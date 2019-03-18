自由限時批》賴，神救援？！

杭東

在大是大非、2020「贏的策略」下，賴清德今天宣布參加民進黨總統初選，在當前危疑震撼內外交困的情勢下，是個好棋！頗具扭轉乾坤的效應，不僅可促進台灣派大團結，還可突破紅色中國的併吞危局，確保民主台灣的永續經營發展！

這項在預料亦是突如其來的消息傳出，各方仁智互見。但若解讀成「逼宮」或台派分裂，實在太小看台灣人民的骨氣和智慧！

唯有勢均力敵的賴、英競賽，透過全民調方式，在台灣大是大非大局，及「贏的策略」下，相信有助黨內化解心結。（資料照）

簡言之，不論賴或蔡英文，誰在黨內勝出，都是經民主程序和君子之爭，只要比賽一結束，立即就化為沛然莫之能禦的團結力量，可說是台灣民主的福氣！因為其他媚共或統派政黨，只有傳統宮廷、醬缸文化思維，圖謀大位權力而已，根本沒有福國利民的心志！像國民黨的朱王吳「夕陽們」權位困鬥，或如韓國瑜的扭怩作態，通通露出「政客騙術」本性，只知權謀，天天喊「為人民」，何曾有過改革和堅守反共陣營為台灣大局著想，令人噁心！ 賴清德說得好：「面對中國步步進逼，台灣情勢更加險峻；放眼2020年，民進黨的處境恐怕比2008還險峻，基層非常焦慮。」加上「習五點」，積極推動併吞台灣進程，並言明九二共識就是一個中華人民共和國原則，逼迫台灣接受「一國兩制」。台灣絕不做第二個香港、第二個西藏！

回想2016年民進黨情勢大好，社會上也有勸進賴聲音，但他主張成功不必在我，追逐台灣價值比權力重要，全力支持蔡英文競選總統。 如今民進黨面臨空前危機，賴自認更該要有捍衛台灣、承擔責任的勇氣，以回應基層民眾期待，參與民進黨總統初選。就算初選落敗，他一樣會全力支持蔡英文，這是何等光明磊落的胸襟！ 近年來，不用說支持綠營的民眾，看到五花八門的民調，會眼花撩亂，而有心操弄民調者（中共同路人）的動作又頻頻，讓人觸目驚！因為民進黨或小英的民調真的那麼差嗎？許多人亦不免會疑惑感到困擾，當初就曾有獨派大老連署「勸退」小英的連任舉措，自然衝擊政局不安；而此亦是「韓流」得以竄起因素之一，連綠營扶植的柯文哲，猶得意訕笑，蠢蠢欲動，國民黨自是「有機可乘」，在在直接威脅民進黨能否長期執政？！更使台派支持者惴惴不安！

新台灣國策智庫今（18日）發布最新總統大選民調顯示，若由賴清德出馬代表民進黨參選總統，在藍綠對決的情勢下，賴可望擊敗國民黨候選人，甚至在柯文哲加入形成三方對決，賴清德依然可以取勝。儘管蔡總統的支持率略有回升，但賴清德還是以50.9%的支持度，領先蔡英文29.2%。

此外，新台灣國策智庫也調查英賴2人與國民黨潛在總統人選支持度相比較，結果顯示蔡英文僅能領先吳敦義（54.3%：29.5%），在面對朱立倫（37.9%：51.1%）、韓國瑜（41.6%：50.2%）以及王金平（37.3%、49.0%）都處於落後狀態。 不過賴清德與國民黨吳、朱、韓、王對決，賴清德以64.8%的支持率，壓倒性擊敗吳敦義的22.7%，而與另外3人，也都能佔上風，分別為賴46.6%，領先朱44.1%、賴48.6%，領先韓44.6%、賴49.6%、王36.7%。藍綠白三方對決 賴清德依然取得上風。

所幸，民進黨終能在面對極端險惡、岌岌可危的台南、新北三重立委補選，扳回一城，留住了一口「真氣」！自使備嗜艱辛輔選的賴清德，冷暖自知。更促成了這次投入黨內初選的動力，因為唯有勢均力敵的賴、英競賽，透過全民調方式，在台灣大是大非大局，及「贏的策略」下，相信有助黨內化解心結，真正團結起來，因為台灣「退一步，即無死所」！唯有在艱彌厲，共同奮鬥努力面對2020的種切挑戰和危機！

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