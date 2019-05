自由限時批》郭台銘演很大！？

杭東

郭台銘自參選國民黨總統初選以來,無論是接地氣、訪基層、探民瘼、與各階層座談等等,幾乎變了一個人,慈眉善目起來,演很大!又能「苦民所苦」,加上個人條件的優越性,未來的大位幾如囊中物,唾手可得?!

然則,看到諸多中國網軍突由韓國瑜轉向挺郭台銘,或國內挺韓網軍改挺郭台銘,乃至藍營社團紛紛倒戈挺郭風起雲湧,不免啟人疑竇。而最令人意外的是,中共媒體居然也挺郭,甚至推崇是「獨一無二」的最強捧,可打倒民進黨取而代之!而即便講錯話,國台辦往往懶得答覆記者提問,甚至中南海亦在看郭表演,完全「若無其事」,這就是「高明、玄妙」的地方!大家都在「霧裡看花」!

川普已對國際宣示,堅持與中共的科技、貿易戰,戰到底!(美聯社)

儘管中媒《南方日報》有過詳盡的報導,指富士康科技集團擁有1.6萬餘名在冊黨員,還有黨校(截至2018年,在全國各園區共建立16個黨委、229個黨總支、1030個黨支部,在冊黨員、入黨積極分子3萬餘人)等等。郭董只是輕描淡寫說「跟公司經營無關,只是借場地而已」,真是「風淡雲輕」!還說「在中國許多優秀學生都會加入共產黨」,這是在吹捧共產黨嗎?!共產黨夙以組織起家,在幹什麼?聞名遐邇,否則便無須建AI「天網」監管人民的一舉一動了!(香港、新疆悲慘案例,不勝枚舉)豈非在說笑!

所謂世事無常,計劃往往趕不上變化!郭台銘縱有滿腔抱負選中華民國台灣的總統,但不論他的計劃,或是目標,亦因川普最近突然連揮重拳(重關稅、華為禁令),將他的友好習大大擊倒,迫使他必須作出重大抉擇!抑或毅然放棄在中國大陸的一切,或在台背水一戰,立場鮮明,否則只有打包繼續走完企業的人生!這是何等殘酷和悲涼的事實!但是又奈何!

由於川普已對國際宣示,堅持與中共的科技、貿易戰,戰到底!採霹靂手段,毫不手軟!厲行克敵制先、堅壁清野的種切舉措,要讓美國再偉大,當世界的老大!(例如白宮貿易高級顧問納瓦羅Peter Navarro所著「致命的中國」:Death by China: Confronting the Dragon – A Global Call to Action,或白宮顧問白邦瑞Michael Phillsbury的「百年2049百年馬拉松:中國稱霸全球的祕密戰略」The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower,於2015年猶獲得CIA頒發「傑出貢獻獎」等,剖析中共欺騙美國40年,在「韜光養晦」、「和平崛起」的煙幕下快速茁壯,於今已能步步進逼挑戰美國的世界地位。描繪得淋漓盡致,鉅細靡遺)

同時,從美國朝野及內外的熱烈響應,諸如美商、美資、外資、人才等的回流,或配合封鎖中共的科技、經貿、金融,斬斷與「紅色中國」相關的產業鏈、供應鏈(積極進行嚴格檢驗查核、監察核實)等等的動作,在在讓世人感到這回是玩真的!

簡言之,台灣在美、中兩隊如此嚴峻的對峙中,只能選邊站,各種利弊得失衡量,也只能和美國合作互榮!至少在川普隊長明年11月連任前,已難以游移、投機!(若是連任更是堅定不移),此時此刻,要當台灣(中華民國)的總統候選人,更須劃清界限,向美方明確表態,以利民主台灣的安全福祉及永續經營發展!

若從此層面觀察,郭董的問題多多。例如他在4月30日所講要創造「台灣獲利、美國達標及中國轉型成功」的三贏目標!強調政治為經濟服務,台灣要在中美貿易戰下獲利云云。然而不到半個月,就被他的友人川普推翻了,因為川普現在強調「中國(中共)就是敵人!」絕不容有「私通」的行為,特別是郭董的企業亦與「華為」供需關係密切,要如何取捨,就是最大的難題,遑言要幫「中國轉型成功」,刺痛川普!豈不是未當總統前,就讓台灣國防、經貿去了了?!

其實,郭董與川普是投資生意的關係,絕非如外傳有「政治」性質,否則白宮不會特別發表聲明澄清(顯然知其與北京關係密切),兩人見面亦沒談「選總統」或「總統是艱苦的工作」云云,在在說明「士大夫無私交」,古有明訓。況且老美政治文化,講求「誠實」,公私分明!

再者,郭董有句名言:「市場就是祖國」!那麼請問他的「祖國」是哪個?!若是中國,那麼他當上總統,台灣就別想和美國往來,那麼台灣何處去?他豈不就成了流亡美國的中國富商郭文貴所說的「北京派來買台灣者」,是耶?!非耶?

未來的真相將會浮出!

郭台銘儘管在國民黨的總統初選聲勢看好,但因屬國家級總統大選,恐須在出線前對國家定位表態,讓2300萬台灣民眾,知道他是為誰而戰?!自須說清楚、講明白,才能取信在台灣的「自主性」選民!若是用中共或是政客那套宣傳(「92、一中各表或統一、一國兩制」等等)矇騙的伎倆,或是用響亮的「發財」口號(像韓國瑜贏了市長侯爵位子,又有版稅、選舉補助金可領,豈非曚人),唬弄基層,恐也難騙長久!

如今國民黨內「廖化」的韓國瑜顯已退潮,王金平、朱立倫,也看看就好!反而郭董獲得「暗黑」力量支持,聲勢鵲起,出線機會遽增!而偏偏現在執政的民進黨,擁有資源,卻禍起蕭牆,變得像在野黨的搞法,令人可嘆。

照理說,應團結防外人千方百計的攻佔大位,怎麼反製造機會,讓外人不破自破,拱手將江山送人,愚昧至極?!而此和民主有何關係?須知,中共及同路人過去就是善用「民主」手段,以吃掉「民主」果實!毛澤東寫民主如之何的著述浩瀚,結果施用「民主」麻醉民主,把國民黨打得落花流水,轉進台灣!如今為台灣民主化催生的民進黨,建立良善的民主制度,受到國際稱羡,如今卻讓識者眼睜睜的看到將被國共及同路人(柯P亦然)聯手幹掉,真是何其可悲!

不過,世事如棋,變化莫測,自比素還真的郭台銘,尚陶醉在「半神半聖亦半仙,全儒全道是全賢,腦中真書藏萬卷,掌握文武半邊天」之中,殊不知2300萬的大多數「自主性」選民,已漸漸能從不同的資訊中判斷抉擇,如果郭董不能正面、真實面對,一旦被人看破手腳,恐怕醒來將是夢一場了!

