法操》【文化資產保存法】毀損文化歷史建築，該當何罪？

面對這樣偉大的歷史建築遭到無情大火吞噬，大家心中都受到衝擊。而回到台灣，我們的文化資產，也常遭祝融，甚至被人為破壞，這類的情形其實相當嚴重。更有許多歷史建築在列冊或在有意被指為古蹟前，遭人拆除、破壞或縱火。

法操司想傳媒

2019年4月15日超過800年歷史的法國巴黎聖母院發生大火，看到巴黎聖母院尖塔倒塌的那一刻，震撼人的內心，讓許多人非常難過。失火原因還在調查中，BBC 報導指出可能與鐘樓等翻修工程有關，目前已經有企業表示要協助聖母院的重建。

超過800年歷史的法國巴黎聖母院發生大火，看到巴黎聖母院尖塔倒塌的那一刻，震撼人的內心，讓許多人非常難過。（法新社）

面對這樣偉大的歷史建築遭到無情大火吞噬，大家心中都受到衝擊。而回到台灣，我們的文化資產，也常遭祝融，甚至被人為破壞，這類的情形其實相當嚴重。更有許多歷史建築在列冊或在有意被指為古蹟前，遭人拆除、破壞或縱火。

根據維基百科上的資料，臺灣文化資產遭破壞列表，從1965年開始統計，共有179文化資產遭到人為的破壞；臺灣文化資產火災列表，則是從1894年開始，共有143文化資產曾發生火災。但被推斷為人為縱火的共有15起。

究竟在台灣，燒燬或拆毀歷史建築、文化資產會被怎麼樣處罰呢？

文化資產保存法？刑法？

根據文化資產保存法第103條規定，「遷移、拆除、毀損」古蹟、暫訂古蹟、考古遺址、國寶、古物等等，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣50萬元以上2000萬元以下罰金。若是破壞古蹟、歷史建築，還有可能會構成刑法毀損他人建築物罪，同樣處6個月以上5年以下有期徒刑。

值得注意的是，若破壞的並非古蹟，而只是歷史建築，依據同法第106條，僅是處以新臺幣30元以上200萬元 以下罰鍰。

文化資產保護法訂立後，破壞行為更劇？

「為保存及活用文化資產，保障文化資產保存普遍平等之參與權，充實國民精神生活，發揚多元文化」，文化資產保護法於1982年（民國71年）訂立，但訂立後台灣文化資產被破壞的情形更甚從前。根據維基百科的資料顯示，1982年後發生了125場火災、166起人為破壞。

在維基百科的資料，列出的不僅是古蹟，有許多文化資產、歷史建築是未經過政府列冊認證。經過整理，可以發現有部分的文化資產，是在政府列冊或暫訂為古蹟後，才遭到人為破壞。（9筆是在列冊追蹤後，遭到拆除；17筆在變成暫訂古蹟後，遭拆除。）



有法但罰的到嗎？

在法律制定後，無法抑止非法行為，這樣的法律有效嗎？對此2016年有立委提出修法，認為現行罰則與開發利益相比過低，致無嚇阻力。於是《文化資產保存法》在2016年5月全文修正通過，將罰則從5年以下有期徒刑，提高至6個月以上5年以下有期徒刑，也將罰金從20萬以上100萬以下，提高成50萬元以上2000萬元以下。但我們可以看到，2017年、2018年毀壞文化資產的情形反而更加嚴重。

仔細去查判決後，發現其實維基百科上所列的大部分的行為並沒有受到審判。另外，這些判決的案子，也如同當時立委所提出的，並沒有任何人因為毀損文化資產而入獄服刑。

資料來源：法源判決書搜尋─文化資產保存法。法操制表整理。

目前實務的狀況連毀損古蹟或暫訂古蹟，都沒有處罰。更何況尚未被指定為古蹟的歷史建築，就算被毀壞也是僅是處以罰鍰，在業務量繁雜人力不足的狀況下，許多歷史建築，只要一被列冊，反而成為地區發展的阻礙， 變成第一摧毀的目標，甚至有時候會出現地方與中央不同調的情形。

對於文化資產得保存，除了提高罰則與稽查密度外，或許提高國家、人民對於文化資產保存的意識才是更重要的。

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