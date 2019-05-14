自由開講》公共出借權：為圖書館、出版社及作者創造三贏局面

◎吳金寶

我出版全聯會吳政鴻理事（現任台南中小企業協會理事長）於4月25日全國中小企業總會拜會行政院蘇貞昌院長時為出版業界發聲，再次請政府重視「公共出借權」議題，當場獲得蘇院長的認同與回應。在座的教育部潘文忠部長與文化部鄭麗君部長亦現場允諾，將研議今年從教育部所屬國立圖書館試行該制度，後續再逐步推動到所有的公共圖書館。本會代表也向兩位部長提出建議，希望「公共出借權」是在不擠壓原有圖書館購書經費下進行，此提議亦得到教育部的認同。

其後，我會更進一步拜會蘇巧慧立委，並邀集台北市出版商業同業公會盧欽政理事長、中華民國圖書發行協進會李再星副理事長、台灣數位出版聯盟林柏村祕書長，及長期研究公共出借權的政大圖資及檔案學研究所邱炯友所長等產學代表，共同出席「為出版業添柴火--公共出借權入法 完善台灣出版環境記者會」。本次記者會由蘇巧慧及張廖萬堅二位立委共同召開，會中宣達將連署發動〈圖書館法〉第七條修正案，於條文中增訂「政府應編列預算，補償出版品相關權利人其出版品供公眾無償借閱之報酬；補償之對象、範圍及辦理方式，由主管機關定之」等內容，以為推行「公共出借權」創造法源基礎及正當性。

日前（2日）民進黨立委蘇巧慧（左二）、張廖萬堅 （右二）舉辦「為出版業添柴火，公共出借權入法完善台灣出版環境」記者會，政大圖書資訊與檔案學研究所所長邱炯友（左）、台北市出版商業同業公會理事長盧欽政（右）出席。（資料照）

在記者會過後，「公共出借權」這個議題為媒體廣泛報導，並引發出版業界與圖書館界間深入討論，也藉由彼此的表述中闡明對實施「公共出借權」的立場與態度。中華民國圖書館學會柯皓仁理事長在所撰〈公共出借權的美麗與哀愁〉一文中，充分表達圖書館界對實施公共出借權的意見，值得大家參考。柯館長指出，「公共出借權」應是政府單位基於文化認同，以及對作者（及出版社）給予經濟和社會保障支援而實施，這一點是我所肯定的。相對的，我也呼籲出版同業不要把「公共出借權」視為改善產業困境的政策工具，應該把「公共出借權」定位為政府對文化的支持，以及對著作權人與出版人的尊重與鼓勵。相信若出版業界與圖書館界雙方皆能把「公共出借權」提升至文化政策面來看待，便能消弭過往雙方在「商業損失」與「公共性」間存在的立場衝突，也能對接續的修法及細則研擬等工作，提供政府單位更妥善的諮詢意見。

圖書館的館藏圖書在採購時可能是以最低價標購入，且不像影音光碟有公播版與家用版之區別（價差約5~10倍），而圖書館內一本書的借閱流通次數可能高達上百次以上，如能推動「公共出借權」，政府每年依公共圖書館的借閱次數支付給作者及出版社一些補貼，一方面可鼓勵著作權人／出版社從事創作與出版的意願，另一方面也可增進著作權人／出版社與圖書館間的良性互動，創造三贏的局面；同時對推廣閱讀，增進社會閱讀風氣也有幫助。而在圖書館界與出版界就「公共出借權」開始有良性對話的同時，我也寄望雙方能將「圖書館合理採購」這個討論已久的議題，提升至文化政策的層面來與政府單位溝通，朝好的方向來進行。

在「公共出借權」獲得實現可能的現在，整個出版業界是興奮的，也引領期待著。當然要完善整個政策內容仍需要若干時日，出版全聯會將會同國內各出版相關公協會持續關注「公共出借權」的修法進度，並提供政府單位相關的產業諮詢意見；同時也呼籲出版同業能繼續支持這個法案的推動，共同協助國內圖書館「公共出借權」的早日實現。

（現任中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長）

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