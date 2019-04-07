歷史上的今天》為了自己的理念，自焚！鄭南榕拒絕拘提而自焚！

在批評台灣政治現況有多爛的同時，我們是否也該回頭看看我們已擁有多少。在擁有言論自由的今天，也應該要看看是否有人正在利用我們的言論自由，來破壞我們的民主法治體制。

◎介柔

30年前的今天，鄭南榕因主張台灣獨立，而被認定涉嫌叛亂以及分裂國土，而因受法院傳喚。但鄭南榕拒絕出庭，並且將自己關在雜誌社裏頭，直到警方向雜誌社發動攻堅行動，鄭南榕為求守護自己所信之意念，在屋內點燃汽油，以死明志。

1989年4月7日，鄭南榕為了堅持百分百言論自由、拒絕因刊登台灣新憲法草案遭判亂罪起訴逮捕，於雜誌社自囚71天後自焚殉道。（圖片來源：鄭南榕基金會）

言論自由的殉道者，鄭南榕

鄭南榕，祖籍福建省福州，是外省人第二代。1984年，在我國仍處於動員戡亂時期時，鄭南榕與其之朋友一同創辦了黨外的運動雜誌（自由時代周刊），該雜誌主要以批評時政為主，挑戰既有的社會價值、嘗試突破台灣在解嚴前，被國民政府強制賦予的外在束縛。因此獲得不少民眾的迴響，爾後鄭南榕也多次舉辦民主化改革的相關活動，對黨外運動可以說是不遺餘力。

1984年，在我國仍處於動員戡亂時期時，鄭南榕與其之朋友一同創辦了黨外的運動雜誌（自由時代周刊），該雜誌主要以批評時政為主，挑戰既有的社會價值、嘗試突破台灣在解嚴前，被國民政府強制賦予的外在束縛。（圖片來源：鄭南榕基金會）

大學時期，鄭南榕原先攻讀國立成功大學工程科學系，但一年後發現自己的志業不在此處，因而先後進入輔仁大學以及台灣大學的哲學系，找尋理想。在台大哲學系時，鄭南榕經常閱讀胡適、李敖等自由派思想家的作品，他時常關心思想問題，並在之後稱自己為「行動思想家」。儘管當時的鄭南榕尚未對政治產生興趣，惟他認為：「倘若台灣一直不斷依循著中國這五千多年來的歷史發展，那我們不可能衍生出自由民主的社會，所以台灣應該獨立，我們必須留住這項寶貴的價值。」

哲學家，本為鄭南榕願意耗盡一生去追求的目標，但在李敖遭到逮捕、《自由中國》成為禁書之後，他逐漸放棄這想法。

「台灣獨立的主張也是《中華民國憲法》保障人民言論自由的一部分。」

鄭南榕堅信著，這是自1981年他轉行成為自由作家開始接觸政治，便一直握有的信念。

比死亡更重的，是自由

後來鄭南榕和許世楷起草《台灣共和國憲法草案》，刊登在黨外運動雜誌《自由時代周刊》上，但卻被政府認為《自由時代周刊》主張分裂國土所以遭到查禁。而鄭南榕收到法院傳票，被高檢署以涉嫌叛亂進行偵查。



什麼是「叛亂罪」？主要是當初規定在刑法100條，也被稱作「內亂罪」：「意圖破壞國體、竊據國土或以非法之方法變更國憲、顛覆政府，而著手實行者，處七年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。」



這條罪看起來好像很合理，但其實對人民權利傷害很重，因為前兩個字為「意圖」，也就是說被政府抓到你有這樣「想」，你就有可會被判「無期徒刑」，所以也被稱作「思想犯」。



而正因為鄭南榕起草了《台灣共和國憲法草案》，被政府認為是要推翻中華民國體制，即便鄭只是寫下他理想中憲法的樣子，在行使憲法第11條所保障他的「言論自由」，但也被政府要進行調查。



所以他非常憤怒，他說：



「國民黨不能逮捕到我，只能夠抓到我的屍體。」



鄭南榕因拒絕出庭應訊，致警方不得不到他所在之處，強行拘提。為了反抗，他把自己關在《自由時代周刊》雜誌社內，並準備汽油自燃。最後在當時侯友宜被奉命帶隊抓人時，鄭南榕點了汽油，自焚死亡，享年41歲。

圖為當年鄭南榕與民主運動的夥伴們，手舉標誌為二二八和平日活動，走上台南的街頭。（記者鄭鴻達翻攝）

言論自由，得來不易

2016年，行政院將鄭南榕逝世的那日，定為「言論自由日」，以紀念他為自由權所犧牲的精神。不論你是支持台灣獨立或是認為維持現狀也很好，我們真正該在乎的事，應是「言論自由背後隱藏的價值」—人人皆有權利說出你相信的事，雖然不一定能為眾所接納。

在批評台灣政治現況有多爛的同時，我們是否也該回頭看看我們已擁有多少。在擁有言論自由的今天，也應該要看看是否有人正在利用我們的言論自由，來破壞我們的民主法治體制。

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