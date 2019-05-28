Mygopen》【假LINE】癌症：超級中毒＋組織缺氧？榮總急診部王醫師謠言

關於養生短文描述如「癌症的主因：超級中毒＋組織缺氧」以及酸鹼體質這類的說法都是錯誤的理論，醫學教授也對此提供了相關細節的闢謠，許多都是缺乏根據與醫學報告的。

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你 LINE 收到「榮總急診部王醫師」、「很寶貴的養生短文」、「癌症的主因：超級中毒＋組織缺氧」這樣的謠言說法嗎？事實上這些都是缺乏根據的內容，細節很多地方都是錯誤的，對此醫學教授也曾經出來闢謠，當我們收到標題聳動的養生短文真的要多加注意，別急著轉貼分享，可以試著多做些查證囉！

癌症的主因：超級中毒＋組織缺氧的謠言

原始謠傳版本：

謠言破解說明：

關於養生短文描述如「癌症的主因：超級中毒＋組織缺氧」以及酸鹼體質這類的說法都是錯誤的理論，醫學教授也對此提供了相關細節的闢謠，許多都是缺乏根據與醫學報告的。

正確闢謠解釋：

根據林慶順醫學教授在網站科學的養生保健的解釋：這則謠言養生短文有很多錯誤的部分，像是「當身體飢餓感訊號出現時，正是排毒旺盛」的說法很有問題，內文描述「細嚼慢嚥是在降低胰臟負擔」的說法，缺乏調查數據和醫學報告。

勸人少吃，多流汗，是好事。但是，用一些偽科學佐證，只會適得其反。另外像是謠言描述「氧」是身體治病救命的靈丹的說法」，教授表示：「那為什麼你不去登山用品店買氧氣罐？」，事實上關於「酸鹼體質」的理論，是美國人 Robert Young 最早在 2002 發表的偽科學。

民眾收到這類標題聳動的養生短文真的要小心，可以試著多做些查證囉！



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】癌症：超級中毒＋組織缺氧？榮總急診部王醫師謠言

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