺了, 但來接管的國民政府更關心的卻是能從中榨出多少錢, 絲毫不去做可以恢復過往顛峰製造力的長期計畫。

台灣在日本的經營下, 曾是日本帝國的米倉, 雖然只有240哩 x 90哩, 卻可以生產出除了滿足台灣本身所需以外還可以出口3450000石的米給日本本土。

台灣使用化學肥料可以生產2~3倍的農作物, 日治時臺灣拓殖株式會社透過政府壟斷了販售農作物的利潤來購買化學肥料給農民。

但同一間公司到了國民政府手上, 連一小搓硝酸鹽肥料也不給, 導致稻米產量剩一半不到, 原先可大量出口賺錢的食物現在連台灣人自己都不夠吃。

日本人大量投資讓台灣工業化,鐵路和電力網連接了島上每一個有居民的地方。鐵、銅大量供應了日本戰爭所需。但這些氾濫的材料到了國民政府手上卻不流通了。

美國觀察員指出, 日本人在滿州國被洗劫一空的工廠, 中國人絲毫無法正確的利用這些資源, 即使蘇聯把他們完整的留下來了。

……….

結語是 台灣人認為他們可以提供需要的技術人員來維持工業的運轉, 但對於國民政府來說, 幾乎免費的奴隸對他們才是有最大的吸引力, 以致於他們繼續忽視台灣人。

這個國家正等待神祕的魔法來啟動漫長的復原之路。 (以上為報導內容翻譯)

可惜神祕的魔法始終沒有出現,臺灣的狀況不斷惡化,經濟持續崩盤,物價暴漲,在民怨堆積至極點的情形下,終於在隔年爆發228事件。

感謝團友 Prince Wang 分享

延伸閱讀:



《被出賣的台灣》:http://goo.gl/cCKqkP

花一分鐘看228事件:

http://www.twmemory.org/?p=5079

二戰結束,國府接管台灣起的半年

http://www.twmemory.org/?p=4289

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1946.4.15 匹茲堡新聞報導臺灣在中華民國治下的慘狀

