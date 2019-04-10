自由限時批》令人驚艷的台美關係大躍進！

◎辛文

美國近來挺台動作頻頻，不論外交、軍事、經貿等等都有讓人目不轉睛的亮眼訊息，而此一連串的台美關係全方位的大躍進，在在令人振奮！

例如美國眾議院外委會在，就在美東時間9日通過「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案（Reaffirming the United States commitment to Taiwan and to the implementation of the Taiwan Relations Act，H.Res. 273）及眾院版「2019年台灣保證法案（Taiwan Assurance Act of 2019，H.R. 2002）」，更在官方臉書以「中華民國國旗」及「TRA@40主視覺」圖樣介紹法案進度，此為過去罕見的舉措！

美國眾議院外委會於美東時間9日通過「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案及眾院版「2019年台灣保證法案，並在官方臉書以「我國國旗」及「TRA@40主視覺」圖樣介紹法案進度。（翻攝自眾院外委會臉書）

在此法案的審議過程中，外委會主席安格爾（Eliot Engel）表示，4月10日是「台灣關係法」立法40週年，這時國會再次確認對台灣及對執行具指標意義的「台灣關係法」承諾，至為重要。眾議員麥考爾（Mike McCaul）則說，台灣是強勁的民主盟友，受到來自共產中國的威脅日增，「台灣保證法案」將重申美國對台灣國防戰力及國際參與的支持。

據《美國之音》報導，美國國務院發言人表示，美國堅持《台灣關係法》和三個聯合公報的一個中國政策，並讚許台灣是重要夥伴，是民主的成功故事以及世界上一支向善的力量！

而為慶祝台灣關係法40週年，我外交部與美國在台協會（AIT）日前共同宣布，美國國務院經濟暨商業事務局副助卿米德偉（David Meale）訪台，這是繼去年川普總統指派國務院亞太副助卿黃之瀚來台出席「謝年飯」活動後，國務院再度由副助卿層級資深官員出席該活動，展現美方對台美商務及投資交流的重視。更顯示出美方正依「台灣旅行法」，積極推動雙方的實質外交「升級」關係（文武官員互訪合作交流）。

現連美國在台協會（AIT）處長酈英傑日前也首次投書媒體，強調台美兩國的關係更甚以往，台美將在每月舉辦活動，進行不同領域的合作。例如AIT本月16日將舉辦「女力經濟賦權高峰會」，蔡英文總統將與AIT處長鄺英傑同台，美國環保署首席副助理署長西田珍（Jane Nishida）亦將出席峰會，此是美方另一挺台表現。而造價高達新台幣76億元的AIT新館落成時，美國國務院教育文化事務助卿羅伊斯（Marie Royce）亦曾來台參加啟用儀式。

現連美國在台協會（AIT）處長酈英傑日前也首次投書媒體，強調台美兩國的關係更甚以往，台美將在每月舉辦活動，進行不同領域的合作。（記者叢昌瑾攝）

AIT在臉書表示，很多人不了解TRA（台灣關係法）的內涵和它的法律意義，但無庸置疑的是，台灣在TRA的庇護之下，安全走過40個年頭。其中雖有一段推文刊出後經考量後刪掉，但經媒體還原，就提及：「維護基本人性需求的各種自由權和選擇權是台美兩國的共同點」，強調這是「中國絕對望其項背並恐懼的」云云。

若對照最近美國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）出席美眾議院外交委員會聽證會所強調的，正「運用所有的工具」，阻止中共透過外交手段孤立台灣！加以AIT近又釋放美軍事人員（美各國大使館的陸戰隊人員，夙有「藍色大使」之稱）派駐AIT已14年的訊息。此舉無異回應先前的共機越過台海中線、北京對台灣軍事施壓，顯見川普政府現行的政策，就是支持台灣對抗北京，當是不言而喻矣！

昨晚，蔡英文總統在與美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」、「布魯金斯研究院」及「威爾遜國際學人中心」進行視訊連線時，亦呼應美國川普總統的「經濟安全」，強調台美經貿彼此是互補關係而非相互競爭，洽簽雙邊貿易協定可以讓台灣開大門迎接未來機會，降低對中國經濟依賴，同時也降低中國藉由經濟手段對台灣媒體等的干預，共同打造一個以價值及理念為基礎的協定，成為印太地區其他國家的典範；這不僅可以降低對中國的經濟依賴，更可避免中國藉由經濟手段干預台灣。而近來如華為案與5G控制權等，更彰顯出台灣的重要性，有助台美之間可用創意方式解決雙方目前的貿易爭端等等，獲致美方的高度肯定。

近日「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton）與立委蕭美琴在美對談時亦提到，自從蔡英文政府2016年上任以來，中共軍事威脅的力道不斷增強，同時也持續統戰與滲透台灣社會（最明顯的例子就是網路資訊戰，利用假新聞混淆視聽，製造對立，瓦解心防。據瑞典哥登堡大學最新資料庫調查，「遭受外國假資訊攻擊」的程度調查，台灣為世界第一）一面對台灣以利誘惠，一面卻又不斷打壓。易思安解釋說：「這就是擺明，要併吞（annexation）台灣」。一語中的！連不久前的《華盛頓自由燈塔》評論都指出，中共不會放棄統一，美國必須願意捍衛台灣。呼籲「川普是時候向台灣保證、阻止中國侵略」（Time for Trump to Assure Taiwan, Deter China）」，均受到美朝野高度的重視。

其實，美方對台的軍事防衛協助，可說是海陸空全方位的，從武器到合作互訪到軍演，早已依國會通過的相關法案，默默地推動。近來為防範中共戰機未來飛越台灣海峽中線挑釁，美國五角大廈復宣布，已同意台灣簽訂愛國者飛彈防禦系統支援作業的新合約。而我國防部亦證實向美方採購66架F-16V戰機云云。

在今天，美國參議院軍事委員會針對海軍新財年預算召集聽證會，軍事委員會成員、參議員霍利（Josh Hawley），在質詢美國海軍作戰部長理查森（John Richardson）時提到，在中共可能對台灣發動軍事行動的此時，美國海軍新預算是否能反映美國已準備好應對這個可能性。對此，理查森則做出肯定的回覆。

根據《美國之音》報導，美國海軍的這份新預算將添購兩艘新一代福特級航空母艦，將以更快速、更節省經濟的方式維持、鞏固美軍的航空母艦戰力，以聚焦防衛美方在印太地區所面對的威脅（劍指中共）。

從近來一連串的台美關係全方位的大躍進，在在值得國人倍加珍惜和維護！絕不容內部遭受滲透、分裂，甚至成了中共同路人，更須強化國安、心防，一致團結抵抗中共的「併吞」，才是正辦！

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