自由限時批》 NCC不是「學府」！

辛文

不論是學者或專業之士，一旦從政，就是「官員」，就是「公僕」，就要面對公眾，就要有負責擔當！不能忘了「爾俸爾祿，民脂民膏」！否則「不如歸去」！ 像現在的國家通訊傳播委員會（NCC），就是把「官員」當做「學者」（文青）幹！研究數據和報告一大堆，只會天天開會討論，把政府機關當作「實驗室」，卻不能「依法行政」，任令假新聞訊息到處流竄，近半年亦僅有中天、東森兩家電視台各開罰20萬，無怪今天會遭到多名立委在立法院痛批是「殭屍單位」！

其實，連閣揆蘇貞昌亦「凍未條」，不禁要嗆說：「誰都管它不到，它也什麼都不管！」 稍有司法常識者皆知，明顯的違法「事實」，或犯案「現場」的現行犯」等，均可立即法辦！餘如較模糊、不明顯或複雜者等，再另抽絲剝繭，審慎處理，此乃為維護及尊重「人權」！同理，明顯的「歪曲、造謠、不實」假新聞，就是「觸法」、「違法」，根本與「新聞、言論自由」無關，自須「依法」處置！豈能拖拖拉拉，推諉塞責耶？！在在違反「官箴」，形同「官僚」作為，已屬「不適任」者，自應依公務人員服務法處之，才能端正行政管理風氣！

例如在立委補選前後期間，所謂的「文旦之亂」，即是有一家電視台可以不斷播放文旦錯誤的新聞，即便農民都出來說明證實是假消息，但該電視台仍不下架，很明顯就是想要影響選舉。連國外媒體都關注台灣的此一假消息，但NCC至今卻仍然毫無作為，有「法」不罰，自遭非議。

NCC把官員當做學者文青幹，研究數據和報告一大堆，只會天天開會討論，把政府機關當作「實驗室」，卻不能「依法行政」。圖為NCC主委詹婷怡。（本報資料照）

又如昨天有媒體報導，「受暖冬產季提前影響，嘉義大林、民雄所生產鳳梨日前傳出產地價格崩跌」云云。農糧署立刻出面澄清絕無此事，網友還呼籲政府應處理媒體的不實報導。因為其他鳳梨產地如高屏、台南等地，鳳梨價格都在每台斤10元至13元，均高於政府監控價每台斤4元，台灣鳳梨並沒有價格崩盤的情況。而這種明顯的「造假」新聞，亦未見處置。

詎料，NCC主委詹婷怡今天在立院備詢對假新聞的回應，居然「官腔官調」，說：「NCC每週的委員會議都有相關工作持續推動，要如何讓法律落實到最大化是要繼續努力的方向。」猶說：「廣電媒體如何強化自律，甚至法律、他律應協助自律以提升媒體公信力，都應該要再予以強化，但現在很多狀況是自律無法完全發揮效用，我們可以檢視各新聞台有無落實倫理，NCC本來就啟動很多行政調查，相關案件也會提到委員會審議、討論，既有法規要如何強化效能，把自律失能強化才是目前要努力的方向。」 這番不痛不癢話，還真令人「吐血」！難道NCC真的讓「權責」睡覺了嗎？！

茲謹舉NCC「權責」（可說是「天羅地網」，網路、通信、傳播等無所不管）的犖犖大者：

包括掌理通訊傳播監理政策、法令之擬訂、修正、廢止及執行。 通訊傳播事業營運之監督管理及證照核發。 廣播電視事業停播之處分、股權之轉讓、名稱或負責人變更之許可。 廣播電視事業組織及其負責人與經理人資格之審定。 通訊傳播系統及設備之審驗。 通訊傳播工程技術規範之擬訂。 通訊傳播傳輸內容之規範。 通訊傳播資源之管理。 資通安全之工程技術及管制。 通訊傳播競爭秩序之維護。 通訊傳播事業間重大爭議及消費者保護事宜之處理。 通訊傳播境外事務及國際交流合作之處理。 通訊傳播事業相關基金之管理。 通訊傳播業務之監督、調查及裁決。 違反通訊傳播相關法令之取締及處分，其他通訊傳播事項之監理等等，不一而足。

至於目前的「違法」者，泰半與衛廣法二十七條規範「製播新聞及評論，應注意事實查證及公平原則」有關；而現有的衛廣法、廣電法中，也都有關於新聞事實查證或錯誤報導更正等相關規定，違反規定的廣電媒體可處高額罰鍰、要求停播甚至吊銷執照（若NCC認為工具不夠，應就不足處盡快提出立法因應）。

儘管NCC組織法中提及必須服膺新聞自由價值，但公務員必須「依法行政」，遏阻「假新聞」！如果「假新聞」難以快速認定，亦可透過第三方公正單位查核，儘早公開結果。 綜言之，NCC應積極落實執行「通訊傳播基本法」，並謀求健全的發展，以維護國民正確「知」的權利，才能保障消費者利益，提升民主多元的文化發展！

若依現行NCC的這種「失能」表現，倒不如換人做做看了！

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