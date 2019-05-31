胡，怎麼說》柯式鬼扯-屈從強盜的歪理！

今年1月2日，習近平提出「一國兩制台灣方案」，蔡英文總統隨即嚴辭堅拒；現在，柯文哲居然要蔡總統當時「什麼都不要講就好了」。這種心態如不叫下跪投降，什麼才叫下跪投降？

今年1月2日，習近平提出「一國兩制台灣方案」，蔡英文總統隨即嚴辭堅拒。（法新社）

「蒙上眼睛，就以為看不見？捂上耳朵，就以為聽不到？」這是30年前台灣聲援六四天安門慘案的歌詞，曲調萬分悲憤憂傷。

而今，依照柯文哲的說法就是，蔡總統閉上嘴巴，一國兩制就不見了？這不但自欺、更在欺騙台灣2300萬人！這不但無知，更會無知無覺的把台灣送入險境！

中國提九二共識，你閉嘴；中國提兩岸同屬一個中國（中華人民共和國），你閉嘴；中國提台灣是中國的一省，你閉嘴；中國提一國兩制台灣方案，你閉嘴，還要求蔡總統閉嘴，自己卻笑呵呵的提「兩岸一家親」，討好取悅中共，希望獲得中共給個高分。這算哪門子的中華民國首都市長？這是中華人民共和國的特區首長吧！

中國提九二共識，你閉嘴；中國提兩岸同屬一個中國（中華人民共和國），你閉嘴；中國提台灣是中國的一省，你閉嘴；中國提一國兩制台灣方案，你閉嘴，還要求蔡總統閉嘴，自己卻笑呵呵的提「兩岸一家親」，討好取悅中共，希望獲得中共給個高分。（資料照）

還有，64事件30週年祭，你閉嘴；中國迫害宗教信仰、嚴刑嚴打異議維權人士，你閉嘴；中國殘酷鎮壓少數民族，你閉嘴；中國要在香港訂定「送中條例」，你閉嘴；中國打壓台灣參與世衛，你閉嘴；中國統戰黑手伸入台灣，收買親中舔共媒體擴大宣傳一國兩制，你不但閉嘴，還希冀藉助那些媒體吹捧以更上層樓；中國派戰機軍艦繞台威嚇，你不但閉嘴，還為中國幫腔，倒果為因、顛倒是非，說是因蔡總統拒絕一國兩制、反嗆習近平....。

說穿了，中國對付台灣那一套，就是「強盜的歪理」，你不拒絕、不反抗、不出聲，默認就等於屈服投降，就是任強盜予取予求，就是任強盜恣意霸凌，就是任強盜強暴蹂躪，就是中共專制政權在台灣愛怎麼搞一國兩制、就怎麼搞一國兩制。

中國統戰黑手伸入台灣，收買親中舔共媒體擴大宣傳一國兩制。上個月（19日）有網友發現，有政論節目字幕打上「一國兩制是和平統一最好的路，有何不好？」消息曝光後遭網友砲轟，「根本為匪宣傳」、「這幾乎是內亂外患罪吧」。（圖擷取自PTT）

心態上屈從「強盜的歪理」的政客，當然不只柯文哲一個，正競逐總統大位的藍軍就有好幾個，其中任何一個當上總統，就將是台灣民主的末日、自由的終結！

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