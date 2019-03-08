自由限時批》哀兵必勝 這樣接地氣就對了！

呂政儒

民進黨自去年九合一大選失利後，能迅即痛定思痛接地氣，積極落實基層及農漁民福祉，確予人刮目相看！而能有這樣化悲痛為力量的勇氣和毅力，及不憂不懼的信心面對劇烈的立委補選，相信能重新獲得選民的支持，因為「哀兵必勝」，古有明訓！

如今所謂國民黨的「韓流」效應持續發威，業已瀰漫一股「驕恣」之氣，顯現趾高氣昂的傲慢，好像只要有「韓流」，就能「貨出去，人進來、發大財」，好像都在強調農民生活和農產品，乃至觀光的行銷等，彷彿把台灣帶進往昔農業社會的「時光隧道」，幾乎抹殺台灣數十年來在民主、經濟、科技等建設各方面的奮鬥成就！最讓人感到詭異的是，好像台灣的農產運銷，只要能銷售中國，就能「發大財」，中國觀光客就會絡繹不絕來台，完全無視中共「併台統一」（正推進行的「一國兩制」等）的野心和決心，類此毫無國安和「居安思危」的意識（據外媒報導，台灣大選「境外勢力含網路及同路人」，均有滲透及影響輿論的跡象），頗令識者包括國際媒體（評論員、記者）都驚詫不已！

復次，百年老店的國民黨沒有做什麼改革，就能席捲地方縣市長多數，有人認為是「民心思變」或「韓流」氣旋關係。現發現是一種喜新厭舊的「蛋撻效應」作祟，以及境外勢力的串連島內同路人，藉各種民調、輿論興風作浪，以達「混淆視聽」使然。新近的民調還說，國民黨是目前支持度最高的政黨，真是讓人瞠目結舌！連台北市長柯文哲看了都驚呼，不以為然。只要看國民黨為了總統提名黨內初選，幾個「夕陽們」便惡鬥得烏煙瘴氣，社會觀感極差，這樣的國民黨有「脫胎換骨」改革嗎？！已是不言而喻矣！

再者，光是台南、三重的立委補選，國民黨的大咖們就紛搶搭「韓流」的順風車輔選，各自有其機關盤算（像爭取大位或保主席位或圖謀權力等），好像很熱鬧，卻往往把當事人「主角」給冷落掉（三重候選人知名度就沒有余天響亮）；還有在韓國瑜選前指指點點或看貶他的國民黨人，這回更是死命抱大腿，更是不惜噁心的「搏命」演出，致使「擁戴韓總統、韓主席」之聲，不絕如縷，無非是為了今後的立委選舉，及謀一官半職等等，不一而足。墮落至此，夫復何言！

又如氣燄囂張的國民黨籍市議員，也來搭「韓流」挑戰台南的立委補選，大言炎炎，要把「綠得出油」的台南幹掉，換成「藍色」的天空，以彰顯「韓流」的「沛然莫之能禦」，傲慢得不得了，把「韓神」當做勝選工具使用，毫無理念可言（「網紅」罷了），亦無異蔑視台南人的骨氣？！照其人說法，好像到中國賣掉一些農漁產品，就可以換取改善台南當地人的生活。卻不清楚說明是如何取得中共同意？（按：中共是以自己為中央政府，把台灣當作地方特區，各縣市反等於它的地方政府。例如「中國高雄」、「中國台南」等，未來亦會烙印在農產品上，等於變相「矮化台灣」、「去中華民國政府化」，也等於「去台灣主權化」），還有能否保障長期性的農民利益？能否全面性嘉惠當地農民？另外有關產地證明和檢疫等問題，是否只要台灣檢驗即可核准放行....等等？這些均不是「膨風」或耍嘴皮，可以直接落實照顧農民利益的！

須知，農產外銷不是靠一個人拍胸脯就能解決，須有中央政府菁英團隊作後盾，才能獲得運銷計畫的保證和利潤；而若是個人或少數人的「公關」運作（若是只與中共官員接觸，則帶有很大不確定的風險），則無法獲致長遠利益，其理至明。 例如農委會在3月6日前往日本與旗山合作社，簽訂香蕉3年外銷9000公噸，便遠超越去年台灣出口香蕉的1800多公噸。並由日本Wismettac公司，辻川弘社長和旗山果菜運銷合作社郭文明理事主席簽訂為期3年、總採購量9000公噸、總價值4.3億元的香蕉外銷合約（高雄市長韓國瑜二月底到星馬拚經濟，當時和新加坡超市只有簽下3年3500萬的高雄農產訂單）。

而台南市長黃偉哲也於日前在臉書貼文指出，台南熱帶水果貿易洽談會，已成功讓五國買主採購，即將陸續出口金鑽鳳梨約325貨櫃（相較韓國瑜賣出30貨櫃多很多），預計5月上架台南農、漁產品（網友紛紛表示「真正做事的人都很低調」）。

台南市長黃偉哲日前於臉書貼文指出，台南熱帶水果貿易洽談會，已成功讓五國買主採購，即將陸續出口金鑽鳳梨約325貨櫃。（資料照）

然則，這次新北三重、彰化及台南的立委補選，民進黨輔選仍十分吃力，主要仍是受「韓流」那股「驕風」影響，但「哀兵必勝」，仍是古今不移的道理。

是以，民進黨根本沒有悲觀的權利，只有悲憤奮起的責任！不論府院黨都要有「不畏浮雲遮望眼」的百折不回精神，背水一戰，若能挨家挨戶或風雨無阻在街頭更好，直接訴諸改革落實福祉的誠意，讓選民有感，只要不憂不懼，沉著奮戰到底，當會有重新站起的一天！

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