自由限時批》此時此刻 雙贏最重要！

◎杭東

為了台灣大局及贏的策略，民進黨的總統初選，必須要有「智慧」，贏得雙贏！否則難有厚望焉！

前總統陳水扁，真不愧台灣選舉的「老先覺」！連他都不忍眼睜睜看到兩強相爭，可能引發火車對撞的情形，乃建議「蔡賴配」或「賴蔡配」，或可有濟；並呼籲DPP納入全民調云云（按：台灣幾乎入手「一、二機」，亦可將手機納入民調，比較週延）。顯然，他已洞察到初選的「危機」深處，若不審慎處理，後果堪虞，當非虛言！

前總統陳水扁，真不愧台灣選舉的「老先覺」！（資料照）

其實，衡諸當前台灣國內外處境，十分嚴峻，不僅要戰戰兢兢面對隨時噬台的大老虎，內部還有未曾停過的統獨、藍綠之爭，而族群多元意識又紛擾，更須面臨國際經貿的劇烈兢爭。實不宜只有民主「剛性」思維，也須有「通權達變」的智慧因應，以突破橫逆，團結一切可以團結的力量，以贏得總統大選，維護台灣永續的民主及主權，才是當前要務！

中共近來的「一國兩制」伎倆，與島內呼應（藍營雖反對「兩制」，但卻力推和平協議降順），攻勢凌厲！而其「文攻武嚇」的數位化，更是推陳出新，猶發動「天羅地網」式的攻勢，與「蠶食鯨吞」同步進行，甚且已到了動搖國本的地步！民進黨豈能「坐井觀天」，徒言「君子之爭」（其實不爭才是慈悲，不辯就是智慧）

，玩自己的「家家酒」？！因為今天縱使「蔡賴合」，都未必能贏！遑言「離心離德」的假象團結，予大局何益乎？！徒令親痛仇快！

任人皆知，國家利益、全民利益高於黨派利益，今卻在DPP內演變成「火車對撞」之勢，幾壤了大局！特別是此時此刻的台灣，險峻空前，DPP根本沒資格「意氣用事」！縱使兩強任一出線，亦頂多「贏一顆樹」（DPP），反失去一大片「森林」（台灣），！

所謂退一步 海闊天空！陳水扁前總統建議的「賴蔡配」，或許比較適當（符合現任者優先），有利團結（至於當年蘇貞昌的蔡副院長變成今天蔡總統提名的閣揆，乃是陳前總統的決定，讓今天英昌的合作，沒有「心結」問題。而南非白人總統戴克拉克願意出任黑人總統曼德拉的副總統，乃是一種「成全」，和「種族融合」，兩人且不同黨派，屬於另類的「政敵團隊」，此與蔡賴性質不同），達到「雙贏」！主要是，現任總統係「國家」的表徵（並非只代表某一政黨），況且台灣女性支撐半邊天，若台灣首位女總統在黨內被擊敗，不止是總統跛腳（但仍掌握憲法賦予的總統職權，在新任未在2020年「520」就任前，再強的「太陽」亦沒用，頂多口水戰，亦易產生另一憲政危機）。

所謂退一步 海闊天空！陳水扁前總統建議的「賴蔡配」，或許比較適當，有利團結，達到「雙贏」！（資料照）

復次，這種初選方式，反使民進黨變成「打家長（總統）給敵人看（包括國共）看」（若是DPP在野，則問題小），易產生「政治倫理」的負面影響，相信「保外就醫」的陳「前總統」，感觸必多。尤有進者，徒留DPP在台灣民主憲政史的笑話！更將促使國共沆瀣一氣，把台灣推進下一個「新疆」的火坑！此絕非是戲言而已！

再者，蔡賴曾經搭檔過，都有不可推卸的「執政不力」責任，肇致2018年「1124」地方大敗，皆應向國人道歉。若一旦只是賴勝出，亦難避免「閣揆能力不足」的劣勢，只有兩人願合作「承擔」，才有機會讓國人再給以支持。

而「蔡賴配」的另一優點，則是賴清德得以「放下」，換一個新思維和作為。可以效法李登輝前總統，在當副總統時的「養望」，以厚植實力（連馬英九都有政委、台北市長的「養望」期），而經過此次的初選，蔡賴雙方亦能建立合作默契，例如授權副總統進行修憲或重要的工作，在後兩年擔任黨主席，部署總統大選之路，才是正辦！

簡言之，民進黨應綜觀全局權衡得失，才能進退有據；而此時此刻亦根本沒有分裂的本錢，就是團結亦堆未必能贏，唯有痛定思痛，從心出發！而蔡賴亦須對政策有誤或不利民者，誠懇道歉，取得諒解。唯有謙卑、反省、革新，重拾民心，才能逆轉大選的情勢，更應團結一切可以團結的國內外力量，群策群力，以創建大有為、大格局新貌，讓國人刮目相看，才是DPP初選的真正意義！

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