自由限時批》國民黨無法期待！那麼綠的、白的呢？！

杭東

直到今天，國民黨的種切親共表現，不論是談兩岸和平協議，或是經貿靠北京，或在島內唱和云云，就算高唱「中華民國」入雲！亦統統在騙人！光是一個流亡美國的中國富商郭文貴，就已舉證歷歷，不管是郭、韓、朱、王、吳、馬等等，通通都是討好老共，比賽向北京靠攏，所以國人根本無法期待！那麼綠的呢？！還是無輕重、優先的時勢大局概念，仍在忙著「各取所需」，互比高下，無視大敵當前的國安危機？！令識者憂心！

而所謂的跨越藍綠的白，其成分亦多為淺綠、較年輕的世代、藍的則少，居然由「投機」性政客的柯文哲掌握，對老共的「輕敵」無知，以為「兩岸一家親」可以模糊「一中」（須知，只要習大大當政一天，就是鐵板一塊！武統亦已定調，只是時間問題）。若欲在2020大選耍嘴皮，混打一槍，根本行不通！目前像參與國民黨總統初選者，有哪個敢違「一中」！而「92共識」也者（自我或騙人的「各表」亦復不存在），只是北京「選舉期間暫時通融」而已，便利騙選票，避免嚇跑台灣中間選民，重演失敗的選戰歷史罷了！是以，維護台灣（中華民國）主權及民主自由派，能不奮起保護自己的獨立自主權益耶？！

目前北京採取的「雙槍」統台策略，已然浮現，就是韓國瑜和郭台銘！輔選方式跟過去完全不同，就是儘量「淡化」官方主導角色，就算他們講錯話或行為失當，亦不會批評或攻訐，頂多由側翼的「中國網友（軍）」轟一下「提點」一二。

近日，最明顯的例子，就是韓國瑜在美訪問期間，所提的「國防靠美國」，依往昔早就批慘了，現在的國台辦卻刻意避談，只說中國網友有些不同的看法，真是高啊！即便郭台銘說為了兩岸的和平安定，即使要把他在大陸的廠「關掉」，也不在乎！國台辦的看法，反曲說那是「選舉語言」，不作評論，但又強調「我們絕不介入台灣的選舉！」云云。真的是這樣嗎？！狼子野心，無人不知！只有綠營若干人士，還以為今天是「太平盛世」，起勁的在「網內互打」，誠不知浪擲多少時間、人力、精力、資源！夫能撥亂反正乎？！ 今天的韓國瑜已是高雄市長，算是國民黨的「新權貴」，亦有海內外的資源，有南部的底氣。儘管未必能與「財大氣粗」的郭台銘比，但「雙槍」未來「分進合擊」的凌厲攻勢，確是不容小覷！

北京採取的「雙槍」統台策略，已然浮現，就是韓國瑜和郭台銘！輔選方式跟過去完全不同，就是儘量「淡化」官方主導角色，就算他們講錯話或行為失當，亦不會批評或攻訐。（本報資料照）

只要看韓、郭初次對陣，就高下立判。但郭會軟硬兼施，讓韓輸初選亦會配合。

像韓國瑜近來的聲明中，就猛批國民黨老權貴「密室政治」，連另一半李佳芬，還特別說「背後開槍，感到不舒服！」詎料，此時又冒出黃光芹版稅的案外案（李佳芬先領150萬元，還有蔡正元說吳敦義有給韓錢輔選的疑雲。韓國瑜今天嚴詞否認說，若吳真的拿錢給他就辭市長；吳敦義下午出席活動被問及此事時回應，「有捐是事實」，其中也包含高雄，但自己都沒經手，「絕對沒有從我手中拿多少錢給某位縣市長候選人」等等）；而韓又罵「假韓粉」幫他樹敵（今天桃園市議員王浩宇踢爆，力拱韓國瑜選總統、本身也在爭取汐止區立委提名的國民黨中央委員徐正文，同時身兼中國的北京市政協委員）云云。名作家李敖之子李戡亦在微博批韓，直言「韓國瑜這樣簡單粗暴的幹法，真是開創了中國國民黨黨史新篇章」。如今的韓國瑜已被趕輿論趕下「神壇」，如同負傷的「羅成叫關」（京劇），猶拔劍四顧茫茫矣。

然則，郭台銘卻不愧是縱橫四海的高手，金光閃閃，制敵揮劍不見血。例如，一開始他就在國外寫臉書，表示一樣反對「權貴密室政治」，主張國民黨要為韓打造適合出場的「初選特別辦法」，多麼大氣！然回台後，槍口一轉，他反對「後宮干政」，更不要膚淺的「發財」，因為真正的貿易不是放幾個人來觀光、買芭等等，一針見血！還定下台灣發展的四主軸：「和平、安定、經濟、未來」，他要政治替經濟服務，甚至，北京封鎖台灣，他就要與之對話（關他的廠也沒關係），足見郭台銘橫跨美中台關係的實力驚人！（亦無怪郭文貴頻直播表示憂心忡忡）。

針對媒體詢問郭台銘是否會有郭韓會？他說，韓不僅是他的同學，亦是鐵打的兄弟，是從小長大的兄弟，一定不會被挑撥，更是個英雄，他與韓國瑜的這兩根柱子，一定會撐住，他一定會找時間向韓國瑜請益，一定會合作，說得「大義凜然」，令人「毛骨悚然」。還說，一定會把國旗飄揚在中華民國各角落，也會把國旗飄揚到全世界！真的？！假的？！有獲習大大「恩准」嗎？！千萬不要再耍中國共產黨那套統戰言行（毛澤東戰法），詐騙禍害民主台灣了？！

看到郭、韓的種切表現，及老共不斷「武統」圍台，熱愛民主台灣永續經營的台灣人民，是覺醒的時候了！現在團結之不遑的綠營，猶未必能抗韓流、台風及紅流的匯合，能無「顧大局」的智慧和省悟耶？！言及至此，惟有天佑台灣至祈！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/