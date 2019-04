台灣回憶探險團》1970.4.24 康乃爾大學博士生黃文雄刺殺蔣經國失敗！

在這個「拼經濟」變成愚弄人心的話術,開口閉口「發大財」彷彿為了錢什麼都可以出賣的時代,是否還有人能理解,當年原本一生衣食無虞,有著美好前程的年輕人,為何甘願放棄一切對獨裁者揭竿而起?

1970年,距離中華民國政權全面逃亡來臺已21年,當時蔣介石如帝制一般讓兒子蔣經國擔任「行政院副院長」,準備世襲接班,而島內白色恐怖籠罩,冤錯假案不斷,異議份子更是動不動就被整肅處決甚至暗殺滅門,社會「一片祥和」。

1970年4月,時任政權「行政院副院長」之蔣經國訪美時,於4月24日這天,就讀康乃爾大學的博士生黃文雄持槍嘗試刺殺蔣經國,遭安全人員阻止行動失敗。被打倒在地的黃文雄高喊「Let me stand up like a Taiwanese!」(讓我像臺灣人一樣站起來!)。



1970年4月,時任政權「行政院副院長」之蔣經國訪美時,於4月24日這天,就讀康乃爾大學的博士生黃文雄(右)持槍嘗試刺殺蔣經國,遭安全人員阻止行動失敗。(事發當時媒體報導)

事發後引起世界震驚,舉世矚目,動手的黃文雄、協助的鄭自才遭美國起訴,眾人發起募款保釋兩人。本來可能成為臺灣第一位留美社會學博士的黃文雄自此展開逃亡亡命天涯,一直到26年後才偷渡回臺公開露面。原本可在美國成為建築師的鄭自才,被判刑送入重刑犯監獄,妻子黃晴美只能獨立養育兒女。

原本可在美國成為建築師的鄭自才,被判刑送入重刑犯監獄,妻子黃晴美只能獨立養育兒女。(資料照)

