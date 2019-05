Mygopen》【易誤解】吃鳳梨改善飛蚊症的科學期刊？醫：可信度低勿過量

民眾主要質疑是不是真的科學期刊,還有這樣吃鳳梨真的對自己的飛蚊症有幫助嗎?實際詢問醫師,除了認為該篇研究可信度相當低之外,也建議民眾不要因為為了改善飛蚊症而吃了過量的鳳梨。

近期網傳吃鳳梨可「溶解黑點點」改善飛蚊症登美國科學期刊的消息,讓民眾紛紛詢問吃鳳梨真的對自己的飛蚊症有幫助嗎?會不會是謠言?對此醫學教授認為該篇研究可信度低,新聞報導中的「美國科學期刊」的來源並非相關權威的大型醫學期刊,另外實際詢問相關醫師,由於糖尿病患者比一般人更容易有生理性的飛蚊症,也建議不能因爲這樣的新聞而吃太多!

吃鳳梨改善飛蚊症的訊息

原始訊息版本:

飛蚊症超煩!台研究:吃鳳梨可「溶解黑點點」 登美國科學期刊

(網路新聞截圖)

訊息說明:

實際專家解釋:

關於這篇論文:Pharmacologic vitreolysis of vitreous floaters by 3-month pineapple supplement in Taiwan: a pilot study(在台灣用3個月的鳳梨補充劑來進行玻璃體漂浮物的藥學性溶解:一項試探性研究)這裡 MyGoPen 實際詢問高雄的眼科陳醫師,醫師表示這則科學期刊指出吃鳳梨改善飛蚊症的說法可信度低。

另外根據醫學教授林慶順在網站「科學的養生保健」中提到:「吃進肚子裡的鳳梨酵素是會被胃酸及消化酶分解掉,怎麼可能會跑到眼睛去?如果說吃鳳梨3個月就能治療飛蚊症,那說不定吃鳳梨酵素3天就好了」,教授描述正規的鳳梨酵素藥片是要有腸溶衣的保護,才能避免被胃酸破壞,而且縱然是帶有腸溶衣保護的鳳梨酵素,它是否真的具有任何療效,都還是個很大的問號。

對於食用鳳梨的影響,這裡 MyGoPen 實際詢問前榮總腸胃科葉醫師,醫師對於這則新聞表示:除了這篇並非出現在相關的大型醫學期刊之外,藉由吃鳳梨來改善飛蚊症其實也要小心,像是糖尿病患者由於身體的關係,也比一般人更容易有生理性的飛蚊症,加上台灣的鳳梨糖分高,糖尿病患也真的不能吃太多,不能掉以輕心!一般人也不能為了改善飛蚊症吃了過量的鳳梨。



