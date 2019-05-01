自由開講》韓國瑜之心，路人皆知

◎吳媺媺



「司馬昭之心，路人皆知」的2019年版是「對於國民黨2020年總統大選，此時此刻，我無法參加現行制度的初選。」韓國瑜市長在4月23日的五點聲明當中，這點是大家最關注的，也大概是今年總統大選最熱門的爛劇，沒有之一。



4月30日，韓國瑜跟吳敦義主席會面完，再加上四點聲明，但跟七天前相比多了幾句話，「現況的總統大選的民調，我身為高雄市市長，肩膀上有高雄市市民對我的期待，我沒有辦法參加，如果中央黨部以及中常會有其他的方式，需要韓國瑜來做各種安排，甚至民調等等，予以尊重。」同樣的「國瑜體」式的發言，四平八穩，但這次敗就敗在這個「如果」。

想要征服宇宙的韓市長，會讓國民黨變成復仇者聯盟還是杜鵑窩呢？（資料照）



原本的司馬昭之心，是說韓國瑜對參選總統躍躍欲試，但至少還對高雄市民心有牽絆，所以雖然大家都知道他心癢癢的，但還對他的政治信用帶一點期待。畢竟他剛當選高雄市長，而且跟檯面上國民黨的總統參選人不同，他還有寬廣的未來可以期待，或等待更好的時機。



不過，跟吳敦義懇談之後，整個就變了調，這次同樣是司馬昭之心，但已經變成完全無視國民黨的傳統或制度，變成傾向於讓吳敦義主席來量身定制一個對他最有利的參選辦法。這個最有利，有兩個層次，第一層是初選制度最有利，第二層是初選正當性不足的彌補最有利，簡單說「裡子也要面子也要」，這還蠻符合吳敦義跟韓國瑜的性格的。



但這終究是破壞國民黨的傳統或制度，雖然吳敦義已先破格納入郭台銘董事長變成「資深黨員」，讓這場國民黨的初選好像變得制度例外不是為了韓國瑜打破，不過到底是為了韓國瑜納入郭台銘，還是為了郭台銘也讓韓國瑜一起納入，我想最後各自的支持者一定會陷入信者恆信的困境。而且這裡支持者還有鐵桿力挺朱立倫市長的，以及鐵桿死忠王金平院長的。



吳敦義與韓國瑜這個破壞制度的創造性發明，很可能在國民黨初選完，產生「正宗國民黨換柱時刻2.0」的效果，四大支持者群體都有非某某人不投的情況一旦發生，國民黨可能連立法委員席次也再次賠進去，完美複製2016年政權消失。雖然司馬昭終究沒有取代皇帝，但卻為晉朝取代魏朝奠定最後的基礎；這場韓國瑜之亂，是不是會導致台灣有另一個親中國的政黨，開始取代國民黨的最大在野黨地位，很值得觀察。

（經濟研究員）

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