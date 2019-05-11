自由限時批》不容中共「同路」媒體在大選興風作浪？！

杭東

所謂中共的「同路」媒體的名稱，是首次在國安局送達立法院的報告中出現，確實引起國內外的高度關注和重視！因為中共的「統戰」名聞遐邇，但最厲害和恐怖的，就是善用「新聞和言論自由」的媒體及網路平台，製造「假新聞（訊息）」，及具「機構效應」的「偽」民調（非科學及無公信力），「以夷制夷」（親中媒體vs自由專業媒體），擾亂民心士氣，並帶動其他媒體或網路風向，誤導視聽，讓閱聽大眾不自覺地隨之起舞，陷入其所需求的邪惡目的之中，害人誤國非淺！

國安當局必須依法劍及履及嚴繩，始克有濟。特別是台灣2020大選在即，類此的惡行層出不窮，已到了恣意妄為地步！怎可怠忽職責，置國家人民於險境？！ 根據國安局的報告指出，中共正複製俄羅斯併吞「克里米亞」模式，散播爭議訊息對我國進行「認知作戰」（用民族血緣模糊民主國家認同，忽視民主國家可由不同種族組成）；而中共更以多元形式，利用台灣民主政體自由空間（結合網路）加大干預大選（製造政黨、族群對立和分化），並介入影響台灣輿論，企圖動搖及轉化部分選民意向及政局穩定。 連瑞典哥德堡大學的研究都指出，台灣受外國網路假訊息攻擊程度世界第一，顯見防制中共對我「認知作戰」，已成刻不容緩處理的國安要務！

國安局所列舉四種中共對我散播爭議訊息的樣態，均讓識者十分眼熟！例如中共加工台灣新聞事件後，透過官媒、網路社群、自媒體「回銷」台灣。再者，變造扭曲台灣爭議事件，改變國人認知。復次，中媒捏造不實訊息後，掌握通路擴散至台灣。由中共指導在台的中媒與「同路媒體」（含網路），提供特定報導內容和方向，散播分化台灣民眾向心的爭議訊息，導引其他媒體協力跟風報導。令人怵目驚心！

例如近日由北京日報報業集團主辦、旺旺中時媒體集團協辦的「第四屆兩岸媒體人北京峰會」在北京舉行。據報導，兩岸近70家媒體及相關機構200多名代表齊聚北京共議「兩岸交流與媒體責任」。而中華人民共和國全國政協主席汪洋，更在論壇開幕式前會見台媒，要台媒宣傳「一國兩制」。他表示，為實現『和平統一、一國兩制』，仍要靠媒體界朋友共同努力。汪洋還在會中說，「目前台灣格局，讓主張和平統一的媒體很不好過，我去年見蔡衍明董事長，他說堅持『九二共識』很不好過。我就說，正是因為你不好過，有一天實現統一，你的堅持才有價值。」

中共全國政協主席汪洋，在「第四屆兩岸媒體人北京峰會」論壇開幕式前會見台媒，要台媒宣傳「一國兩制」。（中央社資料照）

會中，汪洋居然把美國國會通過的《2019台灣保證法》，說是把台灣當一個棋子！簡直是荒謬到家！如此的明火執杖，實已到了讓人瞠目結舌！（按：我國的國策及主流民意均反對「一國兩制」） 基於中共「同路」媒體故意扭曲國家安全要旨，以戕害新聞及言論自由要脅（其實中共的新聞自由與台灣是天差地別！不論「無國界記者組織」或美國「自由之家」，近20多年來，皆「吊車尾」，幾陪榜北韓）。因而行政院數位政委唐鳳最近在與媒體茶敘，就提出「判斷」之道，即是類此的「假新聞（訊息）定義要同時符合「故意的、危害的、非真實的」。

也就是說，要是「故意」的假訊息，且會對公眾而非政府造成「危害」。同時，不是在創造某種政治言論，而是要摧毀對公益社會的信任，因此，政院修法的目的是處理有危害、故意的假訊息。唐鳳強調，台灣不會因為打擊假訊息就變成言論箝制，行政院會符合台灣一貫的自由與開放，不會影響到言論自由。可謂是一語中的！

世界的民主國家包括美、德、法等莫不制定法令以防杜網路的假訊息的氾濫，及其危害社會人群及國家安全。不久前英國政府更發表了關於對付《網絡危害白皮書》（Online Harms White Paper），計劃制定一系列嚴峻的網絡安全法例，並研究新設一個獨立機構專責監督施行，聲稱要使英國成為「全世界上網最安全的地方」。將會對所有「允許用戶共用或發掘用戶生成內容或在線互動」的公司，施加一個法定的「看管責任」（duty of care），涵蓋各個社交媒體平台，如臉書和推特等，並擴及各類搜尋引擎、訊息服務、在線論壇和文件託管網站。這些公司必須採取合理措施以確保用戶在線安全，並需處理其平台上的非法和有害活動。否則，他們可能遭到巨額罰款，甚至封鎖網站，在某些情況下，高級管理層還須對公司的錯誤負責，足見各民主國家對防制「假訊息」的重視，也已由傳統媒體涵括到網路，不僅維護社會的安全，保護人群生活安全，更強化國家的安全！

蔡英文總統日前召開國安高層會議中也提到，中共對台灣的滲透、統戰日亟，特別是近期曝光，擁有媒體的財團接受中共資金或受中共影響，以及國民高度關切的假新聞（訊息）氾濫，在在影響我國家安全！勢須在憲法保障言論自由下，整合相關權責機關的功能，以厚實網路的防禦能量，建構資安基礎防護能量，並加強「中共對台統戰手法」的宣傳力度，積極尋求國際友邦合作，共同強化反制能量，確保民主台灣的長治久安！ 坐而言不如起而行。現在就要展開有效行動，將中共「同路媒體」繩之以法！才能收頑廉懦立之效！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/