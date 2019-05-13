自由開講》今天綁鞋帶、明天舔腳ㄚ子

◎賴振昌

工商社會雖然滿街多是生意人，但是能成大功立大業者，往往卻只有如鳳毛麟角般的稀少，所以在當今的社會裡能脫穎而出成為商業大亨者，一定有其特殊非一般販夫走卒所能比擬的特質存在。最近台灣首富郭台銘為一名記者綁鞋帶的舉動，引起社會一片的譁然，讓大家見識到了成功商人身段柔軟的程度，堪稱是已到了「沒骨頭」的境界，令人佩服！

國民黨總統初選參選人郭台銘9日前往內湖花市，挑選採購母親節花束，由於採訪媒體眾多，郭董眼尖發現一攝影記者鞋帶鬆了，親自蹲下幫忙繫好鞋帶。（資料照）

郭台銘一向給人霸氣形象，經營事業以「血汗工廠」著稱，面對富士康員工不堪壓力，接連的跳樓事件時也都能冷血以對。如今為了參加總統初選，希望營造出一個親民的形象，就可以做出超乎一般人正常反應的行為，來幫他人綁鞋帶，如果綁鞋帶這樣的舉動不叫「矯情」，那甚麼行為才叫矯情呢？

雖然郭董事後辯稱是因為考量到保護自身安全，才會幫記者綁鞋帶。這樣的說詞其實是越描越黑的不恰當，首先鞋帶掉了並不會如溺水般的有立即性危險，郭董的反應有判斷錯誤之虞，不該是要當國家領導人應犯的錯誤之一。其次聲稱是考慮到自身安全問題才會幫他綁鞋帶，更是曝露郭董內心只考慮自己為優先的自私心態，這樣對一個要參予公共事務的人而言，凡事只考慮自己也是不及格的表現。

富士康自2010年起發生了多起跳樓事件，許立志生前也是富士康員工，最後也墜樓死亡。（路透）

郭台銘具有商人「唯利是圖」的特質過於明顯，認為只要有利可圖，甚麼事都可以做的本性，讓他只為了一個總統初選，竟可以矯情的蹲下來為一個記者綁鞋帶。不禁讓人聯想到如果以後中國給予他特首的誘惑，或是在中國身家財產的威脅，郭台銘是否也可以跪下來舔習近平的腳ㄚ子？可見郭董曾嗆聲說：「中國憑什麼綁架我！」，國人只要聽聽就好，絕不要信以為真。

（台聯前立法委員、台灣教授協會會長）

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