自由限時批》這對「新權貴」真讓人側目！

董森霖

把政治搞到失去人性，恐怕只剩下醜陋！高雄市長韓國瑜和李佳芬夫婦，居然會為了寫他們書的作者黃光芹版稅發生爭執（李佳芬先領走第一筆150萬元），內容一經披露，攤在陽光下，卻讓人聞到一股腐臭的銅臭味（現在事情曝光，若因黃光芹呼籲才捐作公益，也太假了），真是令人側目！

其實，此並非什麼天大地大的事，但因發生在滿嘴仁義道德的「新權貴」夫婦身上，確是令人瞠目結舌！況且韓國瑜的「高雄發大財」，紅遍海內外，又是「口口聲聲不忘苦人兒」，卻三不五時「苦等」「黃袍加身」，而聞名遐邇，形象落差太大，自然會引起社會公評！

韓家夫婦的生活水平及人情義理高度，又有「愛與包容」的胸襟，應不會有類此的言行計較！（資料照）

事情很簡單，原只是牽涉版稅的「小錢」問題（事後韓卻說早知如此，便不受訪，顯見「利益」心態作祟），但卻因韓國瑜夫婦「小鼻子、小眼睛」，又搞出「假韓粉」增加敵人說修理黃，違反人情義理，才把事情越弄越擰，讓他們關懷「弱勢」的假象曝光於世！

由於黃光芹先前在廣播節目專訪韓國瑜後，屢遭韓粉網路霸凌，復威嚇其子，報警處理且辭去工作顧家，但韓國瑜夫婦卻是「不痛不癢」的關心，亦不約制韓粉（形同默許）；甚至有韓粉還轟她幫韓國瑜出版《跟著月亮走》一書，只是為了「沾光」。對此，黃光芹怒轟，韓國瑜一家人始終沒有幫她辯駁，接著，李佳芬搶先領版稅，又不知會地剝奪了黃的海外版權；「近日更在未徵得同意下，取走了黃的的原創電子檔。為免未來發生侵權行為，黃乃將出書「真相」揭露，並請律師寄發存證信函給韓國瑜云云。

簡言之，若依韓家夫婦的生活水平及人情義理高度，又有「愛與包容」的胸襟，應不會有類此的言行計較！然則，現卻變成「星星之火」，反使他們的「言不顧行」，赤裸裸地「現形」（在「韓天台」不斷餵食閱聽大眾下，是對「只羨鴛鴦不羨仙」的「神仙夫妻」，恍如金庸筆下的「神雕俠侶」，還有「韓冰」女兒「顛倒眾生」，猶如「神仙家庭」，又願犧牲下凡「普渡眾生」，真神也）！而亦因「不安於位」，許多不足道的醜陋行徑，自亦將會一一公諸於世界！

例如今天就有學者批韓國瑜就任高雄市長4個多月來，行政院會竟然是一次也未參加！至今所作所為仍然是屬於「選舉模式」，一直在玩選舉遊戲（國民黨徵召總統初選）。同時，亦有網友將「網紅」館長專訪韓國瑜的談話重播一遍，韓國瑜在影片中向館長說，「館長這樣子好了，我這次選舉是一碗滷肉飯加上一瓶礦泉水，我講的很清楚一瓶礦泉水的選戰，在這種狀態之下綠大於藍，而且已經在野2、30年了，能夠選贏高雄市長！想想看高雄市民對我多大期待，真的！有多大期待？如果我做的不好，我貪汙、歪哥，做了一半、溜之大吉！我怎麼對得起選我的選民？！」網友還特別標示出來，指出，「韓總應該是想選總統想瘋了，所以導致失憶，忘了自己幾個月才說過的話」。許多網友更說「對於這種言行不一的人的落跑市長，台灣人，你難道不討厭嗎？！」等等，不一而足。

春秋戰國知名的哲學家荀子，在《不苟》一文中說；「夫富貴者則類傲之；夫貧賤者則求柔之。是非仁人之情也，是奸人將以盜名於暗世者也，險莫大焉。」也就是說，言不顧行的奸人，用欺騙的手段來盜取名聲，是一種「沽名釣譽」，亦謂之「欺世盜名」行徑者也。誠可供人省思也。

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