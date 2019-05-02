自由限時批》藍白逐大位者 何以敢「中」風疾走？！

辛文

近來浮出檯面逐大位者，只見藍、白的人物，敢不避諱的「前仆後繼」，紛往中國大陸跑！且都能振振有辭，除郭台銘「得天獨厚」（擁在中國7成以上資產），無須多言。

餘「媚中共」者都有一套漂亮說法，有謂「你儂我儂（市場在中國）」（如韓國瑜），亦有謂「兩岸一家親」（如柯文哲），亦有謂「返鄉祭祖」（如王金平）等等，各種說法都是「顧不離『中』」！而可能會參選如宋楚瑜者（已有三次，選舉補助逾億），近突冒出支持「一國兩制」？（其本人將澄清），更令人側目！（小英總統已籲請屬實則辭資政）。

今天藍營的新、舊「權貴」「抱中」（親共）者，居然都敢背叛兩蔣的「反共」路線（謁陵或護蔣，只是作秀），將「一中各表」變質為「一中」（等於認同習大大的「中華人民共和國統一前的兩制」），猶厚顏（掛、戴國旗帽）高喊「2020為保衛中華民國而戰」；類比的華麗的「瞞天過海」話術，更欺騙年輕世代對「中國共產黨」的統戰無知！只為了「爭權奪利」（當特首，根本無視珍貴的台灣民主核心價值），不惜將他們推入「新疆」、「香港」複製的「無自由民主」的火坑，強調是給「年輕人的未來」！簡直到了「喪心病狂」的地步！令人痛心疾首！

何以致此？！簡言之，就是民進黨政府的「氣弱」，短短幾年開闢戰場太多（光是「一例一休」，就弄得民心不悅），綱紀不振（用人、識人不足，淪為搶位子，詬病成「吃相難看」），又忽視民間「地氣」的變化；使理直氣壯的政經、轉型正義、改革等等論述，未能以「簡政、利民」落實普羅、桑梓，導致漏洞百出，民怨四起，使得伺機奪權的藍營政客紛起（白派柯P則趁機結盟藍綠失意政客），而2018年的地方選舉大敗，益發使藍、白均覬覦2020大位，形成藍綠白「三腳督」的態勢，自使長期欲「吞併」台灣的中共，興奮異常，認是千載難逢的良機！（其對台工作人員高達數十萬，多非「等閒之輩」，不可小覷！）

可能會參選如宋楚瑜者，近突冒出支持「一國兩制」？，更令人側目！（本報資料照）

再者，民進黨和獨派、台派（中間偏綠）的路線和看法亦不無扞格，一是「借殼上市」（維持中華民國現狀），一則及早訴諸「台灣獨立」，尚有「緩中（中華民國）漸獨」、「一中一台（兩國論）」等等，其爭執點，無非在如何有效地以「空間換時間」，達成國家民主正常化境界。

然則，近年在美國大力改善與我（護台）關係之際，民進黨政府卻顯得「力道不足」，加以內有綠營團結及藍、白爭奪執政權紛擾，外又有強敵的中共虎視眈眈，而過去幾無「民主防衛」的機制及國安的相關立法，使得國安系統把關鬆散，肇致中共統戰「無孔不入」，現今已不是「侵門踏戶」乃而是到了「無所不為」的猖狂地步，令人瞠目結舌！

諸此，政府當局已不能再「坐而言」，而是要如何立即有效的「起而行」了！

舉例而言，像台灣的假新聞嚴重，世界第一！（近日才通過「媒體多元維護與壟斷防制法」（草案）增訂條文）而中共對台的文攻武嚇又進行不斷，並透過爭議訊息、心戰作為擾我民心，各方有目共睹！今天的國安局報告，就已顯示，中共除加工、變造新聞或爭議事件，亦指導在台灣的親共媒體與「同路媒體」引領風向，更將以多元形式，加大干預我國明年大選，刻正複製俄羅斯併吞克里米亞模式擴大散播，就是一種瓦解台灣民心士氣的做法，必須及早研擬對策防範！

復次，台灣的國安三法雖修訂較晚，亦應「亡羊補牢」及早通過實施，以「嚴法」管制，遏阻「共諜」在台氾濫充斥的現象；甚至連目前的兩岸相關條例都須儘速重新修訂施行，以增強人民監督的權利（防制和平協議的簽訂，及今後「完全執政」者的濫權賣國），當是功德無量也。 綜上簡述，顯見中華民國台灣的嚴峻危境，而許多藍、白政客在明目張膽的奔向中共「朝拜」後，猶用似是而非的「一中」或「兩制」言論，呼擺台灣廣大的普羅基層，如今已不只是「溫水」煮「青蛙」的問題，而是「青蛙」邊被「餵食」（廉價購買）邊被烹煮，完全失去自覺，這才是真正的可怕！

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