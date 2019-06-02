Mygopen》【易誤解】發票含雙酚A吃下肚？財政部：電子發票絕無雙酚A

事實上台灣標檢局在 2011 年公告過 CNS 15447「感熱紙」國家標準，明確規範雙酚 A 的檢驗方法，以及規範感熱紙之顯色劑不得含有雙酚 A。財政部也澄清過紙本電子發票「絕無雙酚 A」！請民眾安心。

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最近民眾收到「拿過發票快洗手 雙酚A下肚恐致癌」、「電子發票暗藏環境荷爾蒙」等新聞，說摸過電子發票等明細紙張後，一定要先洗手再吃東西，不然會把雙酚 A 吃下肚。事實上目前以台灣標檢局公告的國家標準，規範感熱紙之顯色劑不得含有雙酚 A，財政部過去也澄清過紙本電子發票絕無雙酚 A，在 2012 年消基會公布的檢驗報告也沒有檢測出來，請民眾不要太擔心！當然接觸這類紙張，還是建議先洗手再吃東西囉！

拿發票吃進雙酚 A 的新聞

原始新聞版本：

摸過電子發票、ATM提款明細等紙張後，務必先洗手再吃東西，以免把雙酚Ａ吃下肚。

（新聞截圖）

新聞破解說明：

事實上台灣標檢局在 2011 年公告過 CNS 15447「感熱紙」國家標準，明確規範雙酚 A 的檢驗方法，以及規範感熱紙之顯色劑不得含有雙酚 A。財政部也澄清過紙本電子發票「絕無雙酚 A」！請民眾安心。當然接觸這些紙張後，建議還是先洗手再吃東西。

都通過 SGS 檢驗合格。

且符合「電子發票實施作業要點」。

財政部在 2015 年更新過新聞稿，說明「紙本電子發票絕無雙酚A，民眾安心索取免擔憂」：

部份媒體報導有關紙本電子發票疑似含有毒化物「雙酚Ａ」乙事，經查臺北市環保局所提含有毒化物「雙酚Ａ」品項，並未含紙本電子發票。財政部鄭重澄清，自推動實體消費通路電子發票作業，所有感熱紙材質的紙本電子發票均須符合兼具防水、防油、防熱、防塑的規範，並且不含雙酚A之成份，營業人需提出相關檢測報告備查。目前所有使用感熱紙之營業人所開立紙本電子發票均符合規範，民眾可安心索取。

另根據消基會於101年6月6日公布的檢驗報告，針對市售傳真用感熱紙及便利超商、各銀行自動櫃員機及百貨公司之收據及明細表進行雙酚A檢測，其中電子發票之熱感紙均未檢測出雙酚A成份，安全無虞。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：財政部 - 紙本電子發票絕無雙酚A，民眾安心索取免擔憂

本文經授權轉載自Mygopen 【易誤解】發票含雙酚A吃下肚？財政部：電子發票絕無雙酚A

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