Mygopen》【易誤解】吃鳳梨改善飛蚊症的科學期刊？醫：可信度低勿過量

民眾主要質疑是不是真的科學期刊，還有這樣吃鳳梨真的對自己的飛蚊症有幫助嗎？實際詢問醫師，除了認為該篇研究可信度相當低之外，也建議民眾不要因為為了改善飛蚊症而吃了過量的鳳梨。

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近期網傳吃鳳梨可「溶解黑點點」改善飛蚊症登美國科學期刊的消息，讓民眾紛紛詢問吃鳳梨真的對自己的飛蚊症有幫助嗎？會不會是謠言？對此醫學教授認為該篇研究可信度低，新聞報導中的「美國科學期刊」的來源並非相關權威的大型醫學期刊，另外實際詢問相關醫師，由於糖尿病患者比一般人更容易有生理性的飛蚊症，也建議不能因爲這樣的新聞而吃太多！

吃鳳梨改善飛蚊症的訊息

原始訊息版本：

飛蚊症超煩！台研究：吃鳳梨可「溶解黑點點」 登美國科學期刊

（網路新聞截圖）

訊息說明：

民眾主要質疑是不是真的科學期刊，還有這樣吃鳳梨真的對自己的飛蚊症有幫助嗎？實際詢問醫師，除了認為該篇研究可信度相當低之外，也建議民眾不要因為為了改善飛蚊症而吃了過量的鳳梨。

實際專家解釋：

關於這篇論文：Pharmacologic vitreolysis of vitreous floaters by 3-month pineapple supplement in Taiwan: a pilot study（在台灣用3個月的鳳梨補充劑來進行玻璃體漂浮物的藥學性溶解：一項試探性研究）這裡 MyGoPen 實際詢問高雄的眼科陳醫師，醫師表示這則科學期刊指出吃鳳梨改善飛蚊症的說法可信度低。

另外根據醫學教授林慶順在網站「科學的養生保健」中提到：「吃進肚子裡的鳳梨酵素是會被胃酸及消化酶分解掉，怎麼可能會跑到眼睛去？如果說吃鳳梨3個月就能治療飛蚊症，那說不定吃鳳梨酵素3天就好了」，教授描述正規的鳳梨酵素藥片是要有腸溶衣的保護，才能避免被胃酸破壞，而且縱然是帶有腸溶衣保護的鳳梨酵素，它是否真的具有任何療效，都還是個很大的問號。

對於食用鳳梨的影響，這裡 MyGoPen 實際詢問前榮總腸胃科葉醫師，醫師對於這則新聞表示：除了這篇並非出現在相關的大型醫學期刊之外，藉由吃鳳梨來改善飛蚊症其實也要小心，像是糖尿病患者由於身體的關係，也比一般人更容易有生理性的飛蚊症，加上台灣的鳳梨糖分高，糖尿病患也真的不能吃太多，不能掉以輕心！一般人也不能為了改善飛蚊症吃了過量的鳳梨。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【易誤解】吃鳳梨改善飛蚊症的科學期刊？醫：可信度低勿過量

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