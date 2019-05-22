自由限時批》郭台銘演很大！？

杭東

郭台銘自參選國民黨總統初選以來，無論是接地氣、訪基層、探民瘼、與各階層座談等等，幾乎變了一個人，慈眉善目起來，演很大！又能「苦民所苦」，加上個人條件的優越性，未來的大位幾如囊中物，唾手可得？！

然則，看到諸多中國網軍突由韓國瑜轉向挺郭台銘，或國內挺韓網軍改挺郭台銘，乃至藍營社團紛紛倒戈挺郭風起雲湧，不免啟人疑竇。而最令人意外的是，中共媒體居然也挺郭，甚至推崇是「獨一無二」的最強捧，可打倒民進黨取而代之！而即便講錯話，國台辦往往懶得答覆記者提問，甚至中南海亦在看郭表演，完全「若無其事」，這就是「高明、玄妙」的地方！大家都在「霧裡看花」！

川普已對國際宣示，堅持與中共的科技、貿易戰，戰到底！（美聯社）

儘管中媒《南方日報》有過詳盡的報導，指富士康科技集團擁有1.6萬餘名在冊黨員，還有黨校（截至2018年，在全國各園區共建立16個黨委、229個黨總支、1030個黨支部，在冊黨員、入黨積極分子3萬餘人）等等。郭董只是輕描淡寫說「跟公司經營無關，只是借場地而已」，真是「風淡雲輕」！還說「在中國許多優秀學生都會加入共產黨」，這是在吹捧共產黨嗎？！共產黨夙以組織起家，在幹什麼？聞名遐邇，否則便無須建AI「天網」監管人民的一舉一動了！（香港、新疆悲慘案例，不勝枚舉）豈非在說笑！

所謂世事無常，計劃往往趕不上變化！郭台銘縱有滿腔抱負選中華民國台灣的總統，但不論他的計劃，或是目標，亦因川普最近突然連揮重拳（重關稅、華為禁令），將他的友好習大大擊倒，迫使他必須作出重大抉擇！抑或毅然放棄在中國大陸的一切，或在台背水一戰，立場鮮明，否則只有打包繼續走完企業的人生！這是何等殘酷和悲涼的事實！但是又奈何！

由於川普已對國際宣示，堅持與中共的科技、貿易戰，戰到底！採霹靂手段，毫不手軟！厲行克敵制先、堅壁清野的種切舉措，要讓美國再偉大，當世界的老大！（例如白宮貿易高級顧問納瓦羅Peter Navarro所著「致命的中國」：Death by China: Confronting the Dragon – A Global Call to Action，或白宮顧問白邦瑞Michael Phillsbury的「百年2049百年馬拉松：中國稱霸全球的祕密戰略」The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower，於2015年猶獲得CIA頒發「傑出貢獻獎」等，剖析中共欺騙美國40年，在「韜光養晦」、「和平崛起」的煙幕下快速茁壯，於今已能步步進逼挑戰美國的世界地位。描繪得淋漓盡致，鉅細靡遺）

同時，從美國朝野及內外的熱烈響應，諸如美商、美資、外資、人才等的回流，或配合封鎖中共的科技、經貿、金融，斬斷與「紅色中國」相關的產業鏈、供應鏈（積極進行嚴格檢驗查核、監察核實）等等的動作，在在讓世人感到這回是玩真的！

簡言之，台灣在美、中兩隊如此嚴峻的對峙中，只能選邊站，各種利弊得失衡量，也只能和美國合作互榮！至少在川普隊長明年11月連任前，已難以游移、投機！（若是連任更是堅定不移），此時此刻，要當台灣（中華民國）的總統候選人，更須劃清界限，向美方明確表態，以利民主台灣的安全福祉及永續經營發展！

若從此層面觀察，郭董的問題多多。例如他在4月30日所講要創造「台灣獲利、美國達標及中國轉型成功」的三贏目標！強調政治為經濟服務，台灣要在中美貿易戰下獲利云云。然而不到半個月，就被他的友人川普推翻了，因為川普現在強調「中國（中共）就是敵人！」絕不容有「私通」的行為，特別是郭董的企業亦與「華為」供需關係密切，要如何取捨，就是最大的難題，遑言要幫「中國轉型成功」，刺痛川普！豈不是未當總統前，就讓台灣國防、經貿去了了？！

其實，郭董與川普是投資生意的關係，絕非如外傳有「政治」性質，否則白宮不會特別發表聲明澄清（顯然知其與北京關係密切），兩人見面亦沒談「選總統」或「總統是艱苦的工作」云云，在在說明「士大夫無私交」，古有明訓。況且老美政治文化，講求「誠實」，公私分明！

再者，郭董有句名言：「市場就是祖國」！那麼請問他的「祖國」是哪個？！若是中國，那麼他當上總統，台灣就別想和美國往來，那麼台灣何處去？他豈不就成了流亡美國的中國富商郭文貴所說的「北京派來買台灣者」，是耶？！非耶？

未來的真相將會浮出！

郭台銘儘管在國民黨的總統初選聲勢看好，但因屬國家級總統大選，恐須在出線前對國家定位表態，讓2300萬台灣民眾，知道他是為誰而戰？！自須說清楚、講明白，才能取信在台灣的「自主性」選民！若是用中共或是政客那套宣傳（「92、一中各表或統一、一國兩制」等等）矇騙的伎倆，或是用響亮的「發財」口號（像韓國瑜贏了市長侯爵位子，又有版稅、選舉補助金可領，豈非曚人），唬弄基層，恐也難騙長久！

如今國民黨內「廖化」的韓國瑜顯已退潮，王金平、朱立倫，也看看就好！反而郭董獲得「暗黑」力量支持，聲勢鵲起，出線機會遽增！而偏偏現在執政的民進黨，擁有資源，卻禍起蕭牆，變得像在野黨的搞法，令人可嘆。

照理說，應團結防外人千方百計的攻佔大位，怎麼反製造機會，讓外人不破自破，拱手將江山送人，愚昧至極？！而此和民主有何關係？須知，中共及同路人過去就是善用「民主」手段，以吃掉「民主」果實！毛澤東寫民主如之何的著述浩瀚，結果施用「民主」麻醉民主，把國民黨打得落花流水，轉進台灣！如今為台灣民主化催生的民進黨，建立良善的民主制度，受到國際稱羡，如今卻讓識者眼睜睜的看到將被國共及同路人（柯P亦然）聯手幹掉，真是何其可悲！

不過，世事如棋，變化莫測，自比素還真的郭台銘，尚陶醉在「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」之中，殊不知2300萬的大多數「自主性」選民，已漸漸能從不同的資訊中判斷抉擇，如果郭董不能正面、真實面對，一旦被人看破手腳，恐怕醒來將是夢一場了！

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