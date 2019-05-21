Mygopen》強行推同婚，封鎖立法院外抗議新聞？！意圖激怒的謠言！

根據實際上在 2019/5/8 的新聞，以及整合新聞媒體的 Google News 上都可以看到各大新聞媒體（四大報、電視新聞）都有刊載立法院外的抗議活動。

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最近 LINE 流傳「民進黨不顧765萬人民的公投強行要推同婚」、「我們的政府都封鎖新聞」這樣的訊息，並附上照片說「立法院外抗議新聞都封鎖」的訊息。事實上這完全是謠言囉！同性婚姻議題關注度，其實在當天的四大報和電視新聞都可以看到立法院外的抗議活動報導，以台灣在亞洲地區的高度新聞自由來說，一般只要收到「政府封鎖新聞」這樣的極端訊息，都要先查證看看囉！

政府推同婚封鎖新聞的謠言

原始謠傳版本：

民進黨不顧765萬人民的公投強行要推 同婚，使台灣成為第一個亞洲同婚通過的國家， 所以現在台灣的人民在 立法院外抗議新聞都封鎖，台灣真的進入獨裁國家， 請廣傳出去讓大家知道我們的政府都封鎖新聞

並附上這些照片：

謠言破解說明：



由於同性婚姻議題關注度高，所以在 LINE 民眾常會收到這類極端言論訊息，事實上當天抗爭並沒有封鎖消息，各大媒體都有報導，當我們只要收到「政府封鎖消息」這樣的訊息都要小心，可以多察證看看。

在當天就有多篇現場抗議活動的媒體報導。

正確闢謠解釋：



根據實際上在 2019/5/8 的新聞，以及整合新聞媒體的 Google News 上都可以看到各大新聞媒體（四大報、電視新聞）都有刊載立法院外的抗議活動。

民眾也可以參考以上這些新聞內容囉！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】強行推同婚封鎖立法院外抗議新聞？意圖激怒的謠言

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