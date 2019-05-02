個人意見》聖母院大火

如果我們對歷史建築的規劃永遠都是「呃不然開咖啡廳好了」，那我們永遠也不會擁有健康的歷史建築保存，歷史建築的保存最重要的，其實就是它一直是一個活的有機體，對人是有意義的，不然又是那個句型「與其蓋成建案來賺大錢當作古蹟放在那裡生灰塵不是更好嗎？」

個人意見

一定有人想，現在才講聖母院大火是不是有點晚啊？畢竟都多久以前的事了？聖母院大火的當下其實沒什麼好說的，但這件事整個衍伸出的後續各種反應，才是真正有趣的地方，在討論都差不多平息下來以後，再來攪動一下餘燼，似乎才是恰當的時機。

當時聖母院大火的第一時間，我的反應是心痛，不只是因為我在巴黎的聖母院有過美好的回憶，同時也因為聖母院是世界上最重要的文化遺產之一，第一時間我看到很多人也表達自己的感受，或回憶，然後不可避免的第二種反應就來了，開始有許多人說「矯情」、「為什麼不關心台灣發生火災的古蹟」、「你平常很在意文化資產保存嗎？」，其實說真的，我還蠻關心台灣古蹟的，但這種語氣並不是溝通，只是在傳達一種情緒、一種姿態，而這種「與其這樣，為什麼不那樣」的態度，其實想想熟悉得可怕，我們從小到大聽過最多的句型就是「與其這樣（諸如跳舞唱歌畫畫運動），不如去讀書。」我們的文化似乎有一部分很輕易的，就是去否定別人的感覺和興趣，而以一個自我中心認為更重要的主題去取代它，似乎這樣一說自己就站在各種制高點。

巴黎聖母院大教堂4月15日遇祝融肆虐，尖塔倒塌、屋頂近乎全毀。（AP）

我對這個句型又比更多人熟悉一點，我不只一次收到過這種批評「經濟不景氣，與其批評不如多點正面能量」，彷彿我喜歡了梅莉史翠普身上那件洋裝，我們的外匯存底或國民平均所得就能增加似的，關心並不是一種可以用盡的資源，對巴黎聖母院會產生感情的人，有相當大比例本來就是愛好古蹟的人（不然去巴黎我也可以不去看古蹟博物館，我也可以天天去購物啊我真的做得到），在否定他們的情緒的當下，其實對任何人（或任何古蹟）都沒有好處。

我倒是想認真的討論為什麼台灣的古蹟遭到火災，為什麼得到比較少的關注，巴黎聖母院遭到火災的第一時間，法國的企業（尤其是精品業）馬上大手筆地捐出修復費用，我想這是一個理解文化價值的問題，精品業捐出高額金錢去修復一座古蹟，我認為非常恰當，因為再也沒有什麼公司比精品業更了解歷史、美學和文化的價值了，精品業賣的是什麼？也就是歷史、美學和文化的價值而已，我們社會上存在否定這一點的人比例比較高的一天，我們就沒辦法產生那樣產值驚人的文化產業。

巴黎聖母院能拿到那樣多的捐款，當然不只是因為法國人就是比較懂文化，而是它同時也是一個一直在人民生活中佔重要部分的信仰中心，它不只是一間有歷史的建築物而已，它同時也一直進行著建成當時的宗教用途，一直持續到現在，如果我們對歷史建築的規劃永遠都是「呃不然開咖啡廳好了」，那我們永遠也不會擁有健康的歷史建築保存，歷史建築的保存最重要的，其實就是它一直是一個活的有機體，對人是有意義的，不然又是那個句型「與其蓋成建案來賺大錢當作古蹟放在那裡生灰塵不是更好嗎？」

這很奇妙的，呼應了那些酸溜溜說為什麼不關心台灣古蹟的人的價值觀。

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