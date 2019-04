自由限時批》令人驚艷的台美關係大躍進！

◎辛文

美國近來挺台動作頻頻,不論外交、軍事、經貿等等都有讓人目不轉睛的亮眼訊息,而此一連串的台美關係全方位的大躍進,在在令人振奮!

例如美國眾議院外委會在,就在美東時間9日通過「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案(Reaffirming the United States commitment to Taiwan and to the implementation of the Taiwan Relations Act,H.Res. 273)及眾院版「2019年台灣保證法案(Taiwan Assurance Act of 2019,H.R. 2002)」,更在官方臉書以「中華民國國旗」及「TRA@40主視覺」圖樣介紹法案進度,此為過去罕見的舉措!

美國眾議院外委會於美東時間9日通過「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案及眾院版「2019年台灣保證法案,並在官方臉書以「我國國旗」及「TRA@40主視覺」圖樣介紹法案進度。(翻攝自眾院外委會臉書)

在此法案的審議過程中,外委會主席安格爾(Eliot Engel)表示,4月10日是「台灣關係法」立法40週年,這時國會再次確認對台灣及對執行具指標意義的「台灣關係法」承諾,至為重要。眾議員麥考爾(Mike McCaul)則說,台灣是強勁的民主盟友,受到來自共產中國的威脅日增,「台灣保證法案」將重申美國對台灣國防戰力及國際參與的支持。

據《美國之音》報導,美國國務院發言人表示,美國堅持《台灣關係法》和三個聯合公報的一個中國政策,並讚許台灣是重要夥伴,是民主的成功故事以及世界上一支向善的力量!

而為慶祝台灣關係法40週年,我外交部與美國在台協會(AIT)日前共同宣布,美國國務院經濟暨商業事務局副助卿米德偉(David Meale)訪台,這是繼去年川普總統指派國務院亞太副助卿黃之瀚來台出席「謝年飯」活動後,國務院再度由副助卿層級資深官員出席該活動,展現美方對台美商務及投資交流的重視。更顯示出美方正依「台灣旅行法」,積極推動雙方的實質外交「升級」關係(文武官員互訪合作交流)。

現連美國在台協會(AIT)處長酈英傑日前也首次投書媒體,強調台美兩國的關係更甚以往,台美將在每月舉辦活動,進行不同領域的合作。例如AIT本月16日將舉辦「女力經濟賦權高峰會」,蔡英文總統將與AIT處長鄺英傑同台,美國環保署首席副助理署長西田珍(Jane Nishida)亦將出席峰會,此是美方另一挺台表現。而造價高達新台幣76億元的AIT新館落成時,美國國務院教育文化事務助卿羅伊斯(Marie Royce)亦曾來台參加啟用儀式。

現連美國在台協會(AIT)處長酈英傑日前也首次投書媒體,強調台美兩國的關係更甚以往,台美將在每月舉辦活動,進行不同領域的合作。(記者叢昌瑾攝)

AIT在臉書表示,很多人不了解TRA(台灣關係法)的內涵和它的法律意義,但無庸置疑的是,台灣在TRA的庇護之下,安全走過40個年頭。其中雖有一段推文刊出後經考量後刪掉,但經媒體還原,就提及:「維護基本人性需求的各種自由權和選擇權是台美兩國的共同點」,強調這是「中國絕對望其項背並恐懼的」云云。

若對照最近美國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)出席美眾議院外交委員會聽證會所強調的,正「運用所有的工具」,阻止中共透過外交手段孤立台灣!加以AIT近又釋放美軍事人員(美各國大使館的陸戰隊人員,夙有「藍色大使」之稱)派駐AIT已14年的訊息。此舉無異回應先前的共機越過台海中線、北京對台灣軍事施壓,顯見川普政府現行的政策,就是支持台灣對抗北京,當是不言而喻矣!

昨晚,蔡英文總統在與美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」、「布魯金斯研究院」及「威爾遜國際學人中心」進行視訊連線時,亦呼應美國川普總統的「經濟安全」,強調台美經貿彼此是互補關係而非相互競爭,洽簽雙邊貿易協定可以讓台灣開大門迎接未來機會,降低對中國經濟依賴,同時也降低中國藉由經濟手段對台灣媒體等的干預,共同打造一個以價值及理念為基礎的協定,成為印太地區其他國家的典範;這不僅可以降低對中國的經濟依賴,更可避免中國藉由經濟手段干預台灣。而近來如華為案與5G控制權等,更彰顯出台灣的重要性,有助台美之間可用創意方式解決雙方目前的貿易爭端等等,獲致美方的高度肯定。

近日「2049計畫研究所」(Project 2049 Institute)研究員易思安(Ian Easton)與立委蕭美琴在美對談時亦提到,自從蔡英文政府2016年上任以來,中共軍事威脅的力道不斷增強,同時也持續統戰與滲透台灣社會(最明顯的例子就是網路資訊戰,利用假新聞混淆視聽,製造對立,瓦解心防。據瑞典哥登堡大學最新資料庫調查,「遭受外國假資訊攻擊」的程度調查,台灣為世界第一)一面對台灣以利誘惠,一面卻又不斷打壓。易思安解釋說:「這就是擺明,要併吞(annexation)台灣」。一語中的!連不久前的《華盛頓自由燈塔》評論都指出,中共不會放棄統一,美國必須願意捍衛台灣。呼籲「川普是時候向台灣保證、阻止中國侵略」(Time for Trump to Assure Taiwan, Deter China)」,均受到美朝野高度的重視。

其實,美方對台的軍事防衛協助,可說是海陸空全方位的,從武器到合作互訪到軍演,早已依國會通過的相關法案,默默地推動。近來為防範中共戰機未來飛越台灣海峽中線挑釁,美國五角大廈復宣布,已同意台灣簽訂愛國者飛彈防禦系統支援作業的新合約。而我國防部亦證實向美方採購66架F-16V戰機云云。

在今天,美國參議院軍事委員會針對海軍新財年預算召集聽證會,軍事委員會成員、參議員霍利(Josh Hawley),在質詢美國海軍作戰部長理查森(John Richardson)時提到,在中共可能對台灣發動軍事行動的此時,美國海軍新預算是否能反映美國已準備好應對這個可能性。對此,理查森則做出肯定的回覆。

根據《美國之音》報導,美國海軍的這份新預算將添購兩艘新一代福特級航空母艦,將以更快速、更節省經濟的方式維持、鞏固美軍的航空母艦戰力,以聚焦防衛美方在印太地區所面對的威脅(劍指中共)。

從近來一連串的台美關係全方位的大躍進,在在值得國人倍加珍惜和維護!絕不容內部遭受滲透、分裂,甚至成了中共同路人,更須強化國安、心防,一致團結抵抗中共的「併吞」,才是正辦!

