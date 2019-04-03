自由限時批》一旦軍事緊張失控，北京當局必先慫！

◎辛文

所謂「禍福無門，唯人所召。」現在北京可得小心了！千萬別以為「文攻武嚇」的伎倆，可以搞垮台灣的心防和國防！

如果玩火過了頭，不但自己成了亞太區域的「麻煩製造者」（trouble maker），引來國際公憤；還因美中經貿戰（輸局）和「人權公罪」（新疆令人髮指的罪行），及內部貪腐和社會動盪不安等等，導致內外痼疾一起併發，毀掉政權，可得先「慫」！惦惦自己「老三」（比俄羅斯軍事實力略遜一籌）的份量，須知「養晦」、若一味爭霸，強出頭，到頭來反應了鄧小平的話：「自取辱」！要懂得「悠著點」！

長年以來，老共的傳聲筒「環球時報」，經常扮演「武嚇」之後的「文攻」角色。最近連續兩天的社評，又鬼扯一通，狂妄自大，說什麼「美台必須克制，因為台海危機已經是它們玩不起的一場賭博」，簡直不知所云！猶不諳世界民主潮流和時勢，只會矇著眼睛瞎扯，搞「愚民」，算是向習大大「表忠」交差！

猶不諳世界民主潮流和時勢，只會矇著眼睛瞎扯，搞「愚民」，算是向習大大「表忠」交差！（彭博）

如今用「大欺小」嘴臉和筆調欺壓台灣，連老美的「義助」（可說從頭到尾，沒有有「併吞」台灣之意，只有合作互惠）都誣蔑，簡直荒腔走板！同時，居然還譏諷美方軍力（光是核武或航母，與老共相較，簡直是雞肋比大腿），藉以呼攏台灣軍民，忘了今夕何夕，亦忘了「人外有人，天外有天」的古訓！悲乎！

只要看這兩天的美國白宮、國務院、國防部及參眾兩院的熱烈挺台，堪稱美台斷交以來罕見，展現無比的「邦誼」熱情，更以具體行動進行「全方位」的支持，令人感奮！可說是今天的民主台灣，已是民主世界的台灣！而中共的種切蠻橫欺壓台灣作為，終將是玩火自焚，又況乎「多行不義，必自斃」！

例如當老共在週日派出兩架殲11型戰鬥機越過海峽中線，停留10多分鐘，有意對台直接挑釁。美國在台協會（AIT）就直批北京試圖「片面改變現狀」是「有害的」（harmful），敦促中共停止脅迫台灣人民！

而美國國防部與國務院也先後發表評論；反對任何一方旨在「改變現狀」的片面行動。而美國反共鷹派白宮國安顧問波頓更直接了當，批評中共的軍事挑釁無法贏得台灣民心，只會使珍惜民主的人民決心更加堅定，並重申「臺灣關係法」與美國承諾的明確保證！

包括美國多名參議員柯頓（Tom Cotton）、梅南德茲（Robert Menendez）、魯比歐（Marco Rubio）等人，更在日前共同提出「台灣保證法」草案；而眾議院跨黨派議員民主黨眾議員恩格爾（Eliot Engel）、席薛曼（Brad Sherman）、共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）、約霍（Ted Yoho），又再聯合提出兩項友台草案，包含「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法承諾」決議案，及眾院版2019年台灣保證法案（Taiwan Assurance Act of 2019）。並以去年生效的「台灣旅行法」為依據，鼓勵美台所有層級官員互訪並與其對口會晤，並重申美國總統應依據包括「亞洲再保證倡議法」在內的各項立法，依據台灣的國家安全所需，常態性移轉國防裝備給台灣，積極深化台美雙邊安全、經濟與文化關係，持續支持台灣參與國際社會；法案同時強調，「無法容忍中國在台海侵略性行為」！措辭之強烈，前所未見！

而美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）2亦在近日表示，美國正著手運用所有工具，阻止中國用外交手段孤立台灣。並說，「台灣旅行法」是非常重要的立法，相信未來會看到川普政府有更多作為。美國國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver），亦在出席眾議院軍事委員會「印太區域的美國國家安全挑戰與美軍活動」聽證會時表示，美國在投入執行與印度成為「防衛夥伴關係」時，已採取步驟，強化與新加坡、台灣及紐西蘭的「夥伴關係」；美軍印太司令部司令戴維森（Philip Scot Davidson）上將則強調，中國解放軍迅速提升對第一島鏈的影響力，對包含台灣在內的美國盟邦是首要威脅。他復重申美方「反對任何片面改變兩岸現狀的作為」立場，也持續支持以兩岸雙方人民都能接受的方式、速度與廣度，和平解決兩岸議題。

而美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）2亦在近日表示，美國正著手運用所有工具，阻止中國用外交手段孤立台灣。並說，「台灣旅行法」是非常重要的立法，相信未來會看到川普政府有更多作為。（法新社）

日前《華爾街日報》在發表社論分析台海現況，就指出美國應出售F-16V將能嚇阻共軍」云云。

由此不難看出，從美國副總統（彭斯Mike Pence去年十月至今，就一再批評中國從安全到貿易等各領域都展現侵略態勢）、國務院（加強台美實質外交關係）、國防部到國會（主張與台恢復建交）等等，一連串的「全方位」同步密集動作，內容就包括了加強台美實質外交軍事合作關係，並不斷批評北京盲動和違反自由人權（香港、新疆）、經貿不公等等，還派艦多次巡視台海及增售台灣先進防衛武器等等，遑言連美軍印太司令部司令戴維森上將，都反對中共對台的「一國兩制」的宣示！

由於中國軍機軍艦未來越過海峽中線的動作將會更常見，甚至成為常態，對兩岸現狀進行一種片面改變；猶飛越宮古海峽，更是對區域安全穩定的一種公然挑釁，已引起周邊國家嚴重關切！尤有甚者，還意圖向國際宣示將台海變成中國的「內海」，我方除應及早因應對策之外，更應向國際傳達對中國軍事促統蠻橫行為的抗議，爭取國際支持。

所謂勿恃敵之不來，恃吾有以待之。小英總統亦在近日提出嚴正抗議，「不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海現狀」。作了強力回擊！ 同時強調，國土一寸不讓！並提出「堅定保護國家安全及主權」、「堅定維護民主自由的生活方式」、以及「堅定往壯大台灣的方向來前進」。令人擊節讚賞！國人自須居安思危，團結一致對外，奮勵自強，以確保民主台灣的壯大和永績經營！

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