自由限時批》老美重磅出擊挺台灣！北京陰柔出「雙槍」？！

董森霖

近年來老美劍指北京，頻頻揮重拳挺台，顯然是玩真的了！不論是軍事、經貿、國際組織及美台關係等各個層面，不僅強固原有的「台灣關係法」，更制訂「台灣旅行法」，以及近日眾議院全數通過的「台灣保證法」（參議院已先前通過），讓台灣成為印太區域的「小巨人」！

再者，老美朝野的「反中共」聲浪，接連的全方位防制國防、經貿等諸多措施，雷厲風行，而日前川普的一記「關稅懲罰」重磅突襲，幾讓老共招架不住！無怪流亡在美的中國富商郭文貴於日前直播興奮地說，中共政權恐禁不起如此的國內外衝擊，快要掛了！頗值得拭目以待！

川普在加徵關稅的同時，還決定出動美國2艘軍艦駛向南海。（美聯社）

然則，老共亦非省油的燈，「武統」不易，「文攻」統戰效果復不如預期。但厲害的是，北京的「雙槍」策略（即以「暗黑力量」挺郭台銘、韓國瑜角逐大位），在鬼神不知的矇騙伎倆下，頗有進展。至少「韓流」未斷，郭董的「經濟」障眼法仍起若干作用。不過，老天有眼，若要人不知，除非己莫為！此從近年美台、美中的緊、鬆關係，不難看出一些端倪！

先說，韓、郭的選總統動機，似不無蹊蹺。主要是兩個台灣大亨（指米果和郭台銘），在中國多年來都相互扞格，並不和睦；而各亦都領有「政府補助」（均上億以上），另一的工廠還設有「共產黨支部」；一個在台投資成親中的媒體集團大亨，像「韓天台」和報紙、網路平台匯流，便成了韓國瑜競選的「大鼓手」，還造就了一股「韓流」，一舉拿下高雄，且創造「傳奇」！然上任不久，在繞了一圈港澳「中聯辦」、深、廈及美國回來，突然敲鑼打鼓起來，製造輿論，迫使國民黨量身打造「黃袍」，社會嘩然。至於郭台銘，左「媽祖託夢」，右赴日本「感慨和平」，就起心動念，經國民黨「密室」協商，亦快馬加鞭，列入黨內總統初選人，並以此名銜戴中華民國和美國國旗帽進入白宮，談投資威州面板設廠之事（白宮聲明「在商言商」，不涉選舉），炫耀與川老大及習大大的關係。諸此動作，皆為表象，以利營造聲勢。問題在，他們說什麼、做什麼，北京「毫不在意」（官媒亦「褒多貶少」。像王金平赴中祭祖，沒說什麼卻冷淡待之。而吳敦義、朱立倫不論如何表態，北京卻仍有疑慮，亦認「不可能當選」），但韓、郭兩人任一出線，則都「樂觀其成」，況且兩人又有「鐵打的兄弟情」，利害一致（選贏則「特區」，輸者守高雄，徐圖發展。顯然，北京當局的目的是，只要拿下台灣，任何手段都可無所不極！

其實，中共圖謀台灣70多年，卻沒有像現在如此迫切！固然完成「統一大業」是中國共產黨的歷史任務，但若不成，按照目前國內外的情勢相煎，會加速中共政權的崩亡！當是其來有自。像郭文貴近日就直播聲稱：「美國和歐洲將採取各種法律、軍事、政治行動，為中國人民討回公道，「喜馬拉雅（指成功滅共）的新中國，和法治、自由、信仰的時代，即將衝向我們，做好迎接的準備吧！」

如從現實面觀察，依照老美全方位的「固台」，及各個層面步步進逼北京，勢將加速中共在國際社會的「孤立」！主要在老美與台灣已建立十分重要的「信任」TRUST關係！（西方文化傳統夙重「信用」和「誠實」，偏偏中共以詐騙、殘暴著稱於世），例如台積電可以參與美五角大廈標案，連南韓的「三星」都無此的「信任」，遑言中共的高科技「竊盜行為」，歐美皆深惡痛絕！

例如美中經濟和安全審查委員會（USCC）最近就發表最新的報告：「中國企業如何促進從美國轉移技術」（How Chinese Companies Facilitate Tech Transfer from the US），指中國企業透過直接投資、風險投資、合資、許可證審查、網路間諜和人才招募（中共有「千人計畫」等6種方式，並在許多情況下獲得中國政府支持，竊取美國的尖端技術和知識產權，促進中國戰略性產業的技術轉型。報告還建議美國國會應該思考如何改善相關政策法規。由此不難看出，美方已在積極防阻北京的技術「偷竊」作為（像郭台銘在美的投資行為，一樣受到「監控」，不是北京「放行」就可）

又如川普在5日突然無預警地推特宣佈，2000億美元中國產品的懲罰性關稅稅率將從10%提高到25%，並威脅未來可能再擴大。主要是厭煩北京的「拖延戰術」，甚且希望能拖到跟拜登（Joe Biden）或其他弱勢的民主黨人在2020登上大位「談判，」好繼續佔美國便宜。川普洞悉及此，更嗆說「門都沒有」！

郭文貴與前白宮首席策士班農（Steve Bannon）猶直播共同表示，川普此舉是下定決心向北京施壓，主要是北京為慶祝海軍成立70週年，於4月23日在青島舉行的海上大閱兵，以及4月25日至27日在北京舉行的中國一帶一路高峰論壇，「耀武揚威」，不可一世，讓川普極度不滿，認為無異擺明與美國作對！

近日美國眾議院更是罕見地無異議同意通過《台灣保證法》，就是一種聲援台灣呼應川普的行動！而此與不久前參議院通過的版本，各有千秋，都在強固台灣的經貿及安全！像眾院版較著重強化美台外交關係與台灣國際參與，而參院版則多了軍事及貿易議題，意義深遠。像參議院版認為限縮台灣國際參與空間是「美國國家安全關切議題」，而眾院版則說會對「全球安全」與「台灣安全與民主」有負面影響。參院版表示要支持台灣參與聯合國、WHA、國際民航組織與國際刑警組織，而眾院版則增加了聯合國糧農組織與教科文組織。而兩個版本都強調「讓軍售常態化」，並將台灣納入雙邊和多邊軍事訓練演習，要求派高階將官駐台。

復次，「台灣保證法」亦要求美國貿易代表重啟因為美豬和美牛進口爭議而停擺的美台貿易投資框架協議（Trade and Investment Framework Agreement，TIFA），進而簽署美台自由貿易協定（FTA）為目標。

再如，去年初參眾兩院亦復無異議通過了《台灣旅行法》，規定美台之間「所有級別」官員相互往來與會晤對方的對應官員，法案還鼓勵台灣的經濟文化代表在美國開展業務。像美國在台協會AIT亦已設有現職武官人員，此是近年台美關係的大躍進！更提升到實質承認跟台灣之間的官方「準外交」關係，邁向一個嶄新的重要里程碑！蔡英文政府的努力，功不可沒！

正如郭文貴所說，川普在加徵關稅的同時，還決定出動美國2艘軍艦駛向南海。

他預告，美國接下來威懾中國的行動是，美國航空母艦駛向台灣海峽、美國政府高官訪問台灣，此外，美國還會馬上研究對香港自貿區、香港高官進行制裁，並對抓捕新疆人、沒收大部份新疆人護照的中國政府官員們進行制裁。

時到如今，他說：「中國共產黨正在瘋狂地往作死（指自尋死路）的路上狂奔！」吾人何妨持續觀察其發展。不過，北京對台的「雙槍」策略能否得逞，亦正嚴峻考驗2300萬的智慧和抉擇了！

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