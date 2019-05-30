胡，怎麼說》避懼64二字如蛇蠍，講什麼鼓勵中國民主？

64天安門事件將滿30週年，柯文哲把「兩岸一家親」掛嘴邊，還奢談鼓勵中國民主云云，卻對「64」二字避之如蛇蠍，好像怕被這兩字咬到。

柯文哲到底在鼓勵中國什麼？鼓勵中國更大力霸凌台灣嗎？鼓勵中國搞更多再教育營嗎？鼓勵中國更強力打壓迫害宗教信仰嗎？鼓勵中國更殘酷鎮壓民主異議人士嗎？鼓勵中國更嚴酷封禁言論自由嗎？...

柯文哲在64事件將滿30週年前夕，稱讚中國「有進步」、「往新加坡方向移動」，這如不是對中共政權的嚴重誤判，就是舔共舔到簡直昏天黑地到不知今夕何夕！

在習皇領導的中共一黨專政黨國體制之下，烈烈燒起的是強勢威權、絕對專制、嚴打嚴控，這就是柯文哲所謂的「進步」？那他的進步就是更威權、更專制、更監控！往新加坡方向移動？新加坡恐怕消受不起，更不願被柯文哲拿來讚美中國！

柯文哲在64事件將滿30週年前夕，稱讚中國「有進步」、「往新加坡方向移動」，這如不是對中共政權的嚴重誤判，就是舔共舔到簡直昏天黑地到不知今夕何夕！（本報資料照）

64前夕，中國全面封鎖與64相關的所有字眼，柯文哲及幾乎所有藍軍要角，都把「64」二字當禁忌，這是討好中共的自我審查？或遵照中共方面的意旨？無論是何者，都是對言論自由的「自宮」。非常可恥！

柯文哲日前還把中共戰機軍艦繞台威嚇，說成是因蔡英文總統不接受習5點並反嗆習近平，這種論調根本就是站在中共立場、說中共的話，難道他已對習近平提出的一個中國、共謀統一、探索一國兩制台灣方案照單全收？這種心態如不叫投降、什麼才叫投降！

30年前，中國北京發生軍隊動武鎮壓民運血案，現在喊統、促統、接受一個中國、甚至一國兩制的統派人士，當時就是最慷慨激昂聲援民運、最強烈譴責中共殘暴的那些人。中共政權仍是中共政權，64也沒有絲毫平反跡象，那些人急著去親中舔共抱大腿，還企圖把台灣奉送給中國。這比非常無恥還千百倍非常無恥！

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